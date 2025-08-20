Eurostat: Επιβεβαιώθηκε στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο – 2% στην Ευρωζώνη

Στην αύξηση των τιμών στην Ευρωζώνη, οι υπηρεσίες πρωτοστάτησαν, ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, τα βιομηχανικά προϊόντα και την ενέργεια