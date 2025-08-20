Τραμπ: Επένδυσε σε ομόλογα 104 εκατ. δολαρίων μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο
Τραμπ: Επένδυσε σε ομόλογα 104 εκατ. δολαρίων μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο
Οι επενδυτικές κινήσεις του προέδρου των ΗΠΑ από την αρχή του έτους έως τις αρχές Αυγούστου
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προχωρήσει σε εκατοντάδες αγορές ομολόγων από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, μεταξύ αυτών και τίτλων που εκδόθηκαν από αμερικανικές εταιρείες οι οποίες επηρεάστηκαν από τις σαρωτικές αλλαγές στις ομοσπονδιακές πολιτικές που ο ίδιος έχει προωθήσει.
Σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιοποίησε την Τρίτη ο Λευκός Οίκος, το οποίο αποκαλύπτει τις επενδυτικές κινήσεις του προέδρου από την αρχή του έτους έως τις αρχές Αυγούστου, έχουν πραγματοποιηθεί 690 συναλλαγές συνολικού ύψους τουλάχιστον 103,7 εκατ. δολαρίων. Η πρώτη αγορά έγινε την επομένη της ορκωμοσίας του.
Εκτός από δημοτικά ομόλογα που εκδόθηκαν από τοπικές κυβερνήσεις, σχολικές επιτροπές, αερολιμενικές αρχές και ενεργειακά δίκτυα, ο Τραμπ αγόρασε εταιρικό χρέος σε πακέτα αξίας τουλάχιστον 500.000 δολαρίων από τις Qualcomm, Home Depot και T-Mobile US στις 10 Φεβρουαρίου. Αργότερα τον ίδιο μήνα προχώρησε σε αγορά τουλάχιστον 250.000 δολαρίων σε ομόλογα της Meta Platforms (Facebook).
Η αναφορά, την οποία οφείλουν να υποβάλλουν όλοι οι εκλεγμένοι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι και διορισμένα στελέχη που πραγματοποιούν συναλλαγές, δεν παρέχει ακριβή ποσά ή τιμές, καθώς οι κανόνες επιβάλλουν μόνο την καταγραφή σε γενικές κατηγορίες για μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα και λοιπά αξιόγραφα. Ο Τραμπ δεν δήλωσε καμία πώληση.
