Η νέα λίστα: Ποιοι επώνυμοι στην Ελλάδα χάνουν τις περιουσίες τους
Από βίλες σε κοσμοπολίτικα νησιά και μεγάλα ακίνητα στην Αττική μέχρι βιομηχανίες, σκάφη και μετοχές περιλαμβάνονται στους πάνω από 13.200 ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που ξεκινούν τον Σεπτέμβριο
Καταιγίδα πλειστηριασμών αναμένεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν και θα αρχίσουν να χτυπούν ξανά τα ηλεκτρονικά σφυριά μετά τη μικρή θερινή ανάπαυλα του Αυγούστου.
Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι για το διάστημα μέχρι τους πρώτους μήνες του 2026 έχουν προγραμματιστεί περισσότεροι από 13.200 πλειστηριασμοί έναντι 11.000 περίπου για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, κάτι που συμβαίνει αφενός λόγω της αθρόας προσθήκης νέων ακινήτων στη λίστα, αφετέρου γιατί οι περισσότεροι πλειστηριασμοί καταλήγουν άγονοι με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνονται δύο, τρεις ή και περισσότερες φορές.
Ετσι, και φέτος υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις «νεοεισερχόμενων» που προστίθενται σε όσους δίνουν το «παρών» για μήνες μέχρι και… δύο-τρία χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
