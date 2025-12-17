Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη και Φωτεινή Αθερίδου μαζί στη σκηνή του Θεάτρου Ιλίσια Βολανάκης
Στην υπαρξιακή κωμωδία  «Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» - Πότε θα κάνει πρεμιέρα

Μια καταιγίδα σκέψεων, λέξεων, νεύρων και γέλιου αποτελεί η η υπαρξιακή κωμωδία της Φωτεινής Αθερίδου, με τίτλο «Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου», που θα ανέβει στις 24 Ιανουαρίου, στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης, σε σκηνοθεσία Προμηθέα Αλειφεροπούλου.

Πρόκειται για μια ιστορία που δεν ζητά άδεια, δεν φιλτράρει τίποτα και δεν υπόσχεται ότι όλα θα πάνε καλά, μια παράσταση για το άγχος, τις κρίσεις, τις εμμονές, τις συγκρίσεις, το θεϊκό σεξ, το φρικτό σεξ, τα χάπια για την ακμή και την παρακμή. Χωρίς φίλτρα. Χωρίς προστατευτικά. Με χιούμορ που τσιμπάει και με τρυφερότητα που φυτρώνει εκεί που δεν την σπέρνουν.
Η Αγάπη, που υποδύεται η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, προσπαθεί απλώς να επιβιώσει. Σε δουλειές που στραβώνουν, σε σχέσεις που μπλέκουν, σε σώματα που δεν συνεργάζονται, σε μυαλά που δεν το βουλώνουν ποτέ. Από τη σκηνή περνάνε σαν φλας οι άνθρωποι που τη διαμόρφωσαν — γονείς, φίλοι, έρωτες, ψυχολόγοι και θεραπευτές — με τον Μιχάλη Τιτόπουλο και τη Φωτεινή Αθερίδου να αλλάζουν πρόσωπα και ρυθμούς και να οδηγούν την Αγάπη, μέσα από φόβο και παράνοια, στην Εντατική.

Η σκηνοθεσία πατά στη λογική του stand-up: άμεση, ζωντανή, επικίνδυνα κοντινή. Σαν εξομολόγηση που ξέφυγε λίγο και άρχισε να γελάει με τον εαυτό της. Οι Σκιαδαρέσες γράφουν τη μουσική και βρίσκουν τα λόγια εκεί που η Αγάπη τα χάνει.

Ημέρες & ώρες παραστάσεων
Από 24 Ιανουαρίου
Πέμπτη στις 20:00
Κλείσιμο
Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00
Κυριακή στις 18:00

Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ

