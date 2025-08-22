OnlyFans: Ρεκόρ μερίσματος $701 εκατ. στον ιδιοκτήτη του ενόψει πιθανής πώλησης $8 δισ.
Εντυπωσιακά κέρδη, ανάπτυξη χρηστών και αυξανόμενα μερίσματα χαρακτηρίζουν την επιχειρηματική πορεία της δημοφιλούς πλατφόρμας
Η δημοφιλής πλατφόρμα OnlyFans κατέβαλε στον ιδιοκτήτη της, Λεονίντ Ράντβινσκι, 701 εκατομμύρια δολάρια, προτού μπει σε διαπραγματεύσεις για πιθανή πώληση με αποτίμηση που ενδεχομένως να αγγίξει τα 8 δισ. δολάρια σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Το εν λόγω μέρισμα αποκαλύφθηκε στις οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν την Παρασκευή από την Fenix International Ltd., την εταιρεία με έδρα το Λονδίνο που διαχειρίζεται την πλατφόρμα.
Η OnlyFans κερδίζει χρήματα λαμβάνοντας προμήθεια 20% για κάθε συνδρομή ή περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων βίντεο, φωτογραφιών και συνομιλιών που πωλούνται μέσω της πλατφόρμας. Η δημοτικότητά της εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, όταν εργαζόμενοι στη βιομηχανία του σεξ και celebrities αναζητούσαν τρόπους να κερδίσουν χρήματα κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων. Αν και μεγάλο μέρος του περιεχομένου είναι πορνογραφικό, ο ιστότοπος φιλοξενεί επίσης δημιουργούς που επικεντρώνονται σε άλλα θέματα, όπως η φυσική κατάσταση και η διατροφή.
Tα οικονομικά στοιχεία για το έτος που έληξε στις 30 Νοεμβρίου, έδειξαν ότι μέσω της πλατφόρμας διεκπεραιώθηκαν πληρωμές ύψους 7,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 684 εκατομμύρια δολάρια για το έτος, σημειώνοντας αύξηση περίπου 4%. Οι λογαριασμοί των creators αυξήθηκαν κατά 13% σε 4,6 εκατομμύρια, ενώ οι λογαριασμοί των θαυμαστών αυξήθηκαν κατά 24% σε 377,5 εκατομμύρια.
