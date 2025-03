Στην Grecotel το κορυφαίο διεθνές βραβείο πολυτελούς φιλοξενίας

H εντυπωσιακή πορεία της Grecotel

Σε μια χρονιά ορόσημο στην οποία συμπληρώνει 50 χρόνια ζωής, η Grecotel επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο την ποιότητα της φιλοξενίας της με την κατάκτηση των πολύτιμων βραβείων «Luxury Hotel Company of the Year» και «Luxury Trade Support Team of the Year» στο πλαίσιο των TTG Luxury Awards 2025. Πρόκειται για τον καταξιωμένο βρετανικό θεσμό που εξειδικεύεται στην αξιολόγηση των εταιρειών και των υπηρεσιών στον τομέα του παγκόσμιου τουρισμού (ξενοδοχειακούς ομίλους, κρουαζιέρες, υπηρεσίες σχεδιασμού ταξιδιών κτλ.) στον τομέα του πολυτελούς τουρισμού. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Raffles OWO στο Λονδίνο, όπου ο όμιλος Grecotel ξεχώρισε ανάμεσα σε κολοσσούς στο διεθνές στερέωμα του luxury hospitality.Το timing δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο για την Grecotel, τον όμιλο των 7.000 ανθρώπων που σαν «οικογένεια» εργάζονται διαχρονικά με πάθος ώστε να προσφέρουν το καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών και τη γνησιότερη έκφραση φιλοξενίας στους επισκέπτες τους, αφού ο όμιλος γιορτάζει φέτος 50 χρόνια πρωτοπορίας. Τόσο η διάκριση στην κατηγορία Luxury Hotel Company of the Year, όπου συνυποψήφιες ήταν εταιρίες σαν τις Four Seasons, Mandarin Oriental Hotel Group, Rosewood Hotels & Resorts και Banyan Tree, όσο και η κατάκτηση της πρώτης θέσης ως Luxury Trade Support Team of the Year, επιβεβαιώνουν την ξεχωριστή θέση της Grecotel στο παγκόσμιο γίγνεσθαι της πολυτελούς φιλοξενίας, αποδεικνύουν την επιτυχημένη εξέλιξη του Ομίλου και δικαιώνουν την προσήλωση στις αρχές και το όραμα που εμφύσησε ο ιδρυτής της, Νίκος Δασκαλαντωνάκης.Ασφαλώς τα δύο φετινά TTG Luxury Awards δεν είναι τα μόνα βραβεία που έχει αποσπάσει η Grecotel όλα αυτά τα χρόνια αλλά έρχονται να προστεθούν σε μια αξιοζήλευτη συλλογή στην οποία περιλαμβάνεται η διάκριση «Luxury Brand of the Year» στα Aspire Awards τον Νοέμβριο του 2024, ενώ για την ίδια χρονιά το εκθαμβωτικό ξενοδοχείο THE DOLLI ψηφίστηκε ως το καλύτερο ξενοδοχείο στην Ελλάδα από τους αναγνώστες του περιοδικού Condé Nast Traveler.Η νέα διπλή βράβευση αποτελεί ιδανική αρχή μιας χρονιάς ορόσημο για την Grecotel, καθώς η επέτειος των 50 χρόνων σηματοδοτεί νέες επενδύσεις, εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της κι ενίσχυση της θέσης της στις παγκόσμιες αγορές. Κι αυτό, ενώ ήδη το μοναδικό της portfoliο απαριθμεί 40 properties σε 15 από τους ομορφότερους ελληνικούς προορισμούς, πάντα με κοινό γνώμονα και σήμα κατατεθέν την απαράμιλλη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και εμπειριών, προωθώντας τη μοναδική ταυτότητα της χώρας μας και συμβάλλοντας με τρόπο ουσιαστικό και καθοριστικό στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας.Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr