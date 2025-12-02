A Tribute to Mikis Theodorakis: Μια μεγάλη μουσική γιορτή φόρος τιμής στον Μίκη Θεοδωράκη στην Ολλανδία

Κλείσιμο

Η παράστασηπου μόλις ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο συναυλιών σε 7 πόλεις στην Ολλανδία με τεράστια επιτυχία, αποτελεί μία Ελληνο-Ολλανδική σύμπραξη με στόχο να ταξιδέψει την Ελλάδα εκτός συνόρων με μέσο την πολιτιστική κληρονομιά ενός τεράστιου δημιουργού.Η ιδέα ξεκίνησε από τον φίλο και συνεργάτη του Μίκη Θεοδωράκη Παναγιώτη Καλαντζή, ο οποίος μύησε τον Ολλανδό μαέστρο και μουσικό Bart Schneemann στο έργο και στο σύμπαν του Μίκη. Κορυφαίος ομποίστας και αρχιμουσικός ο Schneemann ένωσε καλλιτέχνες με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές (ελληνικές, ολλανδικές, ιταλικές, γαλλικές, τουρκικές, στο μπουζούκι Ελληνοολλανδός) με πρώτο ερμηνευτή τραγουδιστή τον Βασίλη Λέκκα.Στο φόντο η εντυπωσιακή προβολή μίας ιστορικής ελληνικής ταβέρνας. Σε όλη τη διάρκεια της παράστασης οι μουσικοί και οι τραγουδιστές επί σκηνής “συνομιλούν” ζωντανά με τους μουσικούς και τους εξαιρετικούς τραγουδιστές Αγγελική Τουμπανάκη και Δὠρο Δημοσθένους που εμφανίζονται στην οθόνη, καταργώντας τα σύνορα ανάμεσα στο τότε και στο τώρα, στο εδώ και στο εκεί.Παράλληλα, το κοινό παρακολουθεί σπάνια και εμβληματικά κινηματογραφικά αποσπάσματα με τον Μίκη: ως τραγουδιστή, μαέστρο, συνθέτη, πολιτικό, αγωνιστή.Σε κάθε πόλη της Ολλανδίας που παρουσιάστηκε η παράσταση αυτή, συμμετείχε τοπική ερασιτεχνική χορωδία της πόλης, με αποτέλεσμα η μοναδική μουσική του Μίκη, οι στίχοι του Ελύτη, του Σεφέρη και του Γκάτσου να τραγουδηθούν από εκατοντάδες ανθρώπους κάθε εθνικότητας και να μεταλαμπαδευτεί έτσι ο ελληνικός πολιτισμός σε όλο του το μεγαλείο.Εντυπωσιακό στοιχείο των επτά συναυλιών που έγιναν στις πόλεις Haarlem, Helmond (όπου η συναυλία δόθηκε σε ένα πρώην ρωμαιοκαθολικό ναό), Amsterdam, Groningen, Heiloo, Dordrecht και Breda, η στιγμή της προσέλευσης του κόσμου που υπομονετικά σχημάτιζε ατελείωτες ουρές, γεμίζοντας ασφυκτικά τα, μοναδικής αισθητικής, θέατρα στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι παραστάσεις.Ακόμη πιο συγκινητικές στιγμές όμως επιφύλασσε το φινάλε της παράστασης, όταν η πολυπληθής χορωδία γίνονταν ένα «σώμα» με τον Βασίλη Λέκκα, τους μουσικούς της σκηνής και τους καλλιτέχνες της οθόνης τραγουδώντας την «Άρνηση» (Το περιγιάλι) και την «Ρωμιοσύνη» στα ελληνικά!Εκεί, χάρη στη συγκλονιστική ερμηνεία, το πάθος, και την εκρηκτική ενέργεια του Βασίλη Λέκκα όλοι οι θεατές, Έλληνες και, κυρίως, ξένοι όρθιοι και αγκαλιασμένοι τραγουδούσαν στη γλώσσα μας τα μοναδικά αυτά τραγούδια. Δάκρυα συγκίνησης, στιγμές μεγάλης έντασης και φόρτισης, στιγμές μοναδικές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη των θεατών αλλά και των συντελεστών που εισέπραξαν καταιγισμό χειροκροτημάτων και τον απόλυτο ενθουσιασμό του κοινού το οποίο συμμετείχε με όλη του την ενέργεια.Ήταν τέτοιες οι εντυπώσεις και οι κριτικές για την παράσταση που ήδη έχουν προγραμματιστεί για το 2026 συναυλίες σε άλλες έξι πόλεις της Ολλανδίας, στο σημαντικότερο φεστιβάλ του Βελγίου (Flandre Musiek Festival) αλλά επίσης στο Λονδίνο, στη Γερμανία, στην Πολωνία. Επιπλέον έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις σε όλον τον κόσμο (Ευρώπη, Η.Π.Α., Αυστραλία κ.α).Για την Ελλάδα έχει δρομολογηθεί η παρουσίαση της σε εμβληματικούς υπαίθριους και κλειστούς χώρους της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, της Βέροιας και της Κομοτηνής.