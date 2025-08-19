Μισά πλασματικά έτη στη σύνταξη: Πότε συμφέρει η εξαγορά και τι προσφέρουν
Η αναγνώριση μισών πλασματικών ετών μετριέται αναλογικά, ενώ πλήρης εξαγορά έχει έκπτωση 2% ανά έτος· όμως σε υψηλά εισοδήματα μπορεί να μειώσει το συνταξιοδοτικό ποσό
Η εξαγορά ή αναγνώριση πλασματικών ετών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή να αυξήσουν το ποσό της σύνταξης.
Σύμφωνα με νέα δεδομένα, η αναγνώριση μόνο μερικών (μισών) μηνών λαμβάνεται υπόψη κατά αναλογία – δηλαδή εάν εξαγοραστούν μόνο τρεις από τους έξι μήνες, τότε λαμβάνεται υπόψη ο αντίστοιχος χρόνος.
Έτσι, η αναγνώριση πλασματικών ετών μερικώς επηρεάζει τον συνολικό υπολογισμό, αντί να προσφέρει ολόκληρη προσαύξηση.
Παράλληλα, κανένα αναγνωρισμένο πλασματικό έτος δεν προσμετράται εάν δεν έχει εξοφληθεί εξ ολοκλήρου. Δηλαδή, είτε ο ασφαλισμένος εξαγοράζει ολόκληρο το έτος, είτε δεν προσμετράται κανένα διάστημα.
Σε περίπτωση ολοκληρωμένης εξαγοράς εφάπαξ, μάλιστα, ισχύει έκπτωση 2% ανά έτος – για παράδειγμα, για επτά έτη πλασματικών χρόνων, το κόστος μειώνεται κατά 14%.
Παρ’ όλα αυτά, για υψηλά συντάξιμα ποσά, η χρήση παλιών πλασματικών χρόνων μπορεί να μειώσει τον μέσο όρο αποδοχών από τη δεκαετία του 2000, οδηγώντας σε μειωμένο τελικό ποσό σύνταξης.
