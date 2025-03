Eurobank: Πράσινο φως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στη δημόσια πρόταση για την Ελληνική Τράπεζα

Κλείσιμο

Εγκρίθηκε η δημόσια πρόταση της Eurobank προς τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank.Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (η “Προτείνουσα”), θυγατρική της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2025 αναφορικά με την διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς (η «Δημόσια Πρόταση») προς όλους τους μετόχους της Hellenic Bank Public Company Limited (“Hellenic Bank”, “Ελληνική Τράπεζα”, “Υπό Εξαγορά Εταιρεία”) για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank και σύμφωνα με το Άρθρο 22(1)(α)(i) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022 (ο «Νόμος»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η “Επιτροπή”) ενέκρινε το έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης και επέτρεψε τη δημοσίευση του στις 05 Μαρτίου 2025.Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, η Προτείνουσα ήδη κατέχει άμεσα 385.847.001 μετοχές, ήτοι το 93,47% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας. Επομένως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχής και είναι άνευ όρων. Κατά συνέπεια η Προτείνουσα είναι υποχρεωμένη να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που θα της προσφερθεί με βάση τους όρους της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και νοουμένου ότι δεν προκύψουν οποιεσδήποτε περιπτώσεις ανάκλησης ή ακύρωσης της Δημόσιας Πρότασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου.Με βάση το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, η αντιπαροχή που προσφέρεται στους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση είναι €4,843 ανά μετοχή πληρωτέα σε μετρητά. Η προτεινόμενη αντιπαροχή των €4,843 ανά μετοχή είναι σε υπεραξία της τάξης του 46,23% επί της μέσης τιμής κλεισίματος για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης. Επίσης, η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι σε υπεραξία της τάξης του 5,88% σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή της Hellenic Bank σύμφωνα με τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.Η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας αρχίζει την 11η Μαρτίου 2025 και λήγει στις 09 Απριλίου 2025, η ώρα 14:30.Το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης περιέχει πλήρη στοιχεία για τη Δημόσια Πρόταση, την προσφερόμενη αντιπαροχή και λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης, το Έντυπο Ανάκλησης καθώς και το Έντυπο Εντολής Επενδυτή θα ταχυδρομηθούν στους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας οι οποίοι κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο από 0,01% των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Επίσης το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης, το Έντυπο Ανάκλησης και το Έντυπο Εντολής Επενδυτή θα διατίθενται στα ακόλουθα σημεία:• στα καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ σε παγκύπρια βάση,• στα καταστήματα της Eurobank Cyprus Ltd σε παγκύπρια βάση,• στα Κεντρικά Γραφεία του Συμβούλου της Δημόσιας Πρότασης, The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO), στη Λευκωσία ως αναφέρεται πιο κάτω,• στην ιστοσελίδα της CISCO www.cisco-online.com.cy, καθώς και• στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ www.cse.com.cy.Το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή, θα είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση σε ηλεκτρονική μορφή από την 11η Μαρτίου 2025: