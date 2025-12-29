Κρήτη, Πομπηία και Στόουνχεντζ: Οι σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 2025 που ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε

Βυθισμένοι μεγαλιθικοί σχηματισμοί στα ανοιχτά της Γαλλίας

Νέα δεδομένα γύρω από το Στόουνχεντζ

Επιστήμονες του MIT αποκωδικοποίησαν τις χημικές διεργασίες που του προσδίδουν αντοχή, ανοίγοντας τον δρόμο για εφαρμογές στη σύγχρονη, βιώσιμη αρχιτεκτονική.Στα ανοικτά των γαλλικών ακτών, αρχαιολόγοι εντόπισαν μια σειρά από βυθισμένους μεγαλίθους ηλικίας περίπου 7.000 ετών, μεταθέτοντας ακόμη πιο πίσω το χρονολόγιο της μνημειακής λιθοδομής στην Ευρώπη.Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι μεγάλης κλίμακας κατασκευαστικά έργα πραγματοποιούνταν αιώνες νωρίτερα απ’ ό,τι πιστευόταν, ενώ η άνοδος της στάθμης της θάλασσας ενδέχεται να έχει «καταπιεί» ολόκληρα κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας.Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι τοπικοί θρύλοι της Βρετάνης κάνουν λόγο για μια βυθισμένη πόλη, τη θρυλική Υς, στον κόλπο του Ντουαρνενέ.Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στο International Journal of Nautical Archaeology, οι ερευνητές δεν αποκλείουν κάποια σχέση ανάμεσα στους θρύλους και τις πρόσφατες ανακαλύψεις.Οι ανασκαφές στην ευρύτερη περιοχή του Στόουνχεντζ συνέχισαν να ανατρέπουν παλαιότερες θεωρίες για τη νεολιθική Βρετανία.Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα του 2025 ήταν ένας τεράστιος δακτύλιος αρχαίων λάκκων, που υποδεικνύει την ύπαρξη ενός μεγάλου τελετουργικού συγκροτήματος, καθώς και ενδείξεις συντονισμένων κατασκευαστικών προσπαθειών μεγάλης κλίμακας.Ταυτόχρονα, η έρευνα για τον μυστηριώδη ογκόλιθο Newall κατέρριψε την άποψη ότι μεταφέρθηκε από παγετώνες, αποδεικνύοντας ότι η τοποθέτησή του ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης.Τα ευρήματα ενισχύουν τη θεωρία ότι το Στόουνχεντζ αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου, προσεκτικά σχεδιασμένου τελετουργικού τοπίου.Συνολικά, οι ανακαλύψεις του 2025 δείχνουν ότι ο αρχαίος κόσμος ήταν πολύ πιο περίπλοκος και διασυνδεδεμένος απ’ όσο φανταζόμασταν.Κάθε νέο εύρημα δεν προσθέτει απλώς πληροφορίες, αλλά αναγκάζει την επιστημονική κοινότητα να επανεξετάσει παγιωμένες αντιλήψεις για την ιστορία, την τεχνολογία και τους μύθους του παρελθόντος.