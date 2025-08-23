Σαφάρι ελέγχων από τον Σεπτέμβριο για υποθέσεις που παραγράφονται τον Δεκέμβριο
Ξεχασμένες δηλώσεις, ακίνητα, αναδρομικά και απλήρωτα τέλη στο στόχαστρο - Σαρωτικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις - Ποιους αφορά
Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2025. Η ΑΑΔΕ μπαίνει σε ρυθμούς «σαφάρι», με τα Ελεγκτικά Κέντρα, τις ΔΟΥ και την ΥΕΔΔΕ να επιταχύνουν από τον Σεπτέμβριο τους ελέγχους, ανοίγοντας φακέλους που μέχρι σήμερα παρέμεναν στα συρτάρια. Η εντολή είναι σαφής: να βεβαιωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φόροι και πρόστιμα πριν οι υποθέσεις χαθούν οριστικά και το δημόσιο χάσει πολύτιμα έσοδα.
Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι χρήσεις του 2019, καθώς ισχύει η πενταετής παραγραφή. Αυτό σημαίνει ότι, αν δεν έχει υπάρξει κάποια παράταση λόγω νέων στοιχείων ή άλλων ειδικών συνθηκών, οι υποθέσεις αυτές θα κλείσουν στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Ωστόσο, στο στόχαστρο μπαίνουν και παλαιότερες χρονιές, ακόμη και το 2014, όταν υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία που τεκμηριώνουν σοβαρή φοροδιαφυγή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η παραγραφή μπορεί να επεκταθεί στα 10 ή και στα 15 χρόνια, ιδίως όταν δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις ή έχουν κατατεθεί εκπρόθεσμα με μεγάλη καθυστέρηση.
Οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα δεν επιλέγονται τυχαία. Η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο «ανάλυσης κινδύνου», το οποίο διασταυρώνει δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης και κατατάσσει τις υποθέσεις ανάλογα με το φορολογικό ενδιαφέρον τους. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι επιχειρήσεις που εμφάνισαν ψευδή στοιχεία για τα έσοδα ή τις δαπάνες τους, οι φορολογούμενοι που δήλωσαν ανακριβώς ή απέκρυψαν αναδρομικά, καθώς και όσοι χρωστούν τέλη κυκλοφορίας του 2020. Ειδική ομάδα έχει ήδη συγκροτηθεί για περίπου 2.500 υποθέσεις που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές.
