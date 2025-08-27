Η Κάτια Δανδουλάκη θα ανεβάσει τον «Βυσσινόκηπο» τον Οκτώβριο του '26

Σε σκηνοθεσία της Σοφίας Σπυράτου

Ο εμβληματικός «Βυσσινόκηπος», το κύκνειο άσμα του ‘Αντον Τσέχωφ θα ανέβει τον Οκτώβριο του 2026 στο Θέατρο ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ.



H Κάτια Δανδουλάκη στον ρόλο της Λιουμπόφ Αντρέγιεβνα και η σκηνοθεσία της Σοφίας Σπυράτου. Οι συζητήσεις για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων πρωταγωνιστών του θιάσου βρίσκονται σε εξέλιξη.