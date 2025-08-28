Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα απωλειών - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα απωλειών - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες
Ο μήνας αναμένεται να κλείσει με θετικό πρόσημο - Ανοδο κατέγραψαν οι Space Hellas και Fourlis - Πτώση οι ΕΛΙΝΟΙΛ, ΟΤΕ, Metlen και Motor Oil
Συνεχίστηκαν για τρίτη συνεχόμενη μέρα οι απώλειες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να χάνει και τις 2.050 μονάδες και να οδεύει πλέον προς το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων. Αναλυτικότερα ο ΓΔ έκλεισε τη σημερινή συνεδρίαση στις 2.043,27 μονάδες, σημειώνοντας πτώση -1,28%.
Πάντως για να θεωρηθεί πτωτικός ο Αύγουστος, ο Γενικός Δείκτης θα πρέπει να κλείσει κάτω από τις 1.960,06 μονάδες, κάτι που απαιτεί πτώση άνω του 4% στην αυριανή συνεδρίαση. Επομένως, όλα δείχνουν ότι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού θα καταγραφεί ως ο δέκατος συνεχόμενος ανοδικός μήνας για το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Tο υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.076,70 μονάδες και το χαμηλό στις 2.024,17. Ο τζίρος έφτασε τα 219 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση -1,35% στις 5.136,72 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 0,76% στις 2.969,39 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε πτωτικά κατά 1,44% στις 2.202,27 μονάδες.
Ανοδικά κινήθηκαν 22 μετοχές, πτωτικά 91 και αμετάβλητες έμειναν 13 μετοχές.
Ανοδο κατέγραψαν οι Space Hellas +5,41% στα 8,58 ευρώ, Fourlis +1,41% στα 5,02 ευρώ και Τράπεζα Κύπρου +0,78% στα 7,80 ευρώ.
Πτωτικά κινήθηκαν οι ΕΛΙΝΟΙΛ -3,82% στα 2,52 ευρώ, ΟΤΕ -1,47% στα 16,05 ευρώ, Metlen -1,28% στα 54 ευρώ και Motor Oil -1,38% στα 25,64 ευρώ.
Αναφορικά με τις συστημικές τράπεζες, με αρνητικό πρόσημο έκλεισαν η Τρ. Πειραιώς που έχασε -1,77% στα 6,77 ευρώ, η Eurobank που κινήθηκε πτωτικά κατά -1,85% στα 3,23 ευρώ και η Alpha Bank που σημείωσε κάθοδο -3,51% στα 3,43 ευρώ. H ΕΤΕ έκλεισε αμετάβλητη στα 12,16 ευρώ.
Στα νέα της ημέρας μείωση της τάξεως του 16% κατέγραψαν τα ενοποιημένα έσοδα της Austriacard το β΄ εξάμηνο του 2025, διαμορφούμενα στα 163,6 εκατ. ευρώ, έναντι 195,4 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.
Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η πτώση αυτή αντανακλά κυρίως τη συνεχιζόμενη εξομάλυνση της αγοράς καρτών πληρωμών στην Τουρκία, την προσωρινή επιβράδυνση, έναντι της σημαντικής συνεισφοράς το 2024, στις πωλήσεις μεταλλικών καρτών σε Fintech στην Ευρώπη καθώς και τις γραφειοκρατικού χαρακτήρα καθυστερήσεις σε ορισμένα συμβασιοποιημένα, μεγάλης κλίμακας, έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα (η αναγνώριση των εσόδων αναμένεται τα επόμενα τρίμηνα υποστηρίζοντας παράλληλα και την ανάπτυξη το 2026).
Χθες η Motor Oil έκλεισε το πρώτο εξάμηνο με καθαρά κέρδη 163,4 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών λόγω χαμηλότερων τιμών πετρελαίου και εργασιών συντήρησης στη μία μονάδα διύλισης.
Πάντως για να θεωρηθεί πτωτικός ο Αύγουστος, ο Γενικός Δείκτης θα πρέπει να κλείσει κάτω από τις 1.960,06 μονάδες, κάτι που απαιτεί πτώση άνω του 4% στην αυριανή συνεδρίαση. Επομένως, όλα δείχνουν ότι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού θα καταγραφεί ως ο δέκατος συνεχόμενος ανοδικός μήνας για το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Tο υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.076,70 μονάδες και το χαμηλό στις 2.024,17. Ο τζίρος έφτασε τα 219 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση -1,35% στις 5.136,72 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 0,76% στις 2.969,39 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε πτωτικά κατά 1,44% στις 2.202,27 μονάδες.
Ανοδικά κινήθηκαν 22 μετοχές, πτωτικά 91 και αμετάβλητες έμειναν 13 μετοχές.
Ανοδο κατέγραψαν οι Space Hellas +5,41% στα 8,58 ευρώ, Fourlis +1,41% στα 5,02 ευρώ και Τράπεζα Κύπρου +0,78% στα 7,80 ευρώ.
Πτωτικά κινήθηκαν οι ΕΛΙΝΟΙΛ -3,82% στα 2,52 ευρώ, ΟΤΕ -1,47% στα 16,05 ευρώ, Metlen -1,28% στα 54 ευρώ και Motor Oil -1,38% στα 25,64 ευρώ.
Αναφορικά με τις συστημικές τράπεζες, με αρνητικό πρόσημο έκλεισαν η Τρ. Πειραιώς που έχασε -1,77% στα 6,77 ευρώ, η Eurobank που κινήθηκε πτωτικά κατά -1,85% στα 3,23 ευρώ και η Alpha Bank που σημείωσε κάθοδο -3,51% στα 3,43 ευρώ. H ΕΤΕ έκλεισε αμετάβλητη στα 12,16 ευρώ.
Στα νέα της ημέρας μείωση της τάξεως του 16% κατέγραψαν τα ενοποιημένα έσοδα της Austriacard το β΄ εξάμηνο του 2025, διαμορφούμενα στα 163,6 εκατ. ευρώ, έναντι 195,4 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.
Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η πτώση αυτή αντανακλά κυρίως τη συνεχιζόμενη εξομάλυνση της αγοράς καρτών πληρωμών στην Τουρκία, την προσωρινή επιβράδυνση, έναντι της σημαντικής συνεισφοράς το 2024, στις πωλήσεις μεταλλικών καρτών σε Fintech στην Ευρώπη καθώς και τις γραφειοκρατικού χαρακτήρα καθυστερήσεις σε ορισμένα συμβασιοποιημένα, μεγάλης κλίμακας, έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα (η αναγνώριση των εσόδων αναμένεται τα επόμενα τρίμηνα υποστηρίζοντας παράλληλα και την ανάπτυξη το 2026).
Χθες η Motor Oil έκλεισε το πρώτο εξάμηνο με καθαρά κέρδη 163,4 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών λόγω χαμηλότερων τιμών πετρελαίου και εργασιών συντήρησης στη μία μονάδα διύλισης.
Περνώντας τώρα στο μέτωπο των ομολόγων, η Morgan Stanley επιμένει ότι οι επενδυτές πρέπει να προτιμούν την περιφέρεια της Ευρωζώνης έναντι του πυρήνα. Συγκεκριμένα, προτείνει long στα 4ετή ελληνικά έναντι των γερμανικών, καθώς η σταθερότητα της Αθήνας και η βελτίωση των θεμελιωδών διαφοροποιούν θετικά την Ελλάδα. Αντίθετα, η Γαλλία, αν και εμφανίζεται «φθηνή» σε όρους αποτιμήσεων, παραμένει στο επίκεντρο κινδύνων, με κρίσιμες ημερομηνίες τις εκδόσεις ομολόγων (4 και 18 Σεπτεμβρίου, 2 και 16 Οκτωβρίου) αλλά και τις αξιολογήσεις: Fitch στις 12/9 (AA- αρνητική προοπτική), Moody’s στις 24/10 και S&P στις 28/11.
Στις διεθνείς αγορές, μεικτά είναι τα πρόσημα, τόσο στις ευρωαγορές, όσο και στη Wall Street, με τις μεταβολές πάντως να μην είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Χθες το βράδυ (ώρα Ελλάδας) η Nvidia ανακοίνωσε έσοδα β’ τριμήνου ύψους 46,74 δισ. δολαρίων, πάνω από τις εκτιμήσεις, με την εταιρεία να προβλέπει ότι η αύξηση πωλήσεων θα παραμείνει άνω του 50% το επόμενο τρίμηνο.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Αντιμέτωπος με αυστηρό πρόστιμο ο Δήμος Πάτμου για την εγκατάλειψη του βιολογικού καθαρισμού
«Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, σκοτώνει παιδιά και αμάχους» - Σφοδρές αντιδράσεις από ΕΕ και Βρετανία για τη νέα φονική επίθεση στο Κίεβο
Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: €120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ, δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο
Στις διεθνείς αγορές, μεικτά είναι τα πρόσημα, τόσο στις ευρωαγορές, όσο και στη Wall Street, με τις μεταβολές πάντως να μην είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Χθες το βράδυ (ώρα Ελλάδας) η Nvidia ανακοίνωσε έσοδα β’ τριμήνου ύψους 46,74 δισ. δολαρίων, πάνω από τις εκτιμήσεις, με την εταιρεία να προβλέπει ότι η αύξηση πωλήσεων θα παραμείνει άνω του 50% το επόμενο τρίμηνο.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Αντιμέτωπος με αυστηρό πρόστιμο ο Δήμος Πάτμου για την εγκατάλειψη του βιολογικού καθαρισμού
«Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, σκοτώνει παιδιά και αμάχους» - Σφοδρές αντιδράσεις από ΕΕ και Βρετανία για τη νέα φονική επίθεση στο Κίεβο
Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: €120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ, δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα