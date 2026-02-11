Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τέσσερις παραγωγούς από την Ελλάδα στο Φεστιβάλ του Βερολίνου
ΣΙΝΕΜΑ
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου Κινηματογράφος Ελληνικός κινηματογράφος Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, συνδράμει στη μεγαλύτερη εξωστρέφεια του ελληνικού σινεμά και στην ανάδειξη δημιουργών από την Ελλάδα στο εξωτερικό.

Το Φεστιβάλ δίνει τη δυνατότητα σε τέσσερις παραγωγούς από την Ελλάδα που συμμετείχαν στο Works in Progress της Αγοράς του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης να πάρουν μέρος στην κορυφαία ευρωπαϊκή αγορά European Film Market (EFM) του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Οι δράσεις εξωστρέφειας του Φεστιβάλ πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (SNF).

Πιο συγκεκριμένα, οι παραγωγοί θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο πρόγραμμα Spotlight On, το οποίο φέρνει σε επαφή πρότζεκτ που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης ή post-production με κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου, πιθανούς συνεργάτες, διανομείς και προγραμματιστές φεστιβάλ.

Στο Spotlight On: Greece, η Αγορά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει μια συναρπαστική επιλογή τεσσάρων ξεχωριστών ελληνικών ταινιών, λίγο πριν την ολοκλήρωσή τους. Κάθε πρότζεκτ διακρίνεται για στοιχεία όπως η εκλεπτυσμένη μορφή αφήγησης, η οπτική φόρμα και η προσήλωσή σε μια ανεξάρτητη, μοναδική μορφή storytelling.

Τρόποι για να ξεφορτωθείς λίγη ελευθερία

Οι παραγωγοί από την Ελλάδα είναι οι: Ιωάννα Μπολομύτη (Atalante Productions) με το πρότζεκτ Το αγόρι με τα γαλάζια μάτια σε σκηνοθεσία Θανάση Νεοφώτιστου, Ελένη Κοσσυφίδου (Blackbird Productions) με το πρότζεκτ Τρόποι για να ξεφορτωθείς λίγη ελευθερία σε σκηνοθεσία Χρύσανθου Μαργώνη, Μαρίνος Χαραλάμπους (Boycott Films) με το πρότζεκτ The Lion at my Back σε σκηνοθεσία Τώνιας Μισιαλή, Διονύσης Σαμιώτης (Tanweer Productions) με το πρότζεκτ Τελευταία κλήση σε σκηνοθεσία Sherif Francis.

Τελευταία κλήση
Η βραβευμένη παραγωγός Katarina Tomkova (Punkchart films / kaleidoscope) ανέλαβε το tutoring για τους τέσσερις παραγωγούς, προκειμένου να τους προετοιμάσει για την παρουσία τους στο Βερολίνο και να τους προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής πριν, στη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού τους.

Το αγόρι με τα γαλάζια μάτια

Δεξίωση για το ελληνικό σινεμά


Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, και πιο συγκεκριμένα στις 15 Φεβρουαρίου, θα διοργανωθεί δεξίωση για την προώθηση της ελληνικής κινηματογραφίας στους διεθνείς επαγγελματίες που θα βρεθούν εκεί και τον εορτασμό όλων των ελληνικών συμμετοχών στη φετινή διοργάνωση.

Η δεξίωση, που θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο, θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για τη δικτύωση των δημιουργών από την Ελλάδα στην κορυφαία κινηματογραφική αγορά του κόσμου, για την ανάπτυξη νέων σχεδίων και ταινιών, για εξεύρεση συμπαραγωγών, χρηματοδοτήσεων και νέων συνεργασιών, καθώς και για την ανάδειξη της Ελλάδας ως τόπου γυρισμάτων διεθνών παραγωγών.

Η δεξίωση σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την τελετή απονομής των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που θα διεξαχθεί το 2027 στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Η δεξίωση πραγματοποιείται από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).

