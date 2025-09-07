Big 4: Γιατί τα τέσσερα πιο δηλητηριώδη φίδια εξαπλώνονται
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Big 4: Γιατί τα τέσσερα πιο δηλητηριώδη φίδια εξαπλώνονται

Σε αυτά αποδίδεται το 90% των θανάτων και για αυτό το λόγο απαιτούνται μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης

Big 4: Γιατί τα τέσσερα πιο δηλητηριώδη φίδια εξαπλώνονται
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 4,5-5,4 εκατ. δαγκώματα φιδιού. Από αυτά 81.000-138.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ενώ από τους επιζώντες αρκετοί χρειάζεται να υποβληθούν σε ακρωτηριασμό ή ζουν με αναπηρία.

Τα πιο συχνά περιστατικά σημειώνονται στην Ασία, με περισσότερα από 1 εκατ. δαγκώματα ετησίως, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης αντιδότων και των κενών στις υποδομές υγειονομικής περίθαλψης. Η ασιατική χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων από δάγκωμα φιδιού αναδεικνύεται η Ινδία, με 58.000-60.000 νεκρούς.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης