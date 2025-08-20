Eurostat: Επιβεβαιώθηκε στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο – 2% στην Ευρωζώνη
Eurostat: Επιβεβαιώθηκε στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο – 2% στην Ευρωζώνη
Στην αύξηση των τιμών στην Ευρωζώνη, οι υπηρεσίες πρωτοστάτησαν, ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, τα βιομηχανικά προϊόντα και την ενέργεια
Στην επιβεβαίωση των προκαταρκτικών της στοιχείων (flash estimate) προχώρησε σήμερα η Eurostat, σχετικά με τον πληθωρισμό του Ιουλίου.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε σε 3,7% τον Ιούλιο. Τον Ιούνιο είχε διαμορφωθεί σε 3,6%, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα (Ιούλιος 2024) κυμαινόταν στο 3%. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 0,3%.
Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, η ετήσια ποσοστιαία αύξηση των τιμών στην ευρωζώνη διατηρήθηκε στο 2% τον Ιούλιο του 2025, χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Ιούνιο. Πέρυσι, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 2,6%.
Σε επίπεδο ΕΕ, ο πληθωρισμός αυξήθηκε ελαφρώς στο 2,4% από 2,3% τον προηγούμενο μήνα, έναντι 2,8% τον Ιούλιο του 2024.
Οι χαμηλότεροι ετήσιοι δείκτες καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Γαλλία (0,9%) και την Ιρλανδία (1,6%), ενώ οι υψηλότεροι στην Ρουμανία (6,6%), την Εσθονία (5,6%) και τη Σλοβακία (4,6%). Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, ο πληθωρισμός υποχώρησε σε 8 κράτη μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος σε 6 και αυξήθηκε σε 13.
Όσον αφορά τη συνεισφορά των επιμέρους κατηγοριών στην αύξηση των τιμών στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες πρωτοστάτησαν με +1,46 ποσοστιαίες μονάδες, ακολουθούμενες από την κατηγορία «τρόφιμα, αλκοόλ & καπνός» (+0,63 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (+0,18 π.μ.) και την ενέργεια (-0,23 π.μ.).
