Sex and the City: Ποια είναι η αληθινή Κάρι Μπράντσο, που έρχεται στην Αθήνα για να διηγηθεί τις ιστορίες της

O αληθινός Mr. Big, Ρον Γκαλότι, με την συγγραφέα του «Sex and the City»

Η Κάντις Μπούσνελ με το τηλεοτπικό άλτερ έγκο της, την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Αν και ποτέ δεν έχει ειπωθεί ευθέως, αποτελεί κοινό μυστικό πως πρόκειται για τον Ρον Γκαλότι, πρώην εκδότη των περιοδικών Vogue, GQ κ.α., μπον βιβέρ και γνωστό για την αδυναμία του στις ωραίες γυναίκες με τις οποίες κυκλοφορούσε στα πιο μοδάτα στέκια της Νέας Υόρκης. Ανάμεσα στις πολλές κατακτήσεις του ήταν και η νεαρή τότε συγγραφέας Κάντις Μπούσνελ με την οποία γνωρίστηκαν το 1995 σε ένα πάρτι και διατηρούσαν σχέση για έναν χρόνο.«Ήταν ένας από αυτούς τους τύπους της Νέας Υόρκης με μεγάλη προσωπικότητα, απλά τον παρατηρείς μόλις μπει στο δωμάτιο. Τον ονόμασα Mr. Big επειδή ήταν σαν ένας μεγάλος άντρας στην πανεπιστημιούπολη» είχε δηλώσει παλαιότερα η ίδια, εξηγώντας γιατί του έδωσε το συγκεκριμένο παρατσούκλι.Μπορεί βέβαια στην οθόνη η Κάρι να παντρεύτηκε τελικά τον Mr. Big στην αληθινή ζωή όμως δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο. Η Μπούσνελ και ο Γκαλότι παντρεύτηκαν μεν όχι όμως μεταξύ τους παρόλα αυτά παρέμειναν φίλοι. Άλλωστε και η ίδια η συγγραφέας έχει εξομολογηθεί πως από ένα σημείο κι έπειτα η τροπή που πήρε η ιστορία του «Sex and the City» έπαψε να την εκφράζει: «Εγώ δεν παντρεύτηκα κάποιον πλούσιο. Το μήνυμα που ήθελα να περάσω είναι τελείως διαφορετικό. Σχετίζεται με το να είσαι ο εαυτός σου...» έχει ξεκαθαρίσει η νόημα.Μήνυμα το οποίο ταιριάζει σαφώς περισσότερο στον χαρακτήρα της αιώνια αυτόνομης, δυναμικής, ελεύθερης κι ωραίας Σαμάνθα η οποία ποτέ δεν έβαλε έναν άνδρα ή έναν έρωτα πάνω από τον εαυτό της.Κάπως έτσι, ανεξάρτητα και δυναμικά, πορεύτηκε μέσα στα χρόνια και η Κάντις Μπούσνελ η οποία μετά την σαρωτική επιτυχία του «Sex and the City» συνέχισε να γράφει μπεστ – σέλερ, κάποια από τα οποία μάλιστα, όπως τα «Lipstick Jungle» και «The Carrie Diaries , μεταφέρθηκαν και στην τηλεόραση.Στην προσωπική της ζωή, μετά τα άγρια νιάτα της και τον γάμο της με τον κατά δέκα χρόνια νεότερό της χορευτή μπαλέτου Charles Askegard, ο οποίος κατέληξε σε διαζύγιο, η 67χρονη σήμερα Μπούσνελ συνεχίζει να φλερτάρει και να βγαίνει ραντεβού με άνδρες από 21 έως 91 ετών, όπως η ίδια έχει εξομολογηθεί.Αληθινές ιστορίες που εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες τέσσερις και πλέον δεκαετίες στη Νέα Υόρκη, με αρκετό σεξ και πολύ χιούμορ, διηγείται η Κάντις Μπούσνελ στην παράσταση που θα παρουσιάσει στην Αθήνα, η οποία έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στις χώρες όπου έχει ήδη ανέβει.Πρόκειται για ένα one woman show με ένταση, ρυθμό, γέλιο, συγκίνηση και απολαυστικές αφηγήσεις για τις ξέφρενες νύχτες στο θρυλικό «Studio 54» με τον αχόρταγο Μικ Τζάγκερ και τους άλλους μεγάλους σταρ, για τα πρώτα σεξ κλαμπ της Νέας Υόρκης αλλά και για φιλίες, έρωτες, απογοητεύσεις και πολύτιμα μαθήματα ζωής. Όπως αυτό που αποτελεί διαχρονικό μότο της :«Δεν μπορείς να βασίζεις σε μια σχέση την ευτυχία σου και τη στέγη πάνω από το κεφάλι σου».