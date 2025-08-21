Καταπατημένα: Χαμηλό ενδιαφέρον, εξετάζεται παράταση
Μόλις 5.000 αιτήσεις έχουν κατατεθεί - Οι προθεσμίες λήγουν τέλη Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου - Τι ισχύει για τις εκπτώσεις στο τίμημα, τις δόσεις και τα δικαιολογητικά
Με το ενδιαφέρον των πολιτών να παραμένει χαμηλό και τον χρόνο να μετρά αντίστροφα, στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης για τις αιτήσεις εξαγοράς καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου. Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί περίπου 5.000 αιτήσεις και ελάχιστες έχουν εγκριθεί, γεγονός που δείχνει ότι η ανταπόκριση είναι πολύ μικρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις. Η προθεσμία πάντως λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και 31 Οκτωβρίου, ανάλογα με την περιοχή, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί το ενδιαφέρον όσο πλησιάζουν οι ημερομηνίες.
