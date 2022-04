Στη Νέα Υόρκη ο Σταϊκούρας για το επενδυτικό συνέδριο της Capital Link

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας , προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο «23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum», στο οποίο και θα είναι ομιλητής.Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της ενέργειας και της διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, όπως είναι η Barclays, η Citi, η HSBC, η Goldman Sachs, η Lightsourcebp, η Brisa και η Nomura.Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με την Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια μέρα θα δώσει συνεντεύξεις στη Wall Street Journal και στους Financial Times. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στην «Ημέρα Ελλάδος» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Greek American Issuer Day at NYSE) και στην τελετή έναρξης των εργασιών με το καθιερωμένο «Opening Bell».