Χρηματιστήριο Αθηνών: Στάση για «ανάσες» μετά το τριήμερο ράλι

Τα βλέμματα των επενδυτών σε Fed και εταιρικά αποτελέσματα - Με rebalancing σε FTSE και Stoxx, triple witching και αξιολόγηση Moody's αναμένεται να ολοκληρωθεί η εβδομάδα