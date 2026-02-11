Sex and the City: Ποια είναι η αληθινή Κάρι Μπράντσο, που έρχεται στην Αθήνα για να διηγηθεί τις ιστορίες της

Έχουν περάσει 28 ολόκληρα χρόνια από εκείνο το βράδυ του Ιουνίου του 1998 που προβλήθηκε, στο τηλεοπτικό δίκτυο HBO, το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Sex and the City» το οποίο έμελλε να αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες όλων των εποχών, να μεγαλώσει και να γαλουχήσει γενιές γυναικών από ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα, τρεις σχεδόν δεκαετίες μετά, η αληθινή Κάρι Μπράντσο, η συγγραφέας του βιβλίου πάνω στο οποίο βασίστηκε η σειρά, η Κάντις Μπούσνελ, ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αθήνα προκειμένου να διηγηθεί αυθεντικές ιστορίες της Νέας Υόρκης, μέσα από την παράστασή της με τίτλο «True Tales of Sex, Success and Sex and the City» που θα φιλοξενηθεί στις 17 Απριλίου, στο Christmas Theater.
Όταν στα 19 της παράτησε το κολλέγιο και έφυγε για τη Νέα Υόρκη με το όνειρο για γίνει συγγραφέας, η νεαρή τότε Κάντις δεν μπορούσε να φανταστεί πως τα κείμενα της θα σφράγιζαν μια ολόκληρη εποχή. Για τα πρώτα της άρθρα άλλωστε έπαιρνε μόλις 50 δολάρια, χρήματα ελάχιστα για καλύψουν την αδυναμία της στα ρούχα και τα παπούτσια τα οποία εξασφάλιζε δουλεύοντας ως μοντέλο σε πανκ επιδείξεις μόδας. Γι’ αυτό κι όταν ένας εκδοτικός οίκος της έδωσε προκαταβολή 1000 δολαρίων για ένα παιδικό βιβλίο, το οποίο εντέλει δεν εκδόθηκε ποτέ, ένιωσε πως είχε γίνει πλούσια.
Όλα αυτά μέχρι το 1993 οπότε ξεκίνησε τη συνεργασία της με την εφημερίδα «The New Work Observer». Η ίδια πρότεινε να γράφει για μια εβδομαδιαία στήλη που θα λέγεται «Sex and the City» και θα αποτελεί μια ζωντανή και χιουμοριστική αποτύπωση των εμπειριών από τα ερωτικά ραντεβού τα δικά της και των φίλων της στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Επειδή όμως δεν ήθελε να μάθουν οι γονείς πως η κόρη τους γράφει μια τέτοια, πιπεράτη στήλη, επέλεξε να υπογράφει ως Κάρι Μπράντσο. Και κάπως έτσι...γεννήθηκε η θρυλική, αχώριστη τετράδα της Κάρι, της Σαμάνθα, της Σάρλοτ και της Μιράντα. Τα κείμενα από τη στήλη της Κάντις Μπούσνελ άρχισαν να γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσουν και σε βιβλίο υπό τον τίτλο «Sex and the City anthology» που έγινε μπεστ – σέλερ.
Σε αυτό το βιβλίο βασίστηκε η ομώνυμη τηλεοπτική σειρά με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να ενσαρκώνει την αφηγήτρια και κεντρικό χαρακτήρα της που δεν ήταν άλλος από την ίδια τη συγγραφέα του βιβλίου. Η σειρά των έξι συνολικά κύκλων σημείωσε τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, διήρκεσε από το 1998 έως το 2004, ενώ η συνέχεια ήρθε με δύο ταινίες και ένα τηλεοπτικό revival της ώριμης πλέον γυναικοπαρέας -πλην της Σαμάνθα που απείχε- με τίτλο «And just like that».
Ο αληθινός Mr. Big
Η Κάντις Μπούσνελ έχει παραδεχτεί πως ειδικά στους πρώτους κύκλους της σειράς, στους οποίους συμμετείχε και η ίδια ως συνεργάτις, η Κάρι Μπράντσο ήταν στην κυριολεξία το alter ego της καθώς πολλές από τις περιπέτειές της ήταν αληθινά περιστατικά που είχε βιώσει η ίδια. Μεταξύ αυτών και η πολυτάραχη σχέση της με τον γοητευτικό Mr. Big, που υποδυόταν ο Κρις Νοθ και ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο.
Αν και ποτέ δεν έχει ειπωθεί ευθέως, αποτελεί κοινό μυστικό πως πρόκειται για τον Ρον Γκαλότι, πρώην εκδότη των περιοδικών Vogue, GQ κ.α., μπον βιβέρ και γνωστό για την αδυναμία του στις ωραίες γυναίκες με τις οποίες κυκλοφορούσε στα πιο μοδάτα στέκια της Νέας Υόρκης. Ανάμεσα στις πολλές κατακτήσεις του ήταν και η νεαρή τότε συγγραφέας Κάντις Μπούσνελ με την οποία γνωρίστηκαν το 1995 σε ένα πάρτι και διατηρούσαν σχέση για έναν χρόνο.
«Ήταν ένας από αυτούς τους τύπους της Νέας Υόρκης με μεγάλη προσωπικότητα, απλά τον παρατηρείς μόλις μπει στο δωμάτιο. Τον ονόμασα Mr. Big επειδή ήταν σαν ένας μεγάλος άντρας στην πανεπιστημιούπολη» είχε δηλώσει παλαιότερα η ίδια, εξηγώντας γιατί του έδωσε το συγκεκριμένο παρατσούκλι.
Μπορεί βέβαια στην οθόνη η Κάρι να παντρεύτηκε τελικά τον Mr. Big στην αληθινή ζωή όμως δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο. Η Μπούσνελ και ο Γκαλότι παντρεύτηκαν μεν όχι όμως μεταξύ τους παρόλα αυτά παρέμειναν φίλοι. Άλλωστε και η ίδια η συγγραφέας έχει εξομολογηθεί πως από ένα σημείο κι έπειτα η τροπή που πήρε η ιστορία του «Sex and the City» έπαψε να την εκφράζει: «Εγώ δεν παντρεύτηκα κάποιον πλούσιο. Το μήνυμα που ήθελα να περάσω είναι τελείως διαφορετικό. Σχετίζεται με το να είσαι ο εαυτός σου...» έχει ξεκαθαρίσει η νόημα.
Μήνυμα το οποίο ταιριάζει σαφώς περισσότερο στον χαρακτήρα της αιώνια αυτόνομης, δυναμικής, ελεύθερης κι ωραίας Σαμάνθα η οποία ποτέ δεν έβαλε έναν άνδρα ή έναν έρωτα πάνω από τον εαυτό της.
Κάπως έτσι, ανεξάρτητα και δυναμικά, πορεύτηκε μέσα στα χρόνια και η Κάντις Μπούσνελ η οποία μετά την σαρωτική επιτυχία του «Sex and the City» συνέχισε να γράφει μπεστ – σέλερ, κάποια από τα οποία μάλιστα, όπως τα «Lipstick Jungle» και «The Carrie Diaries , μεταφέρθηκαν και στην τηλεόραση.
Στην προσωπική της ζωή, μετά τα άγρια νιάτα της και τον γάμο της με τον κατά δέκα χρόνια νεότερό της χορευτή μπαλέτου Charles Askegard, ο οποίος κατέληξε σε διαζύγιο, η 67χρονη σήμερα Μπούσνελ συνεχίζει να φλερτάρει και να βγαίνει ραντεβού με άνδρες από 21 έως 91 ετών, όπως η ίδια έχει εξομολογηθεί.
Αληθινές ιστορίες που εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες τέσσερις και πλέον δεκαετίες στη Νέα Υόρκη, με αρκετό σεξ και πολύ χιούμορ, διηγείται η Κάντις Μπούσνελ στην παράσταση που θα παρουσιάσει στην Αθήνα, η οποία έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στις χώρες όπου έχει ήδη ανέβει.
Πρόκειται για ένα one woman show με ένταση, ρυθμό, γέλιο, συγκίνηση και απολαυστικές αφηγήσεις για τις ξέφρενες νύχτες στο θρυλικό «Studio 54» με τον αχόρταγο Μικ Τζάγκερ και τους άλλους μεγάλους σταρ, για τα πρώτα σεξ κλαμπ της Νέας Υόρκης αλλά και για φιλίες, έρωτες, απογοητεύσεις και πολύτιμα μαθήματα ζωής. Όπως αυτό που αποτελεί διαχρονικό μότο της :«Δεν μπορείς να βασίζεις σε μια σχέση την ευτυχία σου και τη στέγη πάνω από το κεφάλι σου».