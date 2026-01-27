Η «Λαπωνία» των Μαρκ Ανζελέτ και Κριστίνα Κλεμέντε στο Θέατρο Δάνδουλάκη

Κλείσιμο

Μετά τα συνεχόμενα sold οut για δύο χρόνια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο και Βέροια, η εκρηκτική κωμωδία «Λαπωνία» των Μάρκ Ανζελέτ και Χριστίνα Κλεμέντε, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, έρχεται και πάλι στην Αθήνα, για λίγες παραστάσεις, στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, από τις 6 Μαρτίου 2026, με τους (αλφαβητικά) Μελέτη Ηλία, Βίβιαν Κοντομάρη, Βάσω Λασκαράκη και Σπύρο Τσεκούρα.Με φόντο την χιονισμένη χριστουγεννιάτικη Λαπωνία, δύο ζευγάρια, διαφωνούν, συμφωνούν, μαλώνουν, γελούν, κλαίνε και μονοιάζουν.Δύο οικογένειες συναντιούνται στη Λαπωνία για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Όμως η χαρούμενη ατμόσφαιρα διαταράσσεται όταν ένα απ’ τα παιδιά λέει στο άλλο ότι ο Άγιος Βασίλης είναι ένα ψέμα που δημιουργούν οι μαμάδες κι οι μπαμπάδες! Και τότε οι γονείς τους καλούνται να βγάλουν το φίδι απ’ την τρύπα…Μια παράσταση ηθικών διλημμάτων για τις έννοιες του ψέματος, της αλήθειας, της λογικής, της μαγείας, των οικογενειακών αξιών αλλά και ανείπωτων μυστικών, που οδηγούν σε ανατρεπτικές καταστάσεις.Η «Λαπωνία» είναι μία σύγχρονη κωμωδία που ανεβαίνει στο για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η μεταφορά στην ελληνική πραγματικότητα έγινε από τη μεταφράστρια Μαρία Χατζηεμμανουήλ.Μετάφραση - Διασκευή: Μαρία Χατζηεμμανουήλ