Οι Έλληνες δίνουν 15,3 φορές τον ετήσιο, ακαθάριστο μισθό τους για αγορά σπιτιού 70 τ.μ.- Η 2η χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη

Τα στοιχεία από την τελευταία έρευνα της Deloitte για την αγορά κατοικίας σε 28 χώρες ανά την Ευρώπη, μαζί με Ισραήλ και Τουρκία - Στα 4.098 ευρώ ανά τ.μ. η μέση τιμή πώλησης στην Αθήνα, στα 12,7 ευρώ ανά τ.μ. τον μήνα το ενοίκιο