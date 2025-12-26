Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Ο μουσικός γύρος του κόσμου σε 80 λεπτά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Ένα εορταστικό γκαλά αγαπημένες μελωδίες και βιρτουόζους μουσικούς
Ο εντιμότατος Φιλέας Φογκ έκανε τον γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες, ξοδεύοντας σαν άψογος τζέντλεμαν μια ολόκληρη περιουσία, όλα για να κερδίσει ένα στοίχημα. Εναλλακτικά, θα μπορούσε απλώς να βολευτεί στην αγαπημένη του πολυθρόνα στη λονδρέζικη λέσχη και να ταξιδέψει νοερά πάνω από θάλασσες και στεριές, με τα αυτιά ορθάνοιχτα και με εκλεκτή μουσική συντροφιά.
Αυτή τη συντροφιά προσφέρει και το φετινό Εορταστικό Γκαλά, στις 29 και 30 Δεκεμβρίου στις 20:30, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: σπουδαίους σολίστ, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε ένα λαμπερό, δεξιοτεχνικό πρόγραμμα και βέβαια τον Αλέξανδρο Μυράτ, παλιό και αγαπημένο γνώριμο του Μεγάρου.
Μπροστά στον Φογκ —και σε όλους εμάς— θα παρελάσουν το ρυθμικό τζαζ σουίνγκ του Γκέρσουιν, τα νοσταλγικά βαλς του Χισάισι και του Σοστακόβιτς, οι αφροαμερικανικοί ρυθμοί της Φλόρενς Πράις και το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της Τσεν Γι, που μας μεταφέρει στιγμιαία στην Κίνα του 19ου αιώνα. Ο Γιόχαν Στράους θα κάνει φυσικά ένα αναμενόμενο πέρασμα, όπως και ο Ραβέλ με τον γελωτοποιό του, o Σκαλκώτας με μια εκπληκτική μινιατούρα για ξυλόφωνο, καθώς και οι αειθαλείς Τζον Ουίλλιαμς και Έννιο Μορρικόνε.
Η διαδρομή συνεχίζεται με τον Βίλλα-Λόμπος και τη σαγηνευτική Bachianas του, τον βιρτουόζο Σαραζάτε και τους τσιγγάνικους σκοπούς του, ενώ για φινάλε το ταξίδι μάς οδηγεί στη Νότια Αμερική, σε λατινοαμερικανικούς ρυθμούς που μας προετοιμάζουν να υποδεχτούμε —μαζί με τον Φιλέα— τη νέα χρονιά χορεύοντας.
