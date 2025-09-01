Hewlett-Packard: Oι δύο μηχανικοί που άλλαξαν τον κόσμο μέσα σε ένα ξύλινο γκαράζ
Hewlett-Packard: Oι δύο μηχανικοί που άλλαξαν τον κόσμο μέσα σε ένα ξύλινο γκαράζ
Η ιστορία της εμβληματικής εταιρείας που έγινε θρύλος της Silicon Valley
Αν υπάρχουν στιγμές στην επιχειρηματική ιστορία που μοιάζουν θρυλικές, μία απ’ αυτές είναι το ξύλινο γκαράζ στη διεύθυνση 367 Addison Avenue, στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια. Αυτό θεωρείται σήμερα «ο τόπος γέννησης της Silicon Valley». Το 1939, δύο νεαροί μηχανικοί, ο William Hewlett και ο David Packard, ξεκίνησαν μια μικρή συνεργασία που επρόκειτο να εξελιχθεί σε μια από τις πιο εμβληματικές τεχνολογικές εταιρείες του 20ού αιώνα: την Hewlett-Packard.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα