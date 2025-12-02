Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Μίκης Θεοδωράκης: Φοιτητές από 11 χώρες ερμηνεύουν τα τραγούδια του σε έξι διαφορετικές γλώσσες
Σε μουσική εκδήλωση που φιλοξενείται απόψε στο Θέατρο Pierce του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
Τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε έξι διαφορετικές γλώσσες θα ερμηνεύσουν 17 νέοι και φοιτητές από έντεκα χώρες και τέσσερις ηπείρους στην εκδήλωση – αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη, που πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη, στις 7 το απόγευμα, στο Θέατρο Pierce του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Οι νεαροί ερμηνευτές από την Κίνα, Γαλλία, Ιρλανδία, Γερμανία, Καναδά, Αυστραλία, Αμερική, Τουρκία, Ιορδανία, Ιταλία και Ελλάδα, θα συμπράξουν με τον τραγουδιστή Κώστα Τριανταφυλλίδη, την επί σειρά ετών συνεργάτιδα του Μίκη Θεοδωράκη, πιανίστρια Τατιάνα Παπαγεωργίου αλλά και μια ορχήστρα αποτελούμενη από δεξιοτέχνες σολίστ - μακροχρόνιους συνεργάτες του σπουδαίου συνθέτη μεταξύ των οποίων ο θρυλικός δεξιοτέχνης στο μπουζούκι Θανάσης Βασιλάς με τον Γιάννη Ματσούκα, το σολιστικό δίδυμο στα μπουζούκια που πρωταγωνίστησαν στην Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης από το 2008, ο μπασίστας Τεό Λαζάρου, ιδρυτικό μέλος της Ορχήστρας Θεοδωράκη, ο δεξιοτέχνης κρουστός Νίκος Κασσαβέτης και ο εξαίρετος κιθαρίστας Δημητρης Τριανταφυλλίδης.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει κάποια από́ τα πιο γνωστά έργα τoυ συνθέτη, όπως τα «Όμορφη Πόλη», «Αν Θυμηθείς το Όνειρο μου», «Νύχτα Μαγικιά», «Καημός», «Παράπονο», «Είμαστε Δυό», «Άρνηση», κ.α. στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, τούρκικα και ελληνικά. Τραγούδια που έχουν μεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες, έχουν διαγράψει λαμπρή διεθνή πορεία κι έχουν τραγουδηθεί από κορυφαίους ξένους ερμηνευτές όπως Beatles, Edith Piaf, Shirley Bassey, Joan Baez, Moustaki, Livaneli, Albano, Milva, κ.α..
Πρόκειται για μια συναυλία που μεταλαμπαδεύει το έργο του μεγάλου συνθέτη στη νέα γενιά Ελλήνων και ξένων με πρωτοβουλία και σε επιμέλεια της Τατιάνας Παπαγεωργίου, η οποία εκτός από́ σολίστ, συνεργάζεται περισσότερα από 20 χρόνια ως διδάσκουσα στο Μουσικό Τμήμα του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος .
