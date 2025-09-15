Χρηματιστήριο Αθηνών: Στάση για «ανάσες» μετά το τριήμερο ράλι
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στάση για «ανάσες» μετά το τριήμερο ράλι
Τα βλέμματα των επενδυτών σε Fed και εταιρικά αποτελέσματα - Με rebalancing σε FTSE και Stoxx, triple witching και αξιολόγηση Moody's αναμένεται να ολοκληρωθεί η εβδομάδα
Στην περιοχή των 2.060 μονάδων σταθεροποιείται το ελληνικό χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να αρκούνται σε επιλεκτικές τοποθετήσεις, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από τα κέρδη του προηγούμενου τριημέρου. Η προσοχή στρέφεται στην απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια (σ.σ. επικρατέστερο σενάριο η μείωση κατά 25 μονάδες βάσης). Το ενδιαφέρον παραμένει, δε, στις ανακοινώσεις των εισηγμένων για τα οικονομικά αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (15/9), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται οριακά κατά +0,05% και διαπραγματεύεται στις 2.063,69 μονάδες. Σε περίπου 8 μονάδες υπολογίζεται το εύρος διακύμανσης, με υψηλό ημέρας τις 2.068,60 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.060,53 μονάδες.
Με ένα τριήμερο ράλι, που του έχει αποφέρει κέρδη περίπου +2,4%, το Χρηματιστήριο Αθηνών συντονίστηκε με το θετικό κλίμα στο εξωτερικό και επέστρεψε πάνω από τις 2.060 μονάδες, σε επίπεδα που είχε να δει από το τέλος του περασμένου Αυγούστου. Παράλληλα, σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο, ενισχύεται κατά +2% εντός του Σεπτεμβρίου και «τρέχει» με ρυθμό άνω του +40% μέσα στο 2025.
Δυναμικά αναμένεται να ολοκληρωθεί η εβδομάδα, καθώς έχουμε την αναδιάρθρωση των δεικτών στον FTSE Russell, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. Η Τράπεζα Κύπρου εντάσσεται στον Large Cap και η ElvalHalcor στον Mid Cap. Επιπλέον, θα λάβει χώρα το rebalancing στους δείκτες Stoxx, όπου η Eurobank θα ενταχθεί στον Stoxx Emerging Markets Large Cap, η Titan και ο ΔΑΑ στον Mid Cap και η Aktor στον Small Cap. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί, επίσης, η τριπλή λήξη στην αγορά παραγώγων (triple witching). Όλες αυτές οι εξελίξεις αναμένεται να ανεβάσουν κατακόρυφα τη συναλλακτική δραστηριότητα στη συνεδρίαση της ερχόμενης Παρασκευής.
Την ίδια μέρα (19 Σεπτεμβρίου) είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «Baa3» και σταθερές προοπτικές (outlook). Στις 17 Οκτωβρίου ακολουθεί η αξιολόγηση από την Standard and Poor’s, στις 7 Νοεμβρίου από την Scope και στις 14 Νοεμβρίου από τη Fitch.
