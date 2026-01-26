«Πεπρωμένον φυγείν»: Ομηρικές ηρωίδες στις ιταλικές καντάτες του 17ου αιώνα στο Θέατρο Ολύμπια
Διεθνώς καταξιωμένοι ερμηνευτές του μπαρόκ θα βρεθούν στη σκηνή του Θεάτρου Ολύμπια την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου
Ελένη, Ανδρομάχη, Κασσάνδρα: τρία μυθικά πρόσωπα που ενέπνευσαν το ομηρικό έπος και τις μεγάλες τραγωδίες · σε αυτές τις συναρπαστικές γυναικείες μορφές εστιάζει η μουσική παράσταση «Πεπρωμένον φυγείν…», εμβαθύνοντας στις ιστορίες τους, εξερευνώντας τους ρόλους και αναδεικνύοντας τα βάσανά τους.
Διεθνώς καταξιωμένοι ερμηνευτές του μπαρόκ ερμηνεύουν πέντε ιταλικές καντάτες, τέσσερις από τις οποίες φέρουν την υπογραφή κορυφαίων συνθετών του 17ου αιώνα – Μπενεντέττο Μαρτσέλλο, Μάρκο Μαρατσόλι, Ρόκκο Τσιρούτι και Αλεσάντρο Στραντέλα. Οι καντάτες, με εξαίρεση αυτή του Mάρκο Μαρατσόλι, παρουσιάζονται σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση και είναι προϊόν μουσικολογικής έρευνας της τσεμπαλίστας Elisa Barbessi, η οποία επιμελήθηκε και την έκδοσή τους.
Η παράσταση αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της γυναικείας εμπειρίας ανά τους αιώνες αξιοποιώντας την προφήτισσα Κασσάνδρα ως κεντρικό πρόσωπο μιας πρωτότυπης αφήγησης για να δημιουργήσει έναν μοναδικό διάλογο μεταξύ της μουσικής και του μύθου: η μοίρα της Ελένης και της Ανδρομάχης μέσα από τη φωνή της Κασσάνδρας μάς φέρνει αντιμέτωπους με θέματα διαχρονικά και πάντοτε επίκαιρα, όπως η επιβίωση, η αναζήτηση της ταυτότητας και η αυτοπραγμάτωση.
Ανώνυμου: La fuga di Elena [H φυγή της Ελένης]
Benedetto Marcello (1686-1739): Andromaca [Ανδρομάχη]
Alessandro Stradella (1643-1682): Ecco chi già nell’Asia [Ιδού, αυτή που στην Ασία…]
Rocco Ciruti (1683-1760): Rendimi Ulisse ingrato [Δώσε μου, άσπλαχνε Οδυσσέα…]
Marco Marazzoli (1602 c. -1662): Elena invecchiata [Γερασμένη η Ελένη]
