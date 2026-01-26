«Πεπρωμένον φυγείν»: Ομηρικές ηρωίδες στις ιταλικές καντάτες του 17ου αιώνα στο Θέατρο Ολύμπια
Διεθνώς καταξιωμένοι ερμηνευτές του μπαρόκ θα βρεθούν στη σκηνή του Θεάτρου Ολύμπια την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου

Ελένη, Ανδρομάχη, Κασσάνδρα: τρία μυθικά πρόσωπα που ενέπνευσαν το ομηρικό έπος και τις μεγάλες τραγωδίες · σε αυτές τις συναρπαστικές γυναικείες μορφές εστιάζει η μουσική παράσταση «Πεπρωμένον φυγείν…», εμβαθύνοντας στις ιστορίες τους, εξερευνώντας τους ρόλους και αναδεικνύοντας τα βάσανά τους.

Διεθνώς καταξιωμένοι ερμηνευτές του μπαρόκ ερμηνεύουν πέντε ιταλικές καντάτες, τέσσερις από τις οποίες φέρουν την υπογραφή κορυφαίων συνθετών του 17ου αιώνα – Μπενεντέττο Μαρτσέλλο, Μάρκο Μαρατσόλι, Ρόκκο Τσιρούτι και Αλεσάντρο Στραντέλα. Οι καντάτες, με εξαίρεση αυτή του Mάρκο Μαρατσόλι, παρουσιάζονται σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση και είναι προϊόν μουσικολογικής έρευνας της τσεμπαλίστας Elisa Barbessi, η οποία επιμελήθηκε και την έκδοσή τους.

Η παράσταση αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της γυναικείας εμπειρίας ανά τους αιώνες αξιοποιώντας την προφήτισσα Κασσάνδρα ως κεντρικό πρόσωπο μιας πρωτότυπης αφήγησης για να δημιουργήσει έναν μοναδικό διάλογο μεταξύ της μουσικής και του μύθου: η μοίρα της Ελένης και της Ανδρομάχης μέσα από τη φωνή της Κασσάνδρας μάς φέρνει αντιμέτωπους με θέματα διαχρονικά και πάντοτε επίκαιρα, όπως η επιβίωση, η αναζήτηση της ταυτότητας και η αυτοπραγμάτωση.

Θέατρο Ολύμπια
Ακαδημίας 59, Αθήνα
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
 
Online προπώληση: Πεπρωμένον φυγείν... | Εισιτήρια εδώ!
Τιμές εισιτηρίων: Περιορισμένης ορατότητας: 5€ | Δ' Ζώνη: 10€ | Γ' Ζώνη: 12€ | Β' Ζώνη: 15€ | Α' Ζώνη: 18€ | Διακεκριμένη Ζώνη: 20€

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Elisa Barbessi
Δραματουργία: Elisa Barbessi - Μάρθα Τομπουλίδου 
Σκηνοθεσία: Μάρθα Τομπουλίδου 
Πρωτότυπη μουσική : Νεφέλη Μπερή
Μετάφραση από τα ιταλικά: Elisa Barbessi – Έφη Μηνακούλη 
Ερμηνεύουν: 
Μυρσίνη Μαργαρίτη (Ελένη), 
Μαίρη Ελεν Νέζη (Ανδρομάχη),
Μάρθα Τομπουλίδου (Κασσάνδρα)
Συμμετέχουν: 
Elisa Barbessi (τσέμπαλο),
Κατερίνα Κτώνα (όργανο, άρπα),
Έφη Μηνακούλη (θεόρβη),
Alexis Bove (βιολοντσέλο)


 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Ανώνυμου: La fuga di Elena [H φυγή της Ελένης]
Benedetto Marcello (1686-1739): Andromaca [Ανδρομάχη]
Alessandro Stradella (1643-1682): Ecco chi già nell’Asia [Ιδού, αυτή που στην Ασία…]
Rocco Ciruti (1683-1760): Rendimi Ulisse ingrato [Δώσε μου, άσπλαχνε Οδυσσέα…]
Marco Marazzoli (1602 c. -1662): Elena invecchiata [Γερασμένη η Ελένη]

