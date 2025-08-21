Φέσσας (Quest): Νέες επενδύσεις στην ACS πριν από την απόφαση για το μεγάλο deal

Στις 50.000 θυρίδες επεκτάθηκε η δυναμικότητα του πανελλαδικού δικτύου των ACS Smartpoint Locker μετά την καλοκαιρινή «απόβαση» σε επαρχία και νησιά - Αναμονή σχετικά με τις προθέσεις της GLS για την εξαγορά του 80% της εταιρείας