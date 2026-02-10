To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
«Astoria»: Η νέα, μεγάλη παραγωγή του Θεάτρου Παλλάς για την ελληνική μετανάστευση στη Νέα Υόρκη
Από τις 19 Μαρτίου στο Θέατρο Παλλάς, το έργο «Astoria», που μιλάει για την ελληνική μετανάστευση και τα έργα και τις ημέρες των Ελλήνων που βρήκαν καταφύγιο στη Νέα Υόρκη
«Astoria» ονομάζεται η νέα μεγάλη παραγωγή που ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς από τις 19 Μαρτίου, σε πρωτότυπο κείμενο του Κωνσταντίνου Σαμαρά και σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου, για τα όνειρα και τις αντιφάσεις του Έλληνα μετανάστη, ο οποίος βρέθηκε να παλεύει με τη μοίρα του στη Νέα Υόρκη του μεσοπολέμου.
Εκεί, στο Μεγάλο Μήλο οι Έλληνες έχτισαν τη δική τους νέα πατρίδα διατηρώντας ζωντανές τις μνήμες από την πατρίδα. Μια μουσική παράσταση που φωτίζει με αλήθεια και συγκίνηση τις ζωές, τα όνειρα και τις αντιφάσεις της ελληνικής μεταναστευτικής κοινότητας που προσπαθεί να ριζώσει σε έναν ξένο τόπο.
Στο προσκήνιο, ως σημείο αναφοράς, το ελληνικό καφενείο, έναν τόπο συνάντησης, εξομολόγησης και μνήμης. Εκεί, η Τασούλα θα τραγουδήσει τους καημούς, τα όνειρα και τα πάθη μιας ολόκληρης κοινότητας μεταναστών — ανθρώπων που άφησαν πίσω τους πατρίδες, οικογένειες και ζωές, αναζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία.
Έρωτες, προδοσίες, συγκρούσεις συμφερόντων και μυστικές συμφωνίες συνθέτουν έναν πυκνό ιστό ανθρώπινων ιστοριών, μέσα στον οποίο η νεαρή γυναίκα καλείται να αναμετρηθεί με το τίμημα της επιβίωσης και της προσωπικής ελευθερίας.
Από τις 19 Μαρτίου, στο Θέατρο Παλλάς, η «ASTORIA» αφηγείται επί σκηνής και με ζωντανή ορχήστρα υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Στρατηγού, τον πόνο της ξενιτιάς με αλήθεια και συγκίνηση. Πρωταγωνιστές οι Έβελυν Ασουάντ, Θεοδoσία Σαββάκη, Χρήστος Στέργιογλου.
