Γκαλ Γκαντότ: Η νέα «Κλεοπάτρα» από το Ισραήλ και για πάντα «Wonder Woman»

«Στην εβραϊκή κουλτούρα υπάρχει μια προσευχή την οποία λέμε κάθε πρωί ώστε να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας έχει ζωντανούς και υγιείς. Λες τη φράση “modeh ani” που σημαίνει “ευχαριστώ”. Eτσι, κάθε πρωί ξυπνάω, σηκώνομαι από το κρεβάτι και λέω: “Σ' ευχαριστώ για τα πάντα, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ”. Τίποτα δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο». Με αυτά τα λόγια κλείνει η συνέντευξη της Γκαλ Γκαντότ στο «Vanity Fair» , το οποίο τη φιλοξενεί στο εξώφυλλο του τεύχους Νοεμβρίου.Και ο λόγος φυσικά δεν είναι τα 178 εκατοστά των αψεγάδιαστων αναλογιών της και το εκπάγλου καλλονής πρόσωπό της. Η ισραηλινής καταγωγής ηθοποιός τους τελευταίους μήνες έχει αναδειχτεί στο απόλυτο it girl της βιομηχανίας του κινηματογράφου -και του θεάματος εν γένει- για όλους τους σωστούς λόγους. Και είναι πολλοί.Τον Δεκέμβριο θα τη δούμε ωςπου βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Αγκαθα Κρίστι, λίγο αργότερα θα την απολαύσουμε ξανά ως Wonder Woman στην ταινία «Wonder Woman 1984», ενώ αυτή τη στιγμή γυρίζει το «Red Notice», ένα action comedy thriller του Ρόσον Μάρσαλ Θέρμπερ δίπλα στον Ντουέιν Τζόνσον και τον Ράιαν Ρέινολντς. Πριν λίγες μέρες, δε, έγινε γνωστό ότι θα ενσαρκώσει στη μεγάλη οθόνη και την Κλεοπάτρα, τη θρυλική βασίλισσα της Αιγύπτου. Η επιλογή του προσώπου της μάλιστα έγινε αφορμή έντονου debate στα media με τη μία πλευρά να κατηγορεί το Χόλιγουντ για white washing και να υποστηρίζει με θέρμη ότι ο ρόλος της Κλεοπάτρας έπρεπε να δοθεί σε μαύρη ηθοποιό και την άλλη να αντιτείνει πως μπορεί η Κλεοπάτρα να ήταν βασίλισσα της Αιγύπτου, ωστόσο ήταν κόρη του Μακεδόνα στρατηγού Πτολεμαίου και οι ελληνικές της ρίζες την «απομακρύνουν» από τα τυπικά αιγυπτιακά χαρακτηριστικά, παρά το γεγονός ότι πέπλο μυστηρίου καλύπτει την καταγωγή της μητέρας της. Βεβαίως, η Γκαντότ δεν είναι ακριβώς η καθαρόαιμη Αμερικανίδα σταρ με την έπαυλη στους λόφους του Μπέβερλι Χιλς, καθώς γεωγραφικά ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στο παρελθόν της πρώην Miss Israel 2004, η οποία αφού σαμποτάρισε τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό «Miss Universe», θήτευσε επί δύο χρόνια ως εκπαιδεύτρια ετοιμότητας μάχης στον ισραηλινό στρατό και ξεκίνησε σπουδές Νομικής με σκοπό μια καριέρα στις δικαστικές αίθουσες. Μέσα από τις ταινίες της -και όχι μόνο- η Γκαλ Γκαντότ έχει αναδειχτεί πλέον σε σύμβολο του αγώνα υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, σε μια άτυπη πρέσβειρα του φεμινισμού.Η ακτιβιστική της δράση ωστόσο δεν είναι ένα μανδύας που φόρεσε λόγω του ρόλου της ωςαλλά μάλλον το αντίθετο. Η κινηματογραφική Wonder Woman ενισχύθηκε από τη δυναμική αύρα της Γκαντότ, το μικρό όνομα της οποίας στα εβραϊκά σημαίνει «κύμα» - και σαν κύμα σάρωσε τα πάντα. Η ιδιότητά της ως μητέρα δύο κοριτσιών, της οκτάχρονης Αλμα και της τρίχρονης Μάγια, έχει επηρεάσει περαιτέρω την αντίληψή της γύρω από τα θέματα ισότητας και ισονομίας των δύο φύλων, που φτάνουν μέχρι και στο χάσμα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών. Ακόμα και τα 10 εκατ. που πήρε για τη νέα ταινία της Wonder Woman -σχεδόν τριπλάσια από όσα είχε πάρει όταν πρωτοφόρεσε τη στολή της Αμαζόνας πριν από τρία χρόνια- θεωρήθηκαν από κάποιους λίγα σε σύγκριση με την αμοιβή αντρών για αντίστοιχους action ρόλους.Η ενήλικη ζωή της είχε μόλις ξεκινήσει όταν συνάντησε τον άντρα της, Γιάρον Βαρσάνο, σε ένα yoga retreat κάπου στην ισραηλινή έρημο, μετά από πρόσκληση κοινών τους φίλων. Η χημεία μεταξύ τους ήταν αδιαμφισβήτητη παρά τη δεκαετία που τους χώριζε. Σχεδόν δεκαπέντε χρόνια μετά ο ζάπλουτος κτηματομεσίτης παραμένει σημείο αναφοράς και κινητήριος δύναμή της. Πλέον οι δυο τους έχουν ιδρύσει και μια εταιρεία παραγωγής με το όνομα Pilot Wave. Το πρώτο τους project -στο οποίο και θα πρωταγωνιστεί- είναι μια σειρά για την πλατφόρμα τηςπάνω στη ζωή τηςπου έθεσε τις τεχνολογικές βάσεις για το σημερινό wi-fi, το GPS και το Bluetooth. «Στο δεύτερο ραντεβού μας μου ανακοίνωσε ότι ξεκόβει από όλες τις υπόλοιπες γυναίκες της ζωής του και ότι σε δύο χρόνια θα μου ζητήσει να τον παντρευτώ. Το έκανε, είναι ένας άντρας που κρατάει τον λόγο του», αναφέρει η Γκαντότ με χιουμοριστική διάθεση στο «Vanity Fair». Ετσι, το 2008 παντρεύτηκαν με μια μικρή σεμνή τελετή στο Τελ Αβίβ, όπου ζουν μέχρι σήμερα. «Είμαστε δύο ισότιμοι σύντροφοι», αποκαλύπτει. «Εχουμε μια ομάδα φίλων εδώ και όλες οι σύζυγοι έχουν καριέρες. Πάντα αστειευόμαστε λέγοντας ότι οι άντρες μας ανήκουν στο είδος του “νέου άντρα” που αναλαμβάνει δουλειές του σπιτιού και προσέχει τα παιδιά. Ο Γιάρον είναι κυριολεκτικά ο άνεμος κάτω από τα φτερά μου».Oσοι τον γνωρίζουν μιλούν για έναν γνήσιο φεμινιστή, του οποίου τα λόγια είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα με τη στάση ζωής του. Απόδειξη η ανάρτησή του στο Instagram πριν από δύο χρόνια την Ημέρα της Γυναίκας: «Είμαι τόσο τυχερός που είμαι παντρεμένος με μια δυνατή, ανεξάρτητη γυναίκα. Μαθαίνω από αυτή σε καθημερινή βάση, με ενδυναμώνει και με βοηθά να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Η σχέση μας βασίζεται στην ισότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό. Οι στόχοι της είναι τόσο σημαντικοί όσο και οι δικοί μου. Τα όνειρά της είναι τόσο σημαντικά όσο και τα δικά μου».Ο σύζυγός της ήταν αυτός που την ενθάρρυνε να συνεχίσει να δουλεύει ακόμα και μετά τη γέννηση των παιδιών τους όταν η ίδια άρχισε να αμφιβάλλει για το κατά πόσο θα μπορούσε να τα συνδυάσει όλα. Ευτυχώς γι' αυτήν, έχουν την οικονομική άνεση που τους επιτρέπει να διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους ανάλογα. «Ταξιδεύουμε όλοι μαζί. Είμαστε σαν οικογένεια σε τσίρκο. Αγαπώ αυτό που κάνω, αλλά πρώτα από όλα έρχεται η οικογένειά μου και δεν ταξιδεύω για μεγάλες περιόδους χωρίς αυτούς», εξομολογείται στο αμερικανικό έντυπο, και προσθέτει: «Το ότι έγινα μητέρα είναι το καλύτερο πράγμα που έκανα, το project της ζωής μου. Φυσικά, είμαι όλα τα είδη των μαμάδων. Εξαρτάται ποια μέρα θα με ρωτήσεις. Είμαι πολύ κοντά τους και πολύ θερμή - θέλω να κρατώ όλα τα κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά και πάντα μιλάμε για τα συναισθήματά μας. Γελάμε πολύ. Εχω μεγάλη υπομονή, αλλά όταν τη χάσω τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Ολες οι μαμάδες μπορούν να ταυτιστούν με το γεγονός ότι από τη στιγμή που θα αποκτήσεις παιδί φορτώνεσαι με απίστευτες τύψεις - και αυτό το αντιμετωπίζω συνέχεια. Ωστόσο, έχω συνειδητοποιήσει ότι το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθήσω για το καλύτερο και να τους δώσω όσο το δυνατόν περισσότερα»., που εκτός από τις δύο ταινίες «Wonder Woman» θα βάλει την υπογραφή της και στην επερχόμενη «Cleopatra», λέει για την Γκαντότ: «Δεν αναζητά δόξα, ούτε φήμη. Πάντα ρωτά τι μπορούμε να κάνουμε με τη δουλειά μας ώστε να είναι καλό για τον κόσμο». Τα ίδια αισθήματα μοιράζεται και ο συμπρωταγωνιστής της Κρις Πάιν που αναφέρει: «Αντιλαμβάνομαι τη Wonder Woman ως ενσάρκωση της αγάπης - άγρια, δυνατή, συμπονετική και ασυμβίβαστη. Αυτή είναι η Γκαλ». Ναι, αυτή είναι η Γκαλ. Ενα κύμα.