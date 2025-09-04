5 ελληνικά εστιατόρια με τη δική τους φάρμα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η κίνηση farm-to-table δεν είναι πια μια εναλλακτική επιλογή, αλλά το νέο θεμέλιο μιας γαστρονομικής εποχής που επαναπροσδιορίζει την ταυτότητα της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας

Στα 30 χιλιόμετρα από την Αθήνα, στο χωριό Αλεποχώρι, ο σεφ Τάσος Μαντής βρίσκεται ανάμεσα σε σειρές αγριόχορτων και σπάνιων βοτάνων. Η πρωινή υγρασία κολλάει ακόμη στα φύλλα του δενδρολίβανου και της αντράκλας, ενώ η γη μυρίζει γόνιμη και ζωντανή. Σε λίγες ώρες, αυτά τα φυτά θα ταξιδέψουν στο εστιατόριό του, το Soil, στο Παγκράτι, όπου θα μεταμορφωθούν σε πιάτα που συνομιλούν με τον τόπο από τον οποίο γεννήθηκαν. Αυτή η σκηνή, που θα μπορούσε να διαδραματίζεται σε οποιαδήποτε αγροτική περιοχή του κόσμου, αντιπροσωπεύει μια βαθιά αλλαγή που σημειώνεται στην ελληνική γαστρονομία.

