9η Υπουργική Συνάντηση του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών: Η Αθήνα σημείο συνάντησης των υπουργών Πολιτισμού του κόσμου
Η Λίνα Μενδώνη τούς υποδέχτηκε στην Εθνική Πινακοθήκη
Στην Εθνική Πινακοθήκη υποδέχθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τις αντιπροσωπείες, που συμμετέχουν στην 9η Υπουργική Συνάντηση του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών, η οποία διεξάγεται φέτος στην Αθήνα.
Οι εκπρόσωποι των χωρών ξεναγήθηκαν στους χώρους της Πινακοθήκης από τη Γενική Διευθύντρια Συραγώ Τσιάρα και είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τραγούδια από την Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Οι εργασίες του Φόρουμ πραγματοποιούνται, σήμερα, στο Μουσείο της Ακρόπολης, με τη συμμετοχή των κρατών-μελών του Φόρουμ, τα οποία εκπροσωπούνται σε υψηλό επίπεδο από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, τον Υπουργό Πολιτισμού της Ιταλικής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, τον Υπουργό Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τουρισμού και Χειροτεχνίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, τον Υπουργό Πολιτισμού, Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Δημοκρατίας του Ιράκ, την Υφυπουργό Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αρμενίας, τον Γενικό Διευθυντή Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Περού, καθώς και τον Πρέσβη του Πολυεθνικού Κράτους της Βολιβίας. Η Κύπρος, το Μεξικό και η Ινδία συμμετέχουν με καθεστώς χώρας-παρατηρητή.
Στο επίκεντρο της Συνάντησης βρίσκονται δύο κύριες θεματικές ενότητες που έχει θέσει το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού: Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και των επιπτώσεών της στην πολιτιστική κληρονομιά και η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών. Στο πλαίσιο των συζητήσεων αναμένεται να υιοθετηθεί η Διακήρυξη των Αθηνών, η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή συνεργασία για την προστασία, την προβολή και την ανάδειξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση των συμμετεχόντων κρατών στην προώθηση του διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης.
