Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Η «Λαπωνία» των Μαρκ Ανζελέτ και Κριστίνα Κλεμέντε στο Θέατρο Δάνδουλάκη
Η «Λαπωνία» των Μαρκ Ανζελέτ και Κριστίνα Κλεμέντε στο Θέατρο Δάνδουλάκη
Σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη
Μετά τα συνεχόμενα sold οut για δύο χρόνια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο και Βέροια, η εκρηκτική κωμωδία «Λαπωνία» των Μάρκ Ανζελέτ και Χριστίνα Κλεμέντε, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, έρχεται και πάλι στην Αθήνα, για λίγες παραστάσεις, στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, από τις 6 Μαρτίου 2026, με τους (αλφαβητικά) Μελέτη Ηλία, Βίβιαν Κοντομάρη, Βάσω Λασκαράκη και Σπύρο Τσεκούρα.
Με φόντο την χιονισμένη χριστουγεννιάτικη Λαπωνία, δύο ζευγάρια, διαφωνούν, συμφωνούν, μαλώνουν, γελούν, κλαίνε και μονοιάζουν.
Δύο οικογένειες συναντιούνται στη Λαπωνία για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Όμως η χαρούμενη ατμόσφαιρα διαταράσσεται όταν ένα απ’ τα παιδιά λέει στο άλλο ότι ο Άγιος Βασίλης είναι ένα ψέμα που δημιουργούν οι μαμάδες κι οι μπαμπάδες! Και τότε οι γονείς τους καλούνται να βγάλουν το φίδι απ’ την τρύπα…
Μια παράσταση ηθικών διλημμάτων για τις έννοιες του ψέματος, της αλήθειας, της λογικής, της μαγείας, των οικογενειακών αξιών αλλά και ανείπωτων μυστικών, που οδηγούν σε ανατρεπτικές καταστάσεις.
Η «Λαπωνία» είναι μία σύγχρονη κωμωδία που ανεβαίνει στο για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η μεταφορά στην ελληνική πραγματικότητα έγινε από τη μεταφράστρια Μαρία Χατζηεμμανουήλ.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Μετάφραση - Διασκευή: Μαρία Χατζηεμμανουήλ
Με φόντο την χιονισμένη χριστουγεννιάτικη Λαπωνία, δύο ζευγάρια, διαφωνούν, συμφωνούν, μαλώνουν, γελούν, κλαίνε και μονοιάζουν.
Δύο οικογένειες συναντιούνται στη Λαπωνία για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Όμως η χαρούμενη ατμόσφαιρα διαταράσσεται όταν ένα απ’ τα παιδιά λέει στο άλλο ότι ο Άγιος Βασίλης είναι ένα ψέμα που δημιουργούν οι μαμάδες κι οι μπαμπάδες! Και τότε οι γονείς τους καλούνται να βγάλουν το φίδι απ’ την τρύπα…
Μια παράσταση ηθικών διλημμάτων για τις έννοιες του ψέματος, της αλήθειας, της λογικής, της μαγείας, των οικογενειακών αξιών αλλά και ανείπωτων μυστικών, που οδηγούν σε ανατρεπτικές καταστάσεις.
Η «Λαπωνία» είναι μία σύγχρονη κωμωδία που ανεβαίνει στο για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η μεταφορά στην ελληνική πραγματικότητα έγινε από τη μεταφράστρια Μαρία Χατζηεμμανουήλ.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Μετάφραση - Διασκευή: Μαρία Χατζηεμμανουήλ
Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης
Σκηνικά: Αγγελίνα Παπαχατζάκη
Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού
Φωτισμοί: Νικορέστης Χανιωτάκης
Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Μαθές
Φωτογράφηση: Πάνος Γιαννακόπουλος
Video φωτογράφησης: Έφη Καρανικόλα
Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία Μπακιρτζή
Διαχείριση Social media: Δάφνη Πιτσίκα
Γραφιστική Επιμέλεια: Μαίρη Μούσα Mousart
Κομμώσεις – μακιγιάζ φωτογράφισης: Le Boudoir Salons
Παραγωγή: Γίνονται έργα
ΠΑΙΖΟΥΝ (αλφαβητικά):
Μελέτης Ηλίας, Βίβιαν Κοντομάρη, Βάσω Λασκαράκη, Σπύρος Τσεκούρας.
Χορηγοί Παράστασης:
Coco Mat, Funky Buddha
Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια του τον Εκπαιδευτικό Όμιλο DATA TYPE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη
Αγ. Μελετίου 61
2108640414
ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Από Παρασκευή 6 Μαρτίου 2025
Παρασκευή 21.00
Σάββατο 18.00 & 21.00
Κυριακή 18.00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/laponia-athina-2os-xronos/
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Α΄ Ζώνη 20€ - 25€
Β΄ Ζώνη 18€ - 23€
Το μειωμένο εισιτήριο αφορά στις κατηγορίες: φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων, ΑMEA
Σκηνικά: Αγγελίνα Παπαχατζάκη
Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού
Φωτισμοί: Νικορέστης Χανιωτάκης
Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Μαθές
Φωτογράφηση: Πάνος Γιαννακόπουλος
Video φωτογράφησης: Έφη Καρανικόλα
Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία Μπακιρτζή
Διαχείριση Social media: Δάφνη Πιτσίκα
Γραφιστική Επιμέλεια: Μαίρη Μούσα Mousart
Κομμώσεις – μακιγιάζ φωτογράφισης: Le Boudoir Salons
Παραγωγή: Γίνονται έργα
ΠΑΙΖΟΥΝ (αλφαβητικά):
Μελέτης Ηλίας, Βίβιαν Κοντομάρη, Βάσω Λασκαράκη, Σπύρος Τσεκούρας.
Χορηγοί Παράστασης:
Coco Mat, Funky Buddha
Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια του τον Εκπαιδευτικό Όμιλο DATA TYPE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη
Αγ. Μελετίου 61
2108640414
ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Από Παρασκευή 6 Μαρτίου 2025
Παρασκευή 21.00
Σάββατο 18.00 & 21.00
Κυριακή 18.00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/laponia-athina-2os-xronos/
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Α΄ Ζώνη 20€ - 25€
Β΄ Ζώνη 18€ - 23€
Το μειωμένο εισιτήριο αφορά στις κατηγορίες: φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων, ΑMEA
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα