Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Εθνική Λυρική Σκηνή: Δωρεάν η προβολή των παραστάσεών της στο διαδικτυακό της κανάλι τον Μάρτιο
Εθνική Λυρική Σκηνή: Δωρεάν η προβολή των παραστάσεών της στο διαδικτυακό της κανάλι τον Μάρτιο
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραγωγές όπερας, χορού και μουσικού θεάτρου
Ξεχωριστές παραγωγές όπερας, χορού και μουσικού θεάτρου από την Εθνική Λυρική Σκηνή, θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει, εντελώς δωρεάν, τον Μάρτιο το κοινό μέσα από το ψηφιακό κανάλι της, την GNO TV, που συμπληρώνει φέτος τα πέντε χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας του.
Από το 2021 που ξεκίνησε έως σήμερα πάνω από μισό εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδικτυακά δεκάδες παραστάσεις σε ιδανικές συνθήκες εικόνας και ήχου.
Η GNO TV ξεκίνησε πιλοτικά τον Νοέμβριο του 2020 και εγκαινίασε την πλήρη λειτουργία της τον Μάρτιο του 2021, μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Παρά τις ειδικές συνθήκες εκείνης της εποχής, η GNO TV δεν ήταν απλώς μια απάντηση στην αναστολή των παραστάσεων λόγω του κορωνοϊού, αλλά ένα ψηφιακό άλμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με στόχο την επικοινωνία του διεθνούς κοινού με το έργο της. Στα πέντε χρόνια λειτουργίας της GNO TV χιλιάδες θεατές σε όλο τον κόσμο έχουν παρακολουθήσει τις πάνω από 130 διαφορετικές παραγωγές όπερας, μουσικού θεάτρου, χορού, συναυλίες, διαδικτυακά φεστιβάλ κλπ. που έχουν μεταδοθεί online από την πλατφόρμα της ΕΛΣ.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζεται να ανέβουν στην GNO TV οι παραγωγές όπερας Τόσκα και Ριγολέττος, η συναυλιακή παρουσίαση της Flora mirabilis, οι παραγωγές χορού Ζιζέλ και Epilogue, η Τελετή Απονομής 2025 των International Opera Awards, καθώς και οι παραγωγές μουσικού θεάτρου Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, Ταξίδι στη χώρα των άσχημων και Τα ζωάκια της αποκάλυψης.
Επιπλέον, παραμένουν διαθέσιμα στην GNO TV η όπερα Η δύναμη του πεπρωμένου, η παραγωγή του Μπαλέτου της ΕΛΣ Χρυσή εποχή, οι παραγωγές της Εναλλακτικής Θέλω να δω τον Πάπα!, Madre Salonico, The Fall of the House of Commons, Μακάριοι οι μαστοί οι ουκ εθήλασαν…, οι παραγωγές χορού Winterreise, W(H)OMAN, καθώς και τα διαδικτυακά φεστιβάλ Κύματα φωτός (Αλιβέρι & Μεγαλόπολη), GETAWAY, Η μυρτιά και ο καθρέφτης, Το νερό του ήλιου, συναυλίες και παραστάσεις του Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής, καθώς και το ρεσιτάλ «Μαρία Κάλλας: το ρεπερτόριο που ποτέ δεν ακούσαμε».
Από το 2021 που ξεκίνησε έως σήμερα πάνω από μισό εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδικτυακά δεκάδες παραστάσεις σε ιδανικές συνθήκες εικόνας και ήχου.
Η GNO TV ξεκίνησε πιλοτικά τον Νοέμβριο του 2020 και εγκαινίασε την πλήρη λειτουργία της τον Μάρτιο του 2021, μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Παρά τις ειδικές συνθήκες εκείνης της εποχής, η GNO TV δεν ήταν απλώς μια απάντηση στην αναστολή των παραστάσεων λόγω του κορωνοϊού, αλλά ένα ψηφιακό άλμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με στόχο την επικοινωνία του διεθνούς κοινού με το έργο της. Στα πέντε χρόνια λειτουργίας της GNO TV χιλιάδες θεατές σε όλο τον κόσμο έχουν παρακολουθήσει τις πάνω από 130 διαφορετικές παραγωγές όπερας, μουσικού θεάτρου, χορού, συναυλίες, διαδικτυακά φεστιβάλ κλπ. που έχουν μεταδοθεί online από την πλατφόρμα της ΕΛΣ.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζεται να ανέβουν στην GNO TV οι παραγωγές όπερας Τόσκα και Ριγολέττος, η συναυλιακή παρουσίαση της Flora mirabilis, οι παραγωγές χορού Ζιζέλ και Epilogue, η Τελετή Απονομής 2025 των International Opera Awards, καθώς και οι παραγωγές μουσικού θεάτρου Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, Ταξίδι στη χώρα των άσχημων και Τα ζωάκια της αποκάλυψης.
Επιπλέον, παραμένουν διαθέσιμα στην GNO TV η όπερα Η δύναμη του πεπρωμένου, η παραγωγή του Μπαλέτου της ΕΛΣ Χρυσή εποχή, οι παραγωγές της Εναλλακτικής Θέλω να δω τον Πάπα!, Madre Salonico, The Fall of the House of Commons, Μακάριοι οι μαστοί οι ουκ εθήλασαν…, οι παραγωγές χορού Winterreise, W(H)OMAN, καθώς και τα διαδικτυακά φεστιβάλ Κύματα φωτός (Αλιβέρι & Μεγαλόπολη), GETAWAY, Η μυρτιά και ο καθρέφτης, Το νερό του ήλιου, συναυλίες και παραστάσεις του Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής, καθώς και το ρεσιτάλ «Μαρία Κάλλας: το ρεπερτόριο που ποτέ δεν ακούσαμε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα