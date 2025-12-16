Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν κι εμείς είμαστε ήδη σε… ρεβεγιονάτη διάθεση. Και πώς να μην είμαστε δηλαδή με 2.026 δώρα!
SIRIGOS - Ένας αιώνας και ένας χρόνος: Η επετειακή έκθεση μιας εμβληματικής εταιρείας στον χώρο του επίπλου
Με αφορμή την επετειακή έκθεση A Century and A Year, η οποία σηματοδοτεί τα 101 χρόνια πορείας της SIRIGOS, συζητάμε με την οικογένεια Συρίγου για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της εταιρείας και του design γενικότερα
Μέσα από τις αφηγήσεις των ιδιοκτητών της εταιρείας Νίκου και Αναστασίας Συρίγου ξεδιπλώνεται η διαδρομή μιας επιχείρησης που ξεκίνησε από ένα μικρό νεοκλασικό στην Πατησίων και εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για το ποιοτικό ελληνικό design. Η έκθεση λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στη μνήμη και την επανεφεύρεση, φέρνοντας σε δημιουργικό διάλογο τα αρχειακά κομμάτια του ιδρυτή Ιάκωβου Συρίγου με τις νέες προσεγγίσεις 22 σύγχρονων δημιουργών. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, οι ιδιοκτήτες μιλούν για την ιδέα πίσω από την έκθεση.
Τι σας έδωσε το έναυσμα να δημιουργήσετε αυτή την έκθεση;
Ν.Σ. Το project αυτό γεννήθηκε από την ανάγκη να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της δραστηριότητάς μας. Μαζί με την αδελφή μου, Αναστασία, σκεφτήκαμε πώς θα μπορούσαμε να επανασυστήσουμε τις δυνατότητες του προϊόντος μας, επιστρέφοντας στην παραγωγή επίπλου. Παράλληλα, θεωρήσαμε πως ο καλύτερος τρόπος για να γιορτάσουμε αυτό το ορόσημο ήταν να εμπλέξουμε ανθρώπους και επαγγελματίες που βρίσκονται κοντά μας και των οποίων εκτιμούμε βαθιά το έργο. Θέλαμε να «μπούμε στο παιχνίδι» μαζί τους, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις αξίες από τις οποίες γεννήθηκε το design στην ιστορία του επίπλου: την εποχή όπου οι παραγωγοί έδιναν τη δυνατότητα σε αρχιτέκτονες και σχεδιαστές να δημιουργούν μοναδικά, ξεχωριστά προϊόντα.
Α.Σ. Η αφορμή ήταν ο εορτασμός των 100 χρόνων λειτουργίας της εταιρείας ένα ορόσημο που δεν θέλαμε να αντιμετωπίσουμε με μια απλή αναδρομή στο παρελθόν. Η ιδέα μιας έκθεσης με τα υπάρχοντα παλιά μας σχέδια, όσο σεβαστή κι αν ήταν, φάνηκε περιορισμένη. Έτσι γεννήθηκε η ανάγκη για μια κίνηση με δυναμισμό, με βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Θέλαμε, στο κατώφλι της νέας εκατονταετίας, η εταιρεία να ανασάνει φρέσκο αέρα. Να επιτρέψουμε στη νέα γενιά δημιουργών να συνομιλήσει με την ιστορία μας και να επαναφέρει τα κλασικά κομμάτια μέσα από ένα σύγχρονο πρίσμα. Η έκθεση, λοιπόν, διαμορφώθηκε ως μια πλατφόρμα ανανέωσης και επανεφεύρεσης.
Στην πρόσκληση προς τους 22 σύγχρονους δημιουργούς δώσατε πλήρη ελευθερία — μια πραγματική carte blanche. Πώς βιώσατε τη διαδικασία να βλέπετε κλασικά σχέδια του Ιάκωβου Συρίγου να “μεταμορφώνονται” από σύγχρονες ματιές;
Ν.Σ. Δώσαμε απόλυτη ελευθερία σκέψης και δημιουργικότητας. Για εμάς ήταν σημαντικό οι σχεδιαστές να μπουν σε μια διαδικασία προσωπικής αναστοχαστικότητας, εξετάζοντας τη δική τους έρευνα, αισθητική και ταυτότητα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα πραγματικά ξεχωριστό αντικείμενο. Η πορεία από την αρχική ιδέα, στο σχέδιο και τελικά στην υλοποίηση, ήταν μια εμπειρία συγκινητική· πολλές φορές μας δημιούργησε ανατριχίλα. Βλέποντας στο τέλος τα ολοκληρωμένα έπιπλα, τόσο εμείς όσο και η ομάδα μας,αλλά και οι ίδιοι οι σχεδιαστές και το κοινό, νιώσαμε ότι ζήσαμε μια πραγματική αποκάλυψη.
Α.Σ. Ήταν μια διαδρομή γεμάτη ενθουσιασμό. Κάθε νέο email με προτάσεις και σχέδια ήταν μια μικρή αποκάλυψη· μια στιγμή ανυπομονησίας που έφερνε μαζί της την αίσθηση ότι οι δημιουργοί αντιμετώπισαν το υλικό μας όχι ως ιστορικό βάρος αλλά ως δημιουργική πρόκληση. Η πραγματική έκπληξη δεν ήταν η τεχνική αρτιότητα των προτάσεων, αλλά η τόλμη και ο βαθμός με τον οποίο οι 22 καλλιτέχνες βούτηξαν στον πυρήνα των παλιών επίπλων και τα μετέφεραν σε ένα εντελώς νέο δημιουργικό σύμπαν. Για εμάς, το να βλέπουμε τα έπιπλα του πατέρα και του παππού μας να αναγεννιούνται μέσα από τις ιδέες ανθρώπων που δεν ανήκουν στον στενό οικογενειακό κύκλο ήταν βαθιά συγκινητικό. Ήταν σαν να άνοιγε η ιστορία μας προς τα έξω, σαν να έβρισκε νέα φωνή.
Ποιο στοιχείο θεωρείτε ότι καθόρισε περισσότερο την ταυτότητα της SIRIGOS στα 101 χρόνια ιστορίας της;
Ν.Σ. Ένα από τα πιο σταθερά και διαχρονικά στοιχεία μας είναι ο βαθύς σεβασμός προς την ποιότητα. Οι αξίες που πέρασαν από γενιά σε γενιά είναι αυτές που επέτρεψαν στην εταιρεία και στο όνομά μας να αποτελούν μέρος της ιστορίας του ελληνικού επίπλου. Σήμερα ξεκινάμε μια νέα πορεία, μέσα από την οποία φιλοδοξούμε να προσφέρουμε μια φρέσκια οπτική, διατηρώντας όμως αναλλοίωτες τις αρχές που μας διαμόρφωσαν.
Α.Σ. Η SIRIGOS από τα πρώτα της βήματα στηρίχθηκε στην αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Η επιμονή στη λεπτομέρεια και η αισθητική αρτιότητα ήταν και παραμένουν το DNA της εταιρείας. Η σταθερή παρουσία επί δεκαετίες στο ιστορικό κατάστημα της Πατησίων 38, κοντά στο Πολυτεχνείο, αποτέλεσε επίσης σημαντικό κεφάλαιο. Πολλοί θυμούνται πρώτα «το κατάστημα στην Πατησίων» και μετά το όνομα της επιχείρησης. Ήταν σημείο αναφοράς, χώρος καθημερινής επαφής με την αθηναϊκή κοινωνία και, σε μεγάλο βαθμό, ο πυρήνας της φήμης μας.
Τι σας εξέπληξε περισσότερο στις προτάσεις των 22 δημιουργών;
Ν.Σ. Με εντυπωσίασαν η δημιουργικότητα και η αφοσίωση που έδειξε κάθε σχεδιαστής στη διαμόρφωση του δικού του επίπλου. Παρά την ελευθερία που τους δόθηκε, διατήρησαν τον χαρακτήρα, το προσωπικό ύφος και την ταυτότητά τους, επανερμηνεύοντας με σεβασμό ένα κλασικό αντικείμενο. Κανείς δεν έχασε τον προσανατολισμό του· αντιθέτως, ανέδειξαν στο έπακρο τα δυνατά τους στοιχεία.
Α.Σ. Το ότι κάθε δημιουργός κατάφερε να αποτυπώσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα πάνω σε ένα ιστορικό σχέδιο. Η επιλογή προσώπων από εντελώς διαφορετικούς καλλιτεχνικούς χώρους ήταν συνειδητή· θέλαμε σύγκλιση διαφορετικών κόσμων, όχι ομοιομορφία.
Έτσι, είδαμε το ίδιο πρωτότυπο έπιπλο να μεταφράζεται σε νέα μορφή μέσα από την προσωπική οπτική του καθενός: άλλες αναλογίες, άλλη υλικότητα, άλλες τεχνικές, άλλος τρόπος σκέψης.
Κάποιοι πειραματίστηκαν με εναλλακτικά υλικά και απρόβλεπτους συνδυασμούς, ενώ άλλοι επέλεξαν να παραμείνουν πιστοί στα αρχικά υλικά, αλλά τα επανερμήνευσαν μέσω διαφορετικών τεχνοτροπιών, τελειωμάτων ή σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας. Αυτή η πολυφωνία ήταν και το μεγαλύτερο δώρο της διαδικασίας.
Μετά από έναν αιώνα ιστορίας, πώς οραματίζεστε το μέλλον της SIRIGOS; Ποιος είναι ο ρόλος της παράδοσης και ποιος της καινοτομίας στη νέα αυτή εποχή;
Ν.Κ. Ελπίζω να συνεχίσουμε να διατηρούμε τις αξίες μας: ποιότητα, αριστεία και σεβασμό προς το προϊόν και τις ανάγκες των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται. Το συγκεκριμένο project αποτελεί μόνο την αρχή μιας νέας πορείας για το μέλλον της εταιρείας και της ελληνικής επιπλοποιίας. Σε μια εποχή όπου η αισθητική στρέφεται όλο και περισσότερο προς την τυποποίηση και την εκβιομηχάνιση, θεωρούμε θεμελιώδες να μείνουμε σταθεροί, να μην χάσουμε την ενέργεια και το πάθος μας, και να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε το κοινό να εμπιστεύεται τους εξειδικευμένους επαγγελματίες, γιατί μόνο έτσι το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πραγματικά μοναδικό.
A.Σ. Δυστυχώς, η βαθιά παράδοση του ελληνικού επίπλου έχει σχεδόν χαθεί. Το επάγγελμα του επιπλοποιού, κάποτε τιμημένο, συρρικνώθηκε μέσα στον κυκεώνα της μαζικής παραγωγής. Σήμερα, πολλές επιχειρήσεις περιορίζονται σε καθαρά ξυλουργικές εργασίες, εγκαταλείποντας το δημιουργικό κομμάτι του επίπλου.
Το δικό μας στοίχημα για τη νέα εποχή είναι να επαναφέρουμε το ελληνικό έπιπλο στο επίπεδο που του αξίζει. Να αποδείξουμε ότι η υψηλή ποιότητα και η άριστη κατασκευή δεν είναι προνόμιο των εισαγόμενων προϊόντων. Θέλουμε να ξαναγίνει εξαγώγιμο το ελληνικό έπιπλο, να σταθεί διεθνώς με αυτοπεποίθηση και να εμπνεύσει νέους ανθρώπους να επιστρέψουν στο επάγγελμα.
Γιατί η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό· είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτιστεί μια νέα, τολμηρή πορεία. Και η καινοτομία είναι το εργαλείο που θα μας κρατήσει ζωντανούς για τα επόμενα χρόνια.
