Η «Φλαντρώ» του Παντελή Χορν στο Θέατρο Αλάμπρα

Η Φλαντρώ του Παντελή Χορν, έργο τολμηρό και πρωτοποριακό για την εποχή του, εξερευνά τη φύση του πόθου, της ζήλιας και της ενοχής και παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρο. Μέσα από τη δύναμη του λόγου και τη σιωπή των συναισθημάτων, ο συγγραφέας αποκαλύπτει τα αδιέξοδα μιας κοινωνίας που φυλακίζει τη γυναίκα ανάμεσα στην επιθυμία και στο καθήκον.Η παράσταση του Σωτήρη Χατζάκη ζωντανεύει έναν κόσμο παθιασμένο και σκοτεινό. Έναν κόσμο όπου ο άνεμος, τα κύματα και οι κραυγές γίνονται οι μάρτυρες ενός έρωτα που διεκδικεί τη λύτρωση μέσα από τον πόνο.Αυτή η «τραγωδία του πόθου» αποκτά θεατρική υπόσταση μέσα σ’ ένα παλιό αρχοντικό που κρύβει τα μυστικά του — εκεί όπου η ανάσα της ενοχής βαραίνει κάθε σκηνή και κάθε βλέμμα.Τη Φλαντρώ ερμηνεύει η. Μαζί της, οι:, σε ένα σύνολο ερμηνειών που συνθέτουν την τραγική ένταση και την ποιητική σιωπή του έργου.Παίζουν (με σειρά εμφάνισης)Φλαντρώ:Γαρουφαλλιά:Μυρτώ:Χρύσω:Νότης:Ταυτότητα παράστασηςΔραματουργική επεξεργασία - σκηνοθεσία: