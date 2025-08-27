Wall Street: Κέρδη και νέο ρεκόρ για τον S&P 500 – Όλα τα βλέμματα στραμμένα στη Nvidia
Wall Street: Κέρδη και νέο ρεκόρ για τον S&P 500 – Όλα τα βλέμματα στραμμένα στη Nvidia
Ο S&P 500 έπιασε νέο υψηλό, αντανακλώντας την αισιοδοξία των επενδυτών πριν την ανακοίνωση της Nvidia - Καλές επιδόσεις σε όλους τους δείκτες - Οι αναλυτές συγκρίνουν τον αντίκτυπο που θα έχει η τεχνολογική στην αγορά με τη συνεδρίαση της Fed, τον Σεπτέμβριο
Βελτιωμένο ήταν το κλίμα στη Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τους επενδυτές να περιμένουν με αδημονία τις επιδόσεις της Nvidia, ήτοι της τελευταίας και σημαντικότερης εταιρείας από την επίλεκτη ομάδα των «Υπέροχων Επτά» που ανακοινώνει αποτελέσματα β’ τριμήνου, προκειμένου να διαπιστώσει τη δυναμική του κρίσιμου κλάδου του ΑΙ σε μια περίοδο αυξημένων εμπορικών εντάσεων.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,32% στις 45.565 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε αύξηση 0,24% φτάνοντας σε νέο ταβάνι στις 6.481 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,21% φτάνοντας τις 21.590 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων διατήρησαν τα κέρδη τους, οδηγώντας τις βραχυπρόθεσμες λήξεις στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, παρά τη χλιαρή ζήτηση στη δημοπρασία πενταετών τίτλων. Έτσι, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,24%.
Ωστόσο, όπως και χθες τα μακροπρόθεσμα ομόλογα ακολούθησαν αντίθετη πορεία αντανακλώντας τη νευρικότητα της αγοράς για τον πληθωρισμό, την πορεία των κρατικών δαπανών και βέβαια την επιθετική τακτική του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Fed με επίκεντρο πλέον τη Λίζα Κουκ. Η απόδοση του 3ετους ανέβηκε κι άλλο στο 4,917% και η ψαλίδα ανάμεσα σε 5ετή και 30ετή «άνοιξε» στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021. Μάλιστα, αναλυτές του κλάδου σχολίαζαν πως οι πιέσεις στις τιμές θα ενισχυθούν, αν όντως ο Τραμπ καταφέρει να αντικαταστήσει την Κουκ από το συμβούλιο.
Στις αγορές μετοχών, το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν εστιασμένο από νωρίς στις ανακοινώσεις της Nvidia. Με αποτίμηση 4,4 τρισ. δολαρίων και συμμετοχή 8,1% στον S&P 500, η Nvidia έχει τεράστια βαρύτητα για την αγορά επηρεάζοντας καθοριστικά τις τάσεις τις επόμενες ημέρες, όχι απαραιτήτως μόνο στη Wall Street.
«Το να πούμε ότι αυτή είναι η σημαντικότερη μετοχή στον κόσμο θα ήταν λίγο» σχολίασε ο Τζέι Γουντς της Freedom Capital Markets, με τον Τομ Εσάι της Sevens Report να προσθέτει από την πλευρά του πως, ένα αρνητικό αποτέλεσμα από την τεχνολογική μπορεί να προκαλέσει σημαντική μεταβλητότητα, ενώ μια θετική έκπληξη θα μπορούσε να οδηγήσει τους βασικούς δείκτες σε νέα ιστορικά υψηλά.
Χαρακτηριστικά, η Piper Sandler σε σημείωμα της υποστήριξε ότι η σημασία των αποτελεσμάτων της Nvidia μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον αντίκτυπο της συνεδρίασης της Federal Reserve, στις 17 Σεπτεμβρίου.
Η μετοχή της Big Tech έχει προσθέσει σχεδόν 2 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης από τον Απρίλιο, στηριζόμενη στη φρενίτιδα για την τεχνητή νοημοσύνη, όμως τα ερωτηματικά για τις αποδόσεις του ΑΙ και η σινοαμερικανική εμπορική κόντρα έχουν δημιουργήσει σκιές που οι επενδυτές ελπίζουν ότι θα απομακρυνθούν σήμερα.
Σημειωτέον πως ο κολοσσός των μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης έχει καταφέρει να ξεπεράσει τις προβλέψεις των αναλυτών τα 11 από τα 12 τελευταία τρίμηνα, όμως σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet, η μετοχή της έχει ακολουθήσει υποτονική πορεία τα τέσσερα από τα τρίμηνα αυτά.
Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της T. Rowe Price, Τόνι Γουάνγκ, δήλωσε ότι αυτό που περιμένει περισσότερο από τα αποτελέσματα τριμήνου της Nvidia είναι τα στοιχεία που αφορούν τον οδικό χάρτη των προϊόντων της εταιρείας.
Ως καταλύτη για τη μετοχή επεσήμανε δε, ειδικά τις εκτιμήσεις για τον Rubin, ήτοι τον επόμενο επεξεργαστή γραφικών τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, ο οποίος θα συνδυάζει τόσο κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) όσο και μονάδα γραφικών (GPU) δημιουργώντας ουσιαστικά μια ενοποιημένη μηχανή υπολογιστικής AI, κάτι που άλλες εταιρείες έχουν στο παρελθόν προσπαθήσει να επιτύχουν.
Οι traders θα παρακολουθήσουν στενά και τις δηλώσεις του CEO, Τζένσεν Χουάνγκ, ειδικά όσον αφορά την αγορά της Κίνας, όπου η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές, δίνοντας προσωρινές παρατάσεις. Μάλιστα, θεωρείται ανησυχητικό το γεγονός ότι το Πεκίνο πιέζει τις κινεζικές επιχειρήσεις να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα μικροτσίπ της Nvidia, ακόμη και στα λιγότερο προηγμένα μοντέλα H20.
«Είναι πιθανό η Nvidia να μη συμπεριλάβει την Κίνα στις προοπτικές της, όπως έκαναν και ανταγωνιστές της, όπως η AMD», σημείωσε ο John Belton at Gabelli Funds και αυτό δεν θα περάσει πιθανώς απαρατήρητο από την αγορά.
Μάλιστα, η μετοχή της σήμερα κινήθηκε σταθεροποιητικά, με τους επενδυτές να κρατούν στάση αναμονής. Χαμηλές ήταν ευρύτερα οι επιδόσεις του τεχνολογικού κλάδου, με την Palantir να είναι ανάμεσα στις κυριότερες χαμένες.
Υπό πίεση βρέθηκε επίσης η μετοχή της J.M. Smucker καθώς τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε απογοήτευσαν την αγορά, όπως και η Williams Sonoma καθώς η απειλή Τραμπ για δασμούς στα εισαγόμενα έπιπλα συνέχισαν να δημιουργούν τριγμούς σε εταιρείες του κλάδου.
Αξιοσημείωτο ήταν και το συνεχιζόμενο καθοδικό σερί της Paramount Skydance, για τέταρτη συνεδρίαση, με τις σημερινές της απώλειες να ξεπερνούν το 6%.
Στις κερδισμένες της ημέρας, αντιθέτως, ξεχώρισαν η MongoDB, η Kohl’s και η nCino με φόντο τα θετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν για το τρίμηνο, καθώς και η Elanco Animal Health, μετά την ανακοίνωση πως θα αναβαθμιστεί στον δείκτη S&P Midcap 400, από τις 2 Σεπτεμβρίου.
Σημαντική ώθηση έλαβε επίσης η American Eagle, μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας της με το brand Tru Kolors του σταρ του NFL, Τράβις Κέλσι, ο οποίος διαπρέπει τόσο εντός γηπέδων όσο και εκτός δεδομένης της είδησης πως αρραβωνιάστηκε με την Τέιλορ Σουίφτ.
Επίσης, οι επενδυτές επικρότησαν με ώθηση της μετοχής την Cracker Barrel μετά την αναίρεση της αμφιλεγόμενης αλλαγής λογότυπου που είχε ανακοινώσει.
