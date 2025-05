Ερχονται δασμοί (εκτός του φόρου) στα κινέζικα, ο Πιερρ και ο Χούκστρα, ο Βορίδης επιτίθεται, μπαράζ εξαγορών στα κρασιά, τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης

-Επίσης στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, ο υπουργός Ανάπτυξης θα παρουσιάσει το κυβερνητικό σχέδιο για τη δημιουργία μιας Ανεξάρτητης Αρχής με αρμοδιότητα την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα παρουσιάσει ο Τ. Θεοδωρικάκος επιχειρεί μια συνολική μεταρρύθμιση όλου του συστήματος εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και στόχο τον υγιή ανταγωνισμό, το μόνο εργαλείο που βοηθά τους καταναλωτές. Το σύστημα, μέσα από τους ελέγχους και -κυρίως- την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών να καταγγέλλουν, επιχειρεί να προκαλέσει μείωση των τιμών.Η αύξηση 637% και οι εργοδότες... που μαζεύουν κάρτες-H θερινή σεζόν ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει, εντούτοις μέσα στον Μάρτιο τα νούμερα με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον τουρισμό δείχνουν αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες κατά 637% στον κλάδο μόνο γι’ αυτόν τον μήνα. Στην Κυβέρνηση θεωρούν ότι τα νούμερα του Μαρτίου αποτελούν πλήρη δικαίωση σε σχέση με τις υπερωρίες στον κλάδο οι οποίες δεν πληρώνονταν. Κατά τα λεγόμενα των εργαζομένων υπάρχουν αυξανόμενες καταγγελίες πως ορισμένοι εργοδότες συγκεντρώνουν τις κάρτες στα γραφεία προσωπικού και τις... χτυπάνε οι ίδιοι, επίσης να μην υπάρχει παραβίαση του υποχρεωτικού 11ώρου ανάπαυσης, να ισχύει και για τις εποχικά εργαζόμενες το επίδομα μητρότητας κ.ά.Σαρώνουν τα deals στα κρασιά - Μπαράζ εξαγορών, πάμε για 2-3 παίκτες-Πάμε στα νέα της αγοράς και ξεκινάμε από τα κρασιά και συγκεκριμένα στην Ελληνικά Κελλάρια Οίνων (η πρώην πασίγνωστη Οινοποιία Κουρτάκη) που εξαγοράστηκε από την Cavino των Θόδωρου και Γιάννη Αναστασίου, οι οποίοι σχεδιάζουν σημαντικές επενδύσεις. Προ ημερών ολοκληρώθηκε η διαδικασία για αύξηση κεφαλαίου 3,35 εκατ. ευρώ στην εταιρεία που ήταν απαραίτητη, καθώς η πρώην Κουρτάκης με τζίρο περίπου 21 εκατ. ευρώ το 2024 και 24 εκατ. ευρώ το 2023, εμφάνιζε ζημιές και είχε δανεισμό περί τα 8 εκατ. ευρώ. Η Cavino αποκτά ακόμη μεγαλύτερο μέγεθος μετά την εξαγορά καθώς η Ελληνικά Κελλάρια Οίνων είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εγχώρια οινοποιία και διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις 15 στρεμμάτων στο Μαρκόπουλο της Αττικής, ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους, οινοποιεία στη Ριτσώνα και αλλού. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι να εξελιχθεί η Cavino σε εθνικό πρωταθλητή στον κλάδο της οινοποιίας ή αν προτιμάτε να αναδείξει το ελληνικό terroir στη διεθνή σκηνή, όπως θα έλεγαν οι connaisseurs. Σημειώστε πως η εταιρεία έχει ήδη έχει εξαγοράσει το 60% της γνωστής Α. Μπαμπατζίμ Α.Ε., τις παραγωγικές εγκαταστάσεις του «Κτήματος Νέμειον» στη Νεμέα, διαθέτει την αποκλειστική διανομή των Santo Wines κ.ά. Γενικότερα στον κλάδο υπάρχει έντονη κινητικότητα, θυμίζουμε πως η Ελληνικά Οινοποιεία (Γεωργιάδης – Αντετοκούνμπο) έχει αποκτήσει την Μπουτάρης, το Κτήμα Σεμέλη, έχει συμμετοχή στη Navarino Vineyards και ενδιαφέρεται για την υπό διαδικασία εξυγίανσης Οινοποιία Τσάνταλη. Αντίστοιχα, ο όμιλος Mantis που απέκτησε τη Μαλαματίνα έκλεισε συμφωνία για την αποκλειστική διανομή των κρασιών του Κτήμα Άλφα που απέκτησε το οινοποιείο Μπουτάρη στη Σαντορίνη, το Οινοποιείο Αρτέμης Καραμολέγκος ξεκίνησε το Arktos Elevation Vineyards στο Αμύνταιο στη Φλώρινα, ενώ γενικά στην αγορά ακούγονται συζητήσεις και για νέα deals.Ελληνικό: 14 εργοτάξια με 12 διαφορετικούς κατασκευαστές-Όσοι περνούν από τα εργοτάξια του Ελληνικού βλέπουν να ορθώνεται ο Riviera Tower που η κατασκευή έχει φτάσει στον 20ό όροφό του. Ταυτόχρονα όμως βλέπουν να «ξεμυτίζει» και ο άλλος πύργος -βρίσκεται μόλις στον 1ο όροφο- γύρω από τον οποίο θα δημιουργηθεί το IRC (από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και HARD ROCK). Το έργο του καζίνο έχει 100% εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και το επόμενο διάστημα θα το δούμε να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Αυτή την εποχή, στο Ελληνικό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη 14 διαφορετικά εργοτάξια σε συνεργασία με 12 διαφορετικούς κατασκευαστές, ενώ εργασίες έχουν πλέον ξεκινήσει και σε όλες τις οικιστικές αναπτύξεις που έχουν διατεθεί προς πώληση.Μύλοι Κεπενού: Το πρώτο θύμα του νέου Κανονισμού του ΧΑ-Σε χρηματιστηριακούς κύκλους γίνεται αρκετή συζήτηση για την υποχρεωτική δημόσια προσφορά των Μύλων Κεπενού για διαγραφή από το Χρηματιστήριο, πως αδικούνται οι μικρομέτοχοι επειδή η η αποτίμηση με την οποία εγκαταλείπει το ΧΑ είναι περίπου 30% χαμηλότερη από τα ίδια κεφάλαια και άλλα τέτοια. Το ουσιαστικό ερώτημα όμως είναι γιατί στην εταιρεία Μύλοι Κεπενού – μια μικρή αλλά καλή εταιρεία, που παρουσιάζει διαχρονική κερδοφορία και μοιράζει μερίσματα- μετά από 24 χρόνια αποφάσισαν να αποσυρθούν από το ΧΑ; Η απάντηση είναι πως η αιτία είναι ο κανονισμός του ΧΑ που υιοθέτησε ο (σας έχω όλους γραμμένους) Γ. Κοντόπουλος με τη φιλοδοξία να “καθαρίσει” το χρηματιστηριακό ταμπλό και πλέον απαιτεί ελάχιστη διασπορά 25%. Τα δυο αδέλφια, που είναι βασικοί μέτοχοι της οικογενειακής αυτής εταιρείας, δεν ήθελαν να μειώσουν τα ποσοστά τους, αλλά ούτε και ήθελαν η εταιρεία να καταλήξει στην επιτήρηση λόγω περιορισμένης διασποράς. Οπότε μαζεύτηκαν, έκαναν τη δημόσια πρόταση και καθώς έχουν συγκεντρώσει το 93,3% είναι έτοιμοι να κουνήσουν μαντήλι στο ΧΑ. Η πατρινή βιομηχανία, οργανωμένη και σοβαρή εταιρεία, δεν ανήκει σε καμία περίπτωση στα χρηματιστηριακά “ζόμπι” που ήθελε ο (σας έχω όλους γραμμένους) Γ. Κοντόπουλος με τον νέο κανονισμό να βγάλει από την αγορά, ενώ και οι μικρομέτοχοι από την πλευρά τους έχουν τα δίκια τους να διαμαρτύρονται. Οι Μύλοι Κεπενού -επειδή τα νούμερα έβγαιναν εύκολα- κινήθηκε χωρίς να χάσει χρόνο και είναι η πρώτη collateral damage του νέου κανονισμού. Εξίσου ουσιαστικό είναι το ερώτημα αν στον ίδιο μονοπάτι είναι και άλλες εισηγμένες με ανάλογα χαρακτηριστικά.O Γεννιδούνιας χτυπάει πάντα δυο φορές (τη Hellenic Train)Ποιος επέστρεψε πιο δυναμικά και από αμαξοστοιχία Intercity; Ο Γεννιδούνιας! Μετά την «έξοδο» που έδειξαν οι Ιταλοί της Helleniq Train στον τέως διευθυντή τους και πρώην μεγαλοσυνδικαλιστή, ο Κώστας Γεννιδούνιας, όχι μόνο δεν αποσύρθηκε, αλλά επανήλθε δριμύτερος. Στις πρόσφατες εκλογές της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, οι συνάδελφοί του τον έφεραν ξανά στην ηγεσία του σωματείου, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Πριν από λίγες ημέρες, η ΠΕΠΕ απέστειλε επιστολή σε τέσσερις Δημάρχους —από την Πάτρα έως τη Φλώρινα— ζητώντας συνάντηση για την επανεκκίνηση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας σε περιοχές που παραμένουν «κομμένες» από το δίκτυο. Οι μηχανοδηγοί κατηγορούν τη Hellenic Train ότι «τσεπώνει» κανονικά την κρατική επιδότηση για τα δρομολόγια σε άγονες γραμμές, χωρίς όμως να τα εκτελεί — στέλνοντας στη θέση τους λεωφορεία. Ο Γεννιδούνιας, που προειδοποιούσε δημόσια για τις ελλείψεις και τα κενά ασφαλείας πολύ πριν από την τραγωδία στα Τέμπη, δεν κρύβει την πρόθεσή του να σηκώσει ξανά ψηλά τη σημαία των διεκδικήσεων. Ενόψει της συζήτησης του νέου νομοσχεδίου για τον σιδηρόδρομο, προειδοποιεί ότι αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τη Hellenic Train, τότε η επανακρατικοποίηση της εταιρείας θα πρέπει να θεωρείται μονόδρομος. Για κάποιους εντός της Hellenic Train, η επιστροφή Γεννιδουνιά ίσως αποδειχθεί πιο… ανατρεπτική από τις ίδιες τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Το βέβαιο είναι πως ο μαχητικός «μηχανοδηγός» ξαναπήρε θέση στην πρώτη γραμμή — αρκεί αυτή τη φορά να το πάει μέχρι τέλους και να μην… τραβήξει χειρόφρενο.Οι Ισραηλινοί (Fattal) ετοιμάζονται για εγκαίνια-Σταδιακά μεν αλλά σταθερά χτίζει τουριστικό προφίλ η συμπρωτεύουσα. Έτσι, μία πολυαναμενόμενη άφιξη έρχεται τελικά – έστω και με καθυστέρηση- στην «καρδιά» της πόλης στην οδό Τσιμισκή τον ερχόμενο Ιούλιο. Ο λόγος για το νέο ξενοδοχείο του ισραηλινού ομίλου της Fattal που ήδη λειτουργεί στην Αθήνα με πολύ καλές πληρότητες, το NYX Athens στη θέση του παλιού Εsperia. Ο όμιλος έχει δρομολογήσει ήδη εδώ και μια πενταετία την άνοδό του στον Βορρά για τη δημιουργία του αντίστοιχου NYX Thessaloniki, επίσης 5 αστέρων στο ακίνητο στη συμβολή των οδών Τσιμισκή 1 και Κατούνη, το οποίο είχε αποκτήσει σε πλειστηριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, έναντι ποσού 9 εκατ. ευρώ. Έστω και με καθυστέρηση λοιπόν έναντι του αρχικού χρονοδιαγράμματος -λόγω και των εξελίξεων προφανώς στο γεωπολιτικό επίπεδο που ανέτρεψε ή πήγε πίσω τον σχεδιασμό για πολλά από τα projects Ισραηλινών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και ευρύτερα- το ξενοδοχείο θα ανοίξει μέσα στον Ιούλιο, μετά από μια συνολική επένδυση άνω των 22 εκατ. ευρώ. Η νέα άφιξη μάλιστα έρχεται σε μία καλή συγκυρία για την πόλη με εκ νέου άνοδο των επισκεπτών από το Ισραήλ αλλά και ευρύτερα, λόγω και των περισσότερων απευθείας συνδέσεων με το εξωτερικό στο «Μακεδονία».Τα Electra γενικώς πάνε καλά - Στον “πάγο” η επένδυση στη Θεσσαλονίκη-Καθυστέρηση, αλλά για άλλους λόγους, αντιμετωπίζει και η άλλη 5άστερη επένδυση, άνω των 30 εκατ. ευρώ για το νέο Electra, από τον όμιλο των Electra Hotels & Resorts επίσης στην «καρδιά» της πόλης, στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Εθνικής Αμύνης, σε ακίνητο ιδιοκτησίας της Εκκλησίας. Ήδη από τους τελευταίους μήνες οι εργασίες έχουν «μπλοκάρει» λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων στο οικόπεδο, τα οποία έπρεπε να μελετηθούν από την αρχαιολογική υπηρεσία και να αρχίσει στη συνέχεια η διαδικασία της ανασκαφής, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση της διοίκησης υπό τον Γιάννη Ρέτσο για τα αποτελέσματα του 2024 της «Ηλεκτρα Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις», «τα ευρήματα μέχρι σήμερα δεν κρίνονται σημαντικά και η διαδικασία των ανασκαφών αναμένεται να τελειώσει εντός του έτους 2025». Ωστόσο, αυτό είχε ως αποτέλεσμα, την τροποποίηση προς τα πίσω του χρονοδιαγράμματος της επένδυσης, που με βάση τον αρχικό σχεδιασμό επρόκειτο να λειτουργήσει το 2026. Η εταιρεία πάντως, η οποία διαχειρίζεται το ξενοδοχείο ELECTRA στην Ερμού στην Αθήνα και το ELECTRA PALACE στη Θεσσαλονίκη είχε αύξηση στα μεγέθη του 2024 και μάλιστα παρά το γεγονός ότι το ξενοδοχείο της πλατείας Συντάγματος, έκλεισε την 1η Νοεμβρίου 2024 για ανακαίνιση και ξανάνοιξε τώρα τον Μάιο ως ‘’Electra Rhythm Athens’’. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των δύο ξενοδοχείων ανήλθαν το 2024 (διαμονή και επισιτισμός) σε 17,4 εκατ. ευρώ από τα 16,63 εκατ. ευρώ του 2023, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 3,29 εκατ. ευρώ από 3,31 εκατ. ευρώ το 2023. Για φέτος η διοίκηση εκτιμά αύξηση 5%. Υπενθυμίζεται ότι και στα αποτελέσματα του έτερου ξενοδοχείου του ομίλου, του Electra Metropolis της οδού Μητροπόλεως, η αύξηση πέρυσι ήταν σε διψήφιο ποσοστό, με το σύνολο των εσόδων από την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου να φτάνουν τα 25,567 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13% σε σύγκριση με το 2023, επιτυγχάνοντας τις καλύτερες επιδόσεις μέχρι σήμερα για το ξενοδοχείο, που έχει ξεκινήσει το 2025 με ένα +5% επιπλέον.Η Cenergy αφύπνισε τον Όμιλο Βιοχάλκο-Σήμερα το απόγευμα μετά τη λήξη της συνεδρίασης η Cenergy θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα τριμήνου και κατόπιν θα τα συζητήσει με τους αναλυτές. Στην αγορά κυκλοφορούν εντυπωσιακά σενάρια και προβλέψεις που θέλουν τα λειτουργικά κέρδη EBITDA στα 75 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 41 εκατ. ευρώ με αύξηση μεγαλύτερη του 70%. Εφόσον επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις, έχει νόημα και λογική η συνολική αφύπνιση του Ομίλου Viohalco στο Χρηματιστήριο. Η μητρική εταιρεία έκλεισε με κέρδη +3,69%, ακολούθησε η CENERGY στο +3,94%, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (+3,11%) ήδη είχε κάνει πρώτη την κίνηση με μηνιαία κέρδη πάνω από 16%. Η αγορά θέλει να μάθει για την πρόοδο των εργασιών της νέας παραγωγικής μονάδας καλωδίων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, η κατασκευή της οποίας θεωρητικά ξεκινά μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Προφανώς οι σχέσεις της διοίκησης της Cenergy με την απρόβλεπτη κυβέρνηση Τραμπ έχουν τη δική τους σημασία.«Γαλήνη και Θάλασσα»-«Γαλήνη και Θάλασσα Μονοπρόσωπη Α.Ε.» είναι η γοητευτική επωνυμία της εταιρείας που συστάθηκε χθες Δευτέρα, 26 Μαΐου, και φαίνεται ότι βαφτίστηκε έτσι με… έμπνευση τόσο από την έδρα της που βρίσκεται στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά, όσο και από τα συμφέροντα που εκπροσωπεί, καθώς φέρεται να συνδέεται με τον εφοπλιστή Αλέξη Κονδύλη των ναυτιλιακών Kondinave και Larus. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι οι κατασκευαστικές εργασίες κτηρίων για κατοικίες και μη, αλλά οι δευτερεύουσες καλύπτουν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς γύρω από το real estate. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1,25 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 1.250.000 μετοχές και το οποίο κατέβαλε η “Larus Cyprus Ltd”. Η τελευταία εκπροσωπείται από την Ηρώ Κονδύλη, κόρη του Αλέξη Κονδύλη, η οποία συμμετέχει και στο Δ.Σ. της νεοσυσταθείσας εταιρείας μαζί με τον αδελφό της Εμμανουήλ Κονδύλη και τη Φωτεινή Θεοπούλου, που ανέλαβε Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.Κάλυψε όλο το χαμένο έδαφος της Παρασκευής-Με τα χαρτιά στο χέρι έμειναν οι short sellers της Παρασκευής που πίστεψαν ότι οι εξαγγελίες Τραμπ θα λειτουργούσαν ως αφορμή για μια καλή διόρθωση των αγορών, τόσο στην Αθήνα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Με τα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης κλειστά, ο Γενικός Δείκτης στην Αθήνα δεν είχε κανένα πρόβλημα να κινείται ανοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια των συναλλαγών και να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση στις 1.834,56 μονάδες (+1,79%). Είναι όμως χαρακτηριστικό. Σε άλλες εποχές, καθόλου μακρινές, όταν τα Χρηματιστήρια Λονδίνου και Νέας Υόρκης ήταν κλειστά, η αξία των συναλλαγών στην Αθήνα κατέρρεε και σίγουρα παρέμενε αρκετά κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ. Χθες όμως αποδείχθηκε ότι στην αγορά μας έχουν μπει αρκετά «φρέσκα» λεφτά που δεν έχουν ανάγκη τη βοήθεια του «ιππικού» από το εξωτερικό. Η αξία των συναλλαγών -προφανώς μειωμένη- έφτασε τα 126,7 εκατ. ευρώ με μόλις 2,6 εκατ. σε πακέτα. Όλες οι 25 μετοχές του Δείκτη Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης FTSE25 έκλεισαν με θετικό πρόσημο όπως και 18 από τις 20 μετοχές του Δείκτη Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης. Μόνο η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε στα 6,18€ (-4%) επειδή έκοψε το μέρισμα του 0,48€ το οποίο όμως κάλυψε κατά μεγάλο ποσοστό χθες αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον. Η Alpha (+2,92%) στα 2,676 €, η Piraeus (+2,72%) στα 5,74 ευρώ, η Eurobank (+2,09%) στα 2,639 ευρώ και η Εθνική στα 10,39€ με +2,82% και χαμηλό σχετικά τζίρο στα 6,8 εκατ. Νέο ιστορικό υψηλό για τη Μetlen (+2,71%) στα 46,32 ευρώ και την Aegean (+3,28%) στα 12,6€. Η Motor Oil (+2,08%) στα 23,56 ευρώ ακόμη και ο ΟΤΕ (+2,01%) στα 17,23€.Επιχειρηματική αποστολή την Ουκρανία-Δεν ξέρω τελικά τι αποτέλεσμα θα έχουν, αλλά πυκνώνουν οι επιχειρηματικές επαφές Ελλήνων που θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στην Ουκρανία όταν επικρατήσει η ειρήνη. Στις πρώτες μέρες του Ιουνίου, μια μεγάλη επιχειρηματική αποστολή με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσσο Χατζηβασιλείου και τον ΓΓ Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων Δημήτρη Σκάλκο, θα μεταβεί στην Οδησσό για κατ’ ιδίαν συναντήσεις με οικονομικούς παράγοντες της Ουκρανίας. Στην επιχειρηματική αποστολή θα συμμετέχουν αρκετά μέλη του ΕλληνοΟυκρανικού Επιμελητηρίου με τη νέα διοίκησή του, στελέχη της Endeavor Integrated Solutions κ.ά.Τα επενδυτικά παιχνίδια της AS Company-H AS Company είναι μια εισηγμένη εταιρεία που εμπορεύεται παιχνίδια. Αλλ’ όχι μόνον. Ο Στράτος Ανδρεάδης είχε ενημερώσει τους αναλυτές: «πουλάμε ΚΑΙ παιχνίδια, όχι μόνο παιχνίδια». Την Παρασκευή, η AS Co ανακοίνωσε ότι πούλησε 9 ακίνητα στην Ελούντα (θέση Πεζούλους) συνολικού εμβαδού 58 στρεμμάτων, έναντι 3 εκατ. ευρώ. Τα ακίνητα αυτά τα είχε αγοράσει πριν από 3 χρόνια και τώρα τα πουλά με κέρδος +40% από την τιμή αγοράς τους. Το χαρτοφυλάκιο της AS Co εκτός από ακίνητα, περιλαμβάνει ομόλογα, μετοχές και Αμοιβαία Κεφάλαια. Ταυτόχρονα, σχεδιάζει να χτίσει κατοικίες στα Μάταλα. Το πρόβλημα που έχουν οι αναλυτές με την AS Co, είναι ότι δεν μπορούν να προβλέψουν μεγέθη, τζίρο και κερδοφορία, αφού δεν εξαρτώνται από μια κύρια δραστηριότητα. Ίσως γι’ αυτό η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας παραμένει καθηλωμένη κάτω από τα 50 εκατ. ευρώ, ενώ ανακοινώνει κύκλο εργασιών ρεκόρ της τάξης των 31 εκατ. ευρώ.Πηγή: newmoney.gr