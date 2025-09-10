O Τραμπ πιέζει την ΕΕ για δασμούς 100% σε Ινδία και Κίνα με στόχο τον Πούτιν
O Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει δασμούς έως 100% σε Κίνα και Ινδία, επιχειρώντας να πλήξει τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο
Η Ουάσινγκτον εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει στην επιβολή νέων τελωνειακών δασμών στους βασικούς αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, κυρίως την Κίνα και την Ινδία, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνήσει να κινηθεί σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, με στόχο τον περιορισμό της χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε την Τρίτη Αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρενέβη για σύντομο διάστημα σε τηλεδιάσκεψη Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων, προκειμένου να ενισχύσει την πίεση προς τις Βρυξέλλες ώστε να υιοθετήσουν επιπλέον δασμούς ύψους 50% έως 100% σε εισαγωγές προϊόντων από την Κίνα και την Ινδία, χώρες που συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού αργού.
Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχε και ο «κύριος κυρώσεις» της ΕΕ, Ντέιβιντ Ο’ Σάλιβαν, για να εξεταστεί «η λήψη σθεναρών μέτρων» κατά της Ρωσίας, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.
Ήδη οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε επιβολή δασμών κατά της Ινδίας και εξετάζουν το ίδιο και για την Κίνα. «Η χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής προέρχεται από τις αγορές πετρελαίου της Κίνας και της Ινδίας. Αν δεν διακοπεί αυτή η ροή, δεν μπορεί να σταματήσει ο πόλεμος. Αυτό επιδιώκουμε», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.
