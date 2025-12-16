SIRIGOS - Ένας αιώνας και ένας χρόνος: Η επετειακή έκθεση μιας εμβληματικής εταιρείας στον χώρο του επίπλου

Α.Σ. Η SIRIGOS από τα πρώτα της βήματα στηρίχθηκε στην αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Η επιμονή στη λεπτομέρεια και η αισθητική αρτιότητα ήταν και παραμένουν το DNA της εταιρείας. Η σταθερή παρουσία επί δεκαετίες στο ιστορικό κατάστημα της Πατησίων 38, κοντά στο Πολυτεχνείο, αποτέλεσε επίσης σημαντικό κεφάλαιο. Πολλοί θυμούνται πρώτα «το κατάστημα στην Πατησίων» και μετά το όνομα της επιχείρησης. Ήταν σημείο αναφοράς, χώρος καθημερινής επαφής με την αθηναϊκή κοινωνία και, σε μεγάλο βαθμό, ο πυρήνας της φήμης μας.Ν.Σ. Με εντυπωσίασαν η δημιουργικότητα και η αφοσίωση που έδειξε κάθε σχεδιαστής στη διαμόρφωση του δικού του επίπλου. Παρά την ελευθερία που τους δόθηκε, διατήρησαν τον χαρακτήρα, το προσωπικό ύφος και την ταυτότητά τους, επανερμηνεύοντας με σεβασμό ένα κλασικό αντικείμενο. Κανείς δεν έχασε τον προσανατολισμό του· αντιθέτως, ανέδειξαν στο έπακρο τα δυνατά τους στοιχεία.Α.Σ. Το ότι κάθε δημιουργός κατάφερε να αποτυπώσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα πάνω σε ένα ιστορικό σχέδιο. Η επιλογή προσώπων από εντελώς διαφορετικούς καλλιτεχνικούς χώρους ήταν συνειδητή· θέλαμε σύγκλιση διαφορετικών κόσμων, όχι ομοιομορφία.Έτσι, είδαμε το ίδιο πρωτότυπο έπιπλο να μεταφράζεται σε νέα μορφή μέσα από την προσωπική οπτική του καθενός: άλλες αναλογίες, άλλη υλικότητα, άλλες τεχνικές, άλλος τρόπος σκέψης.Κάποιοι πειραματίστηκαν με εναλλακτικά υλικά και απρόβλεπτους συνδυασμούς, ενώ άλλοι επέλεξαν να παραμείνουν πιστοί στα αρχικά υλικά, αλλά τα επανερμήνευσαν μέσω διαφορετικών τεχνοτροπιών, τελειωμάτων ή σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας. Αυτή η πολυφωνία ήταν και το μεγαλύτερο δώρο της διαδικασίας.Ν.Κ. Ελπίζω να συνεχίσουμε να διατηρούμε τις αξίες μας: ποιότητα, αριστεία και σεβασμό προς το προϊόν και τις ανάγκες των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται. Το συγκεκριμένο project αποτελεί μόνο την αρχή μιας νέας πορείας για το μέλλον της εταιρείας και της ελληνικής επιπλοποιίας. Σε μια εποχή όπου η αισθητική στρέφεται όλο και περισσότερο προς την τυποποίηση και την εκβιομηχάνιση, θεωρούμε θεμελιώδες να μείνουμε σταθεροί, να μην χάσουμε την ενέργεια και το πάθος μας, και να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε το κοινό να εμπιστεύεται τους εξειδικευμένους επαγγελματίες, γιατί μόνο έτσι το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πραγματικά μοναδικό.A.Σ. Δυστυχώς, η βαθιά παράδοση του ελληνικού επίπλου έχει σχεδόν χαθεί. Το επάγγελμα του επιπλοποιού, κάποτε τιμημένο, συρρικνώθηκε μέσα στον κυκεώνα της μαζικής παραγωγής. Σήμερα, πολλές επιχειρήσεις περιορίζονται σε καθαρά ξυλουργικές εργασίες, εγκαταλείποντας το δημιουργικό κομμάτι του επίπλου.Το δικό μας στοίχημα για τη νέα εποχή είναι να επαναφέρουμε το ελληνικό έπιπλο στο επίπεδο που του αξίζει. Να αποδείξουμε ότι η υψηλή ποιότητα και η άριστη κατασκευή δεν είναι προνόμιο των εισαγόμενων προϊόντων. Θέλουμε να ξαναγίνει εξαγώγιμο το ελληνικό έπιπλο, να σταθεί διεθνώς με αυτοπεποίθηση και να εμπνεύσει νέους ανθρώπους να επιστρέψουν στο επάγγελμα.Γιατί η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό· είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτιστεί μια νέα, τολμηρή πορεία. Και η καινοτομία είναι το εργαλείο που θα μας κρατήσει ζωντανούς για τα επόμενα χρόνια.