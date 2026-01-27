Η «Λαπωνία» των Μαρκ Ανζελέτ και Κριστίνα Κλεμέντε στο Θέατρο Δάνδουλάκη
Η «Λαπωνία» των Μαρκ Ανζελέτ και Κριστίνα Κλεμέντε στο Θέατρο Δάνδουλάκη

Σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη

Η «Λαπωνία» των Μαρκ Ανζελέτ και Κριστίνα Κλεμέντε στο Θέατρο Δάνδουλάκη
Μετά τα συνεχόμενα sold οut για δύο χρόνια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο και Βέροια, η εκρηκτική κωμωδία «Λαπωνία» των Μάρκ Ανζελέτ και Χριστίνα Κλεμέντε, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, έρχεται και πάλι στην Αθήνα, για λίγες παραστάσεις, στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, από τις 6 Μαρτίου 2026, με τους (αλφαβητικά) Μελέτη Ηλία, Βίβιαν Κοντομάρη, Βάσω Λασκαράκη και Σπύρο Τσεκούρα.

Η «Λαπωνία» των Μαρκ Ανζελέτ και Κριστίνα Κλεμέντε στο Θέατρο Δάνδουλάκη

Με φόντο την χιονισμένη χριστουγεννιάτικη Λαπωνία, δύο ζευγάρια, διαφωνούν, συμφωνούν, μαλώνουν, γελούν, κλαίνε και μονοιάζουν.

Δύο οικογένειες συναντιούνται στη Λαπωνία για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Όμως η χαρούμενη ατμόσφαιρα διαταράσσεται όταν ένα απ’ τα παιδιά λέει στο άλλο ότι ο Άγιος Βασίλης είναι ένα ψέμα που δημιουργούν οι μαμάδες κι οι μπαμπάδες! Και τότε οι γονείς τους καλούνται να βγάλουν το φίδι απ’ την τρύπα…

Η «Λαπωνία» των Μαρκ Ανζελέτ και Κριστίνα Κλεμέντε στο Θέατρο Δάνδουλάκη

Μια παράσταση ηθικών διλημμάτων για τις έννοιες του ψέματος, της αλήθειας, της λογικής, της μαγείας, των οικογενειακών αξιών αλλά και ανείπωτων μυστικών, που οδηγούν σε ανατρεπτικές καταστάσεις.

Κλείσιμο
Η «Λαπωνία» είναι μία σύγχρονη κωμωδία που ανεβαίνει στο για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η μεταφορά στην ελληνική πραγματικότητα έγινε από τη μεταφράστρια Μαρία Χατζηεμμανουήλ.

Η «Λαπωνία» των Μαρκ Ανζελέτ και Κριστίνα Κλεμέντε στο Θέατρο Δάνδουλάκη

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Μετάφραση - Διασκευή: Μαρία Χατζηεμμανουήλ
Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης
Σκηνικά: Αγγελίνα Παπαχατζάκη
Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού
Φωτισμοί: Νικορέστης Χανιωτάκης
Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Μαθές
Φωτογράφηση: Πάνος Γιαννακόπουλος
Video φωτογράφησης: Έφη Καρανικόλα
Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία Μπακιρτζή
Διαχείριση Social media: Δάφνη Πιτσίκα
Γραφιστική Επιμέλεια: Μαίρη Μούσα Mousart
Κομμώσεις – μακιγιάζ φωτογράφισης: Le Boudoir Salons
Παραγωγή: Γίνονται έργα

ΠΑΙΖΟΥΝ (αλφαβητικά):
Μελέτης Ηλίας, Βίβιαν Κοντομάρη, Βάσω Λασκαράκη, Σπύρος Τσεκούρας.

Χορηγοί Παράστασης:
Coco Mat, Funky Buddha

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια του τον Εκπαιδευτικό Όμιλο DATA TYPE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη
Αγ. Μελετίου 61
2108640414

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Από Παρασκευή 6 Μαρτίου 2025

Παρασκευή 21.00
Σάββατο 18.00 & 21.00
Κυριακή 18.00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/laponia-athina-2os-xronos/

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Α΄ Ζώνη 20€ - 25€
Β΄ Ζώνη 18€ - 23€
Το μειωμένο εισιτήριο αφορά στις κατηγορίες: φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων, ΑMEA

