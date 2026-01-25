H «Μαύρη Γαλότσα» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα - Καστάνη, Μπεγνής παίζουν σε μια κωμωδία για όλη την οικογένεια

Η περιοδεία

, με τίτλο «», έρχεται να φωτίσει με χιούμορ, τρυφερότητα και αλήθεια τις μικρές και μεγάλες στιγμές που ζει κάθε οικογένεια.Με πρωταγωνιστές την, τονκαι την, η παράσταση συστήνει στο κοινό μια ιστορία γεμάτη ανατρεπτικές καταστάσεις, γνώριμες εντάσεις και στιγμές που θα θυμίσουν σε όλους… κάτι από το δικό τους σπίτι.συναντάμε ένα ζευγάρι της διπλανής πόρτας. Τον Λευτέρη και την Αλκυόνη, που παλεύουν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε βαθιά αγάπη, έντονο έρωτα και τα καθημερινά προβλήματα που δεν σταματούν ποτέ. Επτά ολόκληρα χρόνια η Αλκυόνη περιμένει την πολυπόθητη πρόταση γάμου – επτά χρόνια γεμάτα «θα» και υποσχέσεις που μένουν μετέωρες. Κι ενώ το ζευγάρι προσπαθεί να βρει τον βηματισμό του, γίνεται ξεκάθαρο πως σε ένα σπίτι δεν χωρούν μόνο δύο άνθρωποι. Κουβαλιούνται οικογένειες, συνήθειες, κληρονομημένα άγχη και παλιές… γαλότσες.Η ζωή τους ανατρέπεται εντελώς όταν η μητέρα του Λευτέρη εμφανίζεται ξαφνικά στο σπίτι, τάχα για δικούς της λόγους. Μια πεθερά που φτάνει «απρόσκλητη», αλλά ίσως η αλήθεια να είναι πολύ πιο περίπλοκη απ’ όσο φαίνεται. Από εκεί και πέρα, ζήλιες, παρεξηγήσεις και ξεκαρδιστικές στιγμές διαδέχονται η μία την άλλη, ενώ οι ήρωες καλούνται να αντιμετωπίσουν κάτι πολύ πιο δύσκολο από τις εξωτερικές πιέσεις: τα δικά τους συναισθήματα.Η «» είναι μια κωμωδία που αγγίζει το κοινό γιατί μιλάει για όλα όσα γνωρίζουμε καλά — τις σχέσεις που δοκιμάζονται, την αγάπη που αντέχει, τις οικογενειακές παρεμβάσεις που κανείς δεν ομολογεί αλλά όλοι αναγνωρίζουν. Με αμεσότητα, γέλιο και ζωντανές ερμηνείες, η παράσταση υπόσχεται μια βραδιά όπου το κοινό θα δει τον εαυτό του στη σκηνή και θα φύγει λίγο πιο ανάλαφρο.: Κινηματοθέατρο ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ – Θεσσαλονίκη (Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 150)Τρίτη, 27/1:Κινηματοθέατρο ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ – Θεσσαλονίκη (Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 150)Δευτέρα, 2/2: Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας - ΚαρδίτσαΤρίτη, 3/2: Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων – Τρίκαλα (Γαριβάλδη 8)Δευτέρα, 9/2: Victoria Cinema – Λάρισα (Λάμπρου Κατσώνη 20)Τρίτη, 10/2: Θέατρο ΡΕΞ - Κομοτηνή, (Σοφούλη 1, Κομοτηνή 69100)