Φέσσας (Quest): Νέες επενδύσεις στην ACS πριν από την απόφαση για το μεγάλο deal
Στις 50.000 θυρίδες επεκτάθηκε η δυναμικότητα του πανελλαδικού δικτύου των ACS Smartpoint Locker μετά την καλοκαιρινή «απόβαση» σε επαρχία και νησιά - Αναμονή σχετικά με τις προθέσεις της GLS για την εξαγορά του 80% της εταιρείας
Η ταχεία επέκταση του δικτύου των ACS Smartpoint Lockers σε όλη σχεδόν την επικράτεια αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις που υλοποιεί την τρέχουσα περίοδο ο όμιλος Quest.
Αυτό το καλοκαίρι ενεργοποιήθηκε πλάνο για την τοποθέτηση «έξυπνων» θυρίδων σε νέα σημεία στην επαρχία και τα νησιά, αυξάνοντας τον αριθμό τους κοντά στα 1.200 αθροιστικά ως τώρα στην Ελλάδα, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την αποστολή και παραλαβή δεμάτων, και έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney:
Μέχρι στιγμής το δίκτυο των lockers απαριθμεί, μετά τη νέα «απόβαση», περίπου 50.000 θυρίδες, με την εξής κατανομή: 60% στην Αθήνα, 15% στη Θεσσαλονίκη, 10% στα νησιά και 15% στην υπόλοιπη περιφέρεια.
Στόχος της ACS είναι έως το τέλος του έτους το δίκτυο των lockers να απαριθμεί πάνω από 60.000 θυρίδες και αυτός ο αριθμός να διπλασιαστεί μέσα στο 2026.
