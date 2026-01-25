Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
H «Μαύρη Γαλότσα» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα - Καστάνη, Μπεγνής παίζουν σε μια κωμωδία για όλη την οικογένεια
Η νέα οικογενειακή κωμωδία που αποκαλύπτει με χιούμορ όσα συμβαίνουν πίσω από τις πόρτες ενός σπιτιού
Η νέα κωμωδία της Βάσιας Αργέντη, με τίτλο «Μαύρη Γαλότσα», έρχεται να φωτίσει με χιούμορ, τρυφερότητα και αλήθεια τις μικρές και μεγάλες στιγμές που ζει κάθε οικογένεια.
Με πρωταγωνιστές την Ελένη Καστάνη, τον Μέμο Μπεγνή και την Αντιγόνη Νάκα, η παράσταση συστήνει στο κοινό μια ιστορία γεμάτη ανατρεπτικές καταστάσεις, γνώριμες εντάσεις και στιγμές που θα θυμίσουν σε όλους… κάτι από το δικό τους σπίτι.
Στο κέντρο της υπόθεσης συναντάμε ένα ζευγάρι της διπλανής πόρτας. Τον Λευτέρη και την Αλκυόνη, που παλεύουν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε βαθιά αγάπη, έντονο έρωτα και τα καθημερινά προβλήματα που δεν σταματούν ποτέ. Επτά ολόκληρα χρόνια η Αλκυόνη περιμένει την πολυπόθητη πρόταση γάμου – επτά χρόνια γεμάτα «θα» και υποσχέσεις που μένουν μετέωρες. Κι ενώ το ζευγάρι προσπαθεί να βρει τον βηματισμό του, γίνεται ξεκάθαρο πως σε ένα σπίτι δεν χωρούν μόνο δύο άνθρωποι. Κουβαλιούνται οικογένειες, συνήθειες, κληρονομημένα άγχη και παλιές… γαλότσες.
Η ζωή τους ανατρέπεται εντελώς όταν η μητέρα του Λευτέρη εμφανίζεται ξαφνικά στο σπίτι, τάχα για δικούς της λόγους. Μια πεθερά που φτάνει «απρόσκλητη», αλλά ίσως η αλήθεια να είναι πολύ πιο περίπλοκη απ’ όσο φαίνεται. Από εκεί και πέρα, ζήλιες, παρεξηγήσεις και ξεκαρδιστικές στιγμές διαδέχονται η μία την άλλη, ενώ οι ήρωες καλούνται να αντιμετωπίσουν κάτι πολύ πιο δύσκολο από τις εξωτερικές πιέσεις: τα δικά τους συναισθήματα.
Η «Μαύρη Γαλότσα» είναι μια κωμωδία που αγγίζει το κοινό γιατί μιλάει για όλα όσα γνωρίζουμε καλά — τις σχέσεις που δοκιμάζονται, την αγάπη που αντέχει, τις οικογενειακές παρεμβάσεις που κανείς δεν ομολογεί αλλά όλοι αναγνωρίζουν. Με αμεσότητα, γέλιο και ζωντανές ερμηνείες, η παράσταση υπόσχεται μια βραδιά όπου το κοινό θα δει τον εαυτό του στη σκηνή και θα φύγει λίγο πιο ανάλαφρο.
Τρίτη, 27/1:Κινηματοθέατρο ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ – Θεσσαλονίκη (Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 150)
Δευτέρα, 2/2: Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας - Καρδίτσα
Τρίτη, 3/2: Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων – Τρίκαλα (Γαριβάλδη 8)
Δευτέρα, 9/2: Victoria Cinema – Λάρισα (Λάμπρου Κατσώνη 20)
Τρίτη, 10/2: Θέατρο ΡΕΞ - Κομοτηνή, (Σοφούλη 1, Κομοτηνή 69100)
Η περιοδείαΔευτέρα, 26/1: Κινηματοθέατρο ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ – Θεσσαλονίκη (Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 150)
Δευτέρα, 16/2: Κιν/θέατρο Ορφέας – Κέρκυρα (Ασπιώτη 1)
Δευτέρα, 2/3: Σινε Ολύμπιον – Κοζάνη (Δημοκρατίας 13)
Τρίτη, 3/3: CineStar - Βέροια, (Μητροπόλεως 57, Βέροια 591 32)
Δευτέρα, 9/3: Κινηματοθέατρο Πάνθεον – Πάτρα (Γούναρη 34, Πάτρα 26221)
Τρίτη, 17/3: Δημοτικό Θέατρο «Βαγγέλης Παπαθανασίου» - Βόλος
Δευτέρα, 30/3: Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο – Καλαμάτα (Αριστομένους 33)
Δευτέρα, 20/4: Κινηματοθέατρο Αστόρια – Ηράκλειο (Πλ. Ελευθερίας & Ιδομενέως)
Τρίτη, 21/4: Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης – Χανιά (Παλιό Τελωνείο, Πλ. Κατεχάκη 8)
Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 9 το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινούν από 16 ευρώ
Συντελεστές:
Πρωταγωνιστούν:
-Ελένη Καστάνη
-Μέμος Μπεγνής
-Αντιγόνη Νάκα
Κείμενο/Σκηνοθεσία: Βάσια Αργέντη
Βοηθός Σκηνοθέτη: Φως Μαυρίδη
Σκηνογράφος: Αθανασία Σμαραγδή
Σχεδιασμός φωτισμού: Μανώλης Μπράτσης
Σύνθεση τραγουδιού παράστασης: Ανδρέας Καρανίκας
Ερμηνεία τραγουδιού παράστασης: Ελένη Καρακάση
Μακιγιάζ: Αλεξάνδρα Απέργη
Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης
Γραφιστική επιμέλεια-σχεδιασμός: Χριστόφορος Χαραλαμπόπουλος
