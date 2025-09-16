Performance Technologies: Οι 4 άξονες ανάπτυξης, οι εξαγορές, τα πλάνα για την ΑΙ
Performance Technologies: Οι 4 άξονες ανάπτυξης, οι εξαγορές, τα πλάνα για την ΑΙ
Ο σχεδιασμός της εισηγμένης εταιρείας πληροφορικής, στόχος νέο «άλμα» στην κερδοφορία. Αναζητήσεις εταιρειών-στόχων σε Ελλάδα και εξωτερικό...
Στις δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη ποντάρει η Performance Technologies, τις οποίες προσπαθεί να αξιοποιήσει σε διαφορετικά μέτωπα.
Ένα από αυτά, θεωρείται η εξεταζόμενη εξαγορά εταιρείας ΑΙ, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, με δεδομένο ότι οι σχετικές αναζητήσεις για νέους στόχους φαίνεται να συνεχίζονται.
Τους τελευταίους μήνες μάλιστα, είχαν επιβεβαιωθεί οι συζητήσεις για την απόκτηση μετοχικού ποσοστού σε εγχώρια εταιρεία, όχι start up, αλλά και η υπογραφή προσυμφώνου εμπιστευτικότητας (Non Disclosure Agreement), χωρίς να ανακοινωθεί ωστόσο κάτι οριστικό…
Το 3ετές πλάνο περιλαμβάνει άλλωστε 2 ή 3 τουλάχιστον νέες συμφωνίες σε επίπεδο στρατηγικών εξαγορών και συνεργασιών, μη εξαιρουμένου ενός άλλου επίκαιρου τομέα, όπως είναι αυτός της κυβερνοασφάλειας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
«Θα γίνουμε Σούπερ Σπάρτη»: Τι αποκαλύπτει η φράση του Νετανιάχου για το όραμά του σχετικά με το Ισραήλ
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Ένα από αυτά, θεωρείται η εξεταζόμενη εξαγορά εταιρείας ΑΙ, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, με δεδομένο ότι οι σχετικές αναζητήσεις για νέους στόχους φαίνεται να συνεχίζονται.
Τους τελευταίους μήνες μάλιστα, είχαν επιβεβαιωθεί οι συζητήσεις για την απόκτηση μετοχικού ποσοστού σε εγχώρια εταιρεία, όχι start up, αλλά και η υπογραφή προσυμφώνου εμπιστευτικότητας (Non Disclosure Agreement), χωρίς να ανακοινωθεί ωστόσο κάτι οριστικό…
Το 3ετές πλάνο περιλαμβάνει άλλωστε 2 ή 3 τουλάχιστον νέες συμφωνίες σε επίπεδο στρατηγικών εξαγορών και συνεργασιών, μη εξαιρουμένου ενός άλλου επίκαιρου τομέα, όπως είναι αυτός της κυβερνοασφάλειας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
«Θα γίνουμε Σούπερ Σπάρτη»: Τι αποκαλύπτει η φράση του Νετανιάχου για το όραμά του σχετικά με το Ισραήλ
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα