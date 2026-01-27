Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Γιώργος Νταλάρας - Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Ετοιμάζονται για το μεγάλο φινάλε της συνεργασίας τους
Στις 30 Ιανουαρίου το φινάλε μιας μουσικής παράστασης που ενθουσίασε, συγκίνησε, έφερε αναμνήσεις από το παρελθόν και δημιούργησε ελπίδες για το μέλλον
Η συνάντηση του Γιώργου Νταλάρα και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, δεκαετίες μετά την τελευταία τους συνεργασία, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην εγχώρια ψυχαγωγία, ολοκληρώνεται στις 30 Ιανουαρίου.
Μετά από δύο διαδοχικούς χειμώνες στη σκηνή του VOX με απανωτά sold out και μια καλοκαιρινή περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο, οι δυο αγαπημένοι ερμηνευτές, μαζί με τον Οδυσσέα Ιωάννου που ήταν μαζί τους όλον αυτόν τον καιρό κρατώντας τον ρόλο του αφηγητή, ετοιμάζονται για το μεγάλο φινάλε μιας μουσικής παράστασης που ενθουσίασε, συγκίνησε, έφερε αναμνήσεις από το παρελθόν και δημιούργησε ελπίδες για το μέλλον.
Οι αγαπημένες επιτυχίες από την πλούσια δισκογραφία τους περπάτησαν πλάι– πλάι με άλλες, πολύτιμες στιγμές της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού της οποίας οι δύο τους αποτελούν σημαντικό κομμάτι.
Μόνον ευγνωμοσύνη νιώθουν για τις ακριβές στιγμές που μοιράστηκαν μεταξύ τους και με το κοινό που τους αγκάλιασε με τα πιο θερμά συναισθήματα. «Ήταν μαγικό» λένε χαρακτηριστικά οι ίδιοι.
