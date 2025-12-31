Κινηματογράφος: Οι πολυαναμενόμενες ταινίες που θα φέρει το 2026 στη μεγάλη οθόνη

Ένα ρομαντικό μυθιστόρημα, δύο δημοφιλείς πρωταγωνιστές και αρκετές καυτές ερωτικές στιγμές. Αυτό είναι το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει τα «Ανεμοδαρμένα ύψη» στη νέα τους κινηματογραφική διασκευή από την Έμεραλντ Φένελ, στην οποία πρωταγωνιστούν ηκαι ο. Το πολυδιαβασμένο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ αφηγείται την παθιασμένη αλλά καταδικασμένη αγάπη μεταξύ της Κάθριν Έρνσω και του Χίθκλιφ και στο πως αυτό το άλυτο πάθος καταστρέφει τους ίδιους και πολλούς ακόμα ανθρώπους γύρω τους. Κι αν κρίνουμε από τις σκηνές που είδαμε στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, οι ερωτικές σκηνές που περιλαμβάνει είναι αρκετά τολμηρές. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μάθουμε στις 14 Φεβρουαρίου που θα κυκλοφορήσει η ταινία.Στο ιστορικό αυτό δραματικό μιούζικαλ, σε σκηνοθεσία της, η οποία συνυπογράφει και το σενάριο μαζί με τον Μπρέιντι Κόρμπετ, ηυποδύεται την Ανν Λι, μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που ηγούνταν μιας θρησκευτικής αίρεσης στην Αγγλία του 18ου αιώνα και στο πρόσωπο της οι φανατικοί οπαδοί της έβλεπαν τη θηλυκή εκδοχή του Χριστού. Στο καστ της ταινίας συμμετέχουν επίσης οι ηθοποιοί Τόμασιν ΜακΚένζι, Λιούις Πούλμαν, Κρίστοφερ Αμποτ, Τιμ Μπλέικ Νέλσον και Στέισι Μάρτιν. Η πρεμιέρα της ταινίας αναμένεται στις 20 Φεβρουαρίου.Όσοι παρακολούθησαν την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του Ολιβιέ Ασαγιάς, πριν λίγους μήνες, στο Φεστιβάλ Βενετίας, έμειναν άφωνοι με την εκπληκτική ομοιότητα του πρωταγωνιστή της,, με τον αληθινό ήρωα στον οποίον αναφέρεται και δεν είναι άλλος από τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζουλιάνο ντα Εμπολι, η ταινία του Γάλλου σκηνοθέτη, εξερευνά, παράλληλα με τη διαδρομή του Πούτιν, και σημαντικές πτυχές του σύγχρονου πολιτικού κόσμου. Στο πλευρό του Τζουντ Λο θα δούμε τους Πολ Ντέινο, Αλίσια Βικάντερ, Ζακ Γαλιφιανάκη και Τομ Στάριτ. Η ελληνική πρεμιέρα της ταινίας αναμένεται στις 19 Μαρτίου 2026.Στα εξαιρετικά οικεία για εκείνον μονοπάτια της επιστημονικής φαντασίας επιστρέφει ομε τη νέα του ταινία «Disclosure Day» (Ημέρα αποκάλυψης) στην οποία πρωταγωνιστούν δυνατά ονόματα της μεγάλης οθόνης μεταξύ των οποίων οι, Τκαι. Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρόμαζε αυτό; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε... στην Ημέρα της Αποκάλυψης, μάς προειδοποιεί η σύνοψη της ταινίας την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από τις 12 Ιουνίου του 2026,