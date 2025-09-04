Στο 2,7% θα κυμανθούν οι αυξήσεις των συνταξιούχων για το 2026 - Στα 500 ευρώ αύξηση ετησίως για τις μεσαίες συντάξεις
Στο 2,7% θα κυμανθούν οι αυξήσεις των συνταξιούχων για το 2026 - Στα 500 ευρώ αύξηση ετησίως για τις μεσαίες συντάξεις
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, οι μισθοί φέτος θα αυξηθούν κατά μέσο όρο 5,5%
Κοντά στο 2,7% θα κυμανθούν οι αυξήσεις που θα λάβουν στο τέλος του έτους οι συνταξιούχοι, με τις σημερινές εκτιμήσεις που προβλέπουν τον ετήσιο πληθωρισμό να κλείνει στο 2,9% και την ανάπτυξη στο 2,4%. Επομένως σύμφωνα με το αριθμητικό μοντέλο που προβλέπει ο νόμος ( πληθωρισμός + ΑΕΠ δια 2) η αύξηση κυμαίνεται από 2,6 έως 2,7%.
Μέχρι πρότινος και με τα τελευταία στοιχεία, οι συνταξιούχοι που θα έβλεπαν τις αυξήσεις στην τσέπη ανέρχονταν σε 1,9 εκατ.
Ωστόσο αν ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ εξαγγείλει την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στους δικαιούχους θα προστεθούν άλλοι 670.000 συνταξιούχοι.
Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις, οι αυξήσεις στις συντάξεις έως 850 ευρώ θα ανέλθουν σε έως 23 ευρώ το μήνα, στις μεσαίες συντάξεις των 1300-1500 ευρώ θα ανέλθουν έως 40 ευρώ το μήνα και στις υψηλές θα φτάσουν έως 81 ευρώ το μήνα.
Σε ετήσια βάση στις μεσαίες συντάξεις η αύξηση θα ανέλθει στα 500 ευρώ και στις υψηλές πάνω από 2.700 ευρώ θα φτάσει στα 850 ευρώ ετησίως.
Ωστόσο και πάλι οι αυξήσεις θα υπολείπονται του πληθωρισμού και θα δυσκολεύουν τους συνταξιούχους να ανταπεξέλθουν στην ακρίβεια.
Ωστόσο του χρόνου είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ο «νέος δείκτης μισθών», που ετοιμάζεται να αντικαταστήσει τον «δείκτη τιμών καταναλωτή» στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών και την αναπροσαρμογή των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 2026.
Αυτός ο δείκτης θα λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα της εργασίας, αποτυπώνοντας τη μέση αύξηση των μισθών. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων – αν εφαρμοστεί το 2026 -προβλέπει αυξήσεις που βασίζονται στον δείκτη μισθών (πληθωρισμός μισθών) και όχι στον πληθωρισμό, όπως γινόταν παλαιότερα, με κάποιες προβλέψεις να κάνουν λόγο για αύξηση ίσες με το μισό του πληθωρισμού και το ήμισυ της αύξησης του ΑΕΠ, κάτι που δεν θα καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες.
Ο δείκτης μισθών θα βγει από την αύξηση που θα έχουν φέτος οι μισθοί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, οι μισθοί φέτος θα αυξηθούν κατά μέσο όρο 5,5%.
Το νέο σύστημα, εφόσον η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας εφαρμόσει τη διάταξη για το 2026 και δε δώσει εκ νέου αναβολή για άλλον έναν χρόνο, θα οδηγήσει σε αυξήσεις τις ανταποδοτικής σύνταξης κατά 4-5%%. Μέρος αυτής της αύξησης θα περάσει και στη σύνταξη. Συμπερασματικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο συντάξιμος μισθός, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η σύνταξη.
Εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών: Με τον δείκτη μεταβολής μισθών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα θα συνδεθεί και η αύξηση των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 2026.
Για να αποφευχθεί μια μεγαλύτερη της αναμενόμενης επιβάρυνση των ασφαλίστρων, το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας είναι οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών να αυξάνονται με τον δείκτη μεταβολής μισθών στον ιδιωτικό τομέα και όχι με τον δείκτη μισθών στο σύνολο της οικονομίας, που θα είναι υψηλότερος λόγω των αυξήσεων στις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων και των ΔΕΚΟ.
Αν, για παράδειγμα, οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα αυξηθούν φέτος 5%, το ποσοστό αυτό θα ληφθεί ως βάση και για την αύξηση των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών για το 2026.
Αν όμως ο γενικός δείκτης μισθών –με βάση και τους μισθούς του δημόσιου τομέα– παρουσιάσει αύξηση 6,5%, τότε, στην περίπτωση που θα χρησιμοποιούνταν αυτός ο δείκτης για τη μεταβολή των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών το 2026, θα προκαλούνταν μεγαλύτερη επιβάρυνση σε σχέση με την αύξηση 5% από τον δείκτη μισθών στον ιδιωτικό τομέα.
Μέχρι πρότινος και με τα τελευταία στοιχεία, οι συνταξιούχοι που θα έβλεπαν τις αυξήσεις στην τσέπη ανέρχονταν σε 1,9 εκατ.
Ωστόσο αν ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ εξαγγείλει την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στους δικαιούχους θα προστεθούν άλλοι 670.000 συνταξιούχοι.
Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις, οι αυξήσεις στις συντάξεις έως 850 ευρώ θα ανέλθουν σε έως 23 ευρώ το μήνα, στις μεσαίες συντάξεις των 1300-1500 ευρώ θα ανέλθουν έως 40 ευρώ το μήνα και στις υψηλές θα φτάσουν έως 81 ευρώ το μήνα.
Σε ετήσια βάση στις μεσαίες συντάξεις η αύξηση θα ανέλθει στα 500 ευρώ και στις υψηλές πάνω από 2.700 ευρώ θα φτάσει στα 850 ευρώ ετησίως.
Ωστόσο και πάλι οι αυξήσεις θα υπολείπονται του πληθωρισμού και θα δυσκολεύουν τους συνταξιούχους να ανταπεξέλθουν στην ακρίβεια.
Ωστόσο του χρόνου είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ο «νέος δείκτης μισθών», που ετοιμάζεται να αντικαταστήσει τον «δείκτη τιμών καταναλωτή» στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών και την αναπροσαρμογή των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 2026.
Αυτός ο δείκτης θα λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα της εργασίας, αποτυπώνοντας τη μέση αύξηση των μισθών. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων – αν εφαρμοστεί το 2026 -προβλέπει αυξήσεις που βασίζονται στον δείκτη μισθών (πληθωρισμός μισθών) και όχι στον πληθωρισμό, όπως γινόταν παλαιότερα, με κάποιες προβλέψεις να κάνουν λόγο για αύξηση ίσες με το μισό του πληθωρισμού και το ήμισυ της αύξησης του ΑΕΠ, κάτι που δεν θα καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες.
Ο δείκτης μισθών θα βγει από την αύξηση που θα έχουν φέτος οι μισθοί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, οι μισθοί φέτος θα αυξηθούν κατά μέσο όρο 5,5%.
Το νέο σύστημα, εφόσον η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας εφαρμόσει τη διάταξη για το 2026 και δε δώσει εκ νέου αναβολή για άλλον έναν χρόνο, θα οδηγήσει σε αυξήσεις τις ανταποδοτικής σύνταξης κατά 4-5%%. Μέρος αυτής της αύξησης θα περάσει και στη σύνταξη. Συμπερασματικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο συντάξιμος μισθός, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η σύνταξη.
Εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών: Με τον δείκτη μεταβολής μισθών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα θα συνδεθεί και η αύξηση των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 2026.
Για να αποφευχθεί μια μεγαλύτερη της αναμενόμενης επιβάρυνση των ασφαλίστρων, το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας είναι οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών να αυξάνονται με τον δείκτη μεταβολής μισθών στον ιδιωτικό τομέα και όχι με τον δείκτη μισθών στο σύνολο της οικονομίας, που θα είναι υψηλότερος λόγω των αυξήσεων στις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων και των ΔΕΚΟ.
Αν, για παράδειγμα, οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα αυξηθούν φέτος 5%, το ποσοστό αυτό θα ληφθεί ως βάση και για την αύξηση των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών για το 2026.
Αν όμως ο γενικός δείκτης μισθών –με βάση και τους μισθούς του δημόσιου τομέα– παρουσιάσει αύξηση 6,5%, τότε, στην περίπτωση που θα χρησιμοποιούνταν αυτός ο δείκτης για τη μεταβολή των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών το 2026, θα προκαλούνταν μεγαλύτερη επιβάρυνση σε σχέση με την αύξηση 5% από τον δείκτη μισθών στον ιδιωτικό τομέα.
Ειδήσεις σήμερα:
Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος για το κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων - Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα
Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό
Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - «Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν αν και έχω ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα»
Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος για το κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων - Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα
Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό
Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - «Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν αν και έχω ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα