Μίκης Θεοδωράκης: Φοιτητές από 11 χώρες ερμηνεύουν τα τραγούδια του σε έξι διαφορετικές γλώσσες

Τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε έξι διαφορετικές γλώσσες θα ερμηνεύσουν 17 νέοι και φοιτητές από έντεκα χώρες και τέσσερις ηπείρους στην εκδήλωση – αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη, που πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη, στις 7 το απόγευμα, στο Θέατρο Pierce του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.



Ο Μίκης Θεοδωράκης με την πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου

Ο Μίκης Θεοδωράκης με την πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου

Κλείσιμο

Οι νεαροί, θα συμπράξουν με τον τραγουδιστή, την επί σειρά ετών συνεργάτιδα του Μίκη Θεοδωράκη, πιανίστριααλλά και μια ορχήστρα αποτελούμενη από δεξιοτέχνες σολίστ - μακροχρόνιους συνεργάτες του σπουδαίου συνθέτη μεταξύ των οποίων ο θρυλικός δεξιοτέχνης στο μπουζούκιμε τον, το σολιστικό δίδυμο στα μπουζούκια που πρωταγωνίστησαν στην Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης από το 2008, ο μπασίστας Τεό Λαζάρου, ιδρυτικό μέλος της Ορχήστρας Θεοδωράκη, ο δεξιοτέχνης κρουστός Νίκος Κασσαβέτης και ο εξαίρετος κιθαρίστας Δημητρης Τριανταφυλλίδης.Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει κάποια από́ τα πιο γνωστά έργα τoυ συνθέτη, όπως τα «Όμορφη Πόλη», «Αν Θυμηθείς το Όνειρο μου», «Νύχτα Μαγικιά», «Καημός», «Παράπονο», «Είμαστε Δυό», «Άρνηση», κ.α. στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, τούρκικα και ελληνικά. Τραγούδια που έχουν μεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες, έχουν διαγράψει λαμπρή διεθνή πορεία κι έχουν τραγουδηθεί από κορυφαίους ξένους ερμηνευτές όπως Beatles, Edith Piaf, Shirley Bassey, Joan Baez, Moustaki, Livaneli, Albano, Milva, κ.α..Τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε έξι διαφορετικές γλώσσες θα ερμηνεύσουν 17 νέοι και φοιτητές από έντεκα χώρες και τέσσερις ηπείρους στην εκδήλωση – αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη, που πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη, στις 7 το απόγευμα, στο Θέατρο Pierce του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.Πρόκειται για μια συναυλία που μεταλαμπαδεύει το έργο του μεγάλου συνθέτη στη νέα γενιά Ελλήνων και ξένων με πρωτοβουλία και σε επιμέλεια της Τατιάνας Παπαγεωργίου, η οποία εκτός από́ σολίστ, συνεργάζεται περισσότερα από 20 χρόνια ως διδάσκουσα στο Μουσικό Τμήμα του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος .