Η Κάτια Δανδουλάκη θα ανεβάσει τον «Βυσσινόκηπο» τον Οκτώβριο του '26
Σε σκηνοθεσία της Σοφίας Σπυράτου
Ο εμβληματικός «Βυσσινόκηπος», το κύκνειο άσμα του ‘Αντον Τσέχωφ θα ανέβει τον Οκτώβριο του 2026 στο Θέατρο ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ.
H Κάτια Δανδουλάκη στον ρόλο της Λιουμπόφ Αντρέγιεβνα και η σκηνοθεσία της Σοφίας Σπυράτου. Οι συζητήσεις για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων πρωταγωνιστών του θιάσου βρίσκονται σε εξέλιξη.
