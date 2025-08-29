«Μην το αγγίζετε, ούτε με γάντια»: Προσοχή στον μικροσκοπικό «δράκο» που τσιμπάει
Είναι μόλις τέσσερα εκατοστά, αλλά φέρει δηλητήριο που, ακόμα και νεκρό, μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο αν έρθει σε επαφή με γυμνό δέρμα
Μοιάζει με πλάσμα βγαλμένο από παραμύθι, με λαμπερές μπλε, ασημί αποχρώσεις και ασυνήθιστο σχήμα. Κι όμως, πίσω από την ιδιαίτερη του εμφάνιση, κρύβεται ένας ύπουλος κίνδυνος. Ο «μπλε δράκος» (Glaucus atlanticus), μπορεί να έχει μήκος μόλις τεσσάρων εκατοστών, όμως, ένα μόνο τσίμπημά του αρκεί για να προκαλέσει έντονο πόνο και σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Τις τελευταίες ημέρες το είδος έκανε την εμφάνισή του στις ακτές της Ισπανίας προκαλώντας ανησυχία τόσο σε δημοτικές αρχές, όσο σε λουόμενους. Για προληπτικούς λόγους, καθώς προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τσιμπήματα, απαγορεύθηκε η κολύμβηση σε ορισμένες παραλίες.
«Μην το αγγίζετε, ούτε καν με γάντια. Ειδοποιήστε τους ναυαγοσώστες ή τις αρχές. Εάν σας τσιμπήσει, ξεπλύνετε με θαλασσινό νερό και πηγαίνετε σε σταθμό πρώτων βοηθειών ή κέντρο υγείας», τόνισε σε ανάρτησή του στην επίσημη σελίδα του στο Instagram ο Χοσέ Λουίς Σάεθ, δήμαρχος του Γκουαρνταμάρ ντελ Σεγκούρα στο Αλικάντε, όπου βρέθηκαν αρκετά δείγματα του είδους.
