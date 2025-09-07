Big 4: Γιατί τα τέσσερα πιο δηλητηριώδη φίδια εξαπλώνονται
Big 4: Γιατί τα τέσσερα πιο δηλητηριώδη φίδια εξαπλώνονται
Σε αυτά αποδίδεται το 90% των θανάτων και για αυτό το λόγο απαιτούνται μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 4,5-5,4 εκατ. δαγκώματα φιδιού. Από αυτά 81.000-138.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ενώ από τους επιζώντες αρκετοί χρειάζεται να υποβληθούν σε ακρωτηριασμό ή ζουν με αναπηρία.
Τα πιο συχνά περιστατικά σημειώνονται στην Ασία, με περισσότερα από 1 εκατ. δαγκώματα ετησίως, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης αντιδότων και των κενών στις υποδομές υγειονομικής περίθαλψης. Η ασιατική χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων από δάγκωμα φιδιού αναδεικνύεται η Ινδία, με 58.000-60.000 νεκρούς.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Τα πιο συχνά περιστατικά σημειώνονται στην Ασία, με περισσότερα από 1 εκατ. δαγκώματα ετησίως, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης αντιδότων και των κενών στις υποδομές υγειονομικής περίθαλψης. Η ασιατική χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων από δάγκωμα φιδιού αναδεικνύεται η Ινδία, με 58.000-60.000 νεκρούς.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα