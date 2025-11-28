Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Γιώργος Νινιός - Εβελίνα Παπούλια: Πρωταγωνιστούν σε χριστουγεννιάτικο μιούζικαλ για όλη την οικογένεια
Πού και πότε θα παρουσιαστεί η παράσταση «Ο Αλαντίν και τα Μαγικά Χριστούγεννα»
Ο Αλαντίν, ο αγαπημένος παραμυθένιος ήρωας, βάζει τα γιορτινά του και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους θεατές σε ένα μαγικό ταξίδι αυτογνωσίας μέσα από την θεαματικό μιούζικαλ με τίτλο «Ο Αλαντίν και τα Μαγικά Χριστούγεννα» που θα φιλοξενείται από τις 20 Δεκεμβρίου έως τις 11 Ιανουαρίου στην αίθουσα Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Νινιό και την Εβελίνα Παπούλια.
Πρόκειται για μια παράσταση που μιλά για τη φιλία, το θάρρος και τη χαρά του να πιστεύεις στο αδύνατο, σε κείμενο και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, μουσική του Στέφανου Κορκολή, σκηνοθεσία της Σοφίας Σπυράτου και της Χλόης Μάντζαρη και χορογραφίες Σοφίας Σπυράτου και Αλέξανδρου Κεϊβάναη.
Ένα αγόρι που έχει χάσει την πίστη του στις γιορτές, αναζητώντας ένα σημάδι από τον ουρανό, παρασύρεται σε μια απίθανη περιπέτεια όπου τα ταξίδια γίνονται μαθήματα και οι ευχές αποκτούν ξανά αξία. Με τη βοήθεια ενός (καθόλου τυχαίου) αστεριού και τη δύναμη της φιλίας για οδηγό, ο ήρωας ανακαλύπτει πως η πραγματική μαγεία κρύβεται στις καρδιές όσων τολμούν να ονειρευτούν.
Με χιούμορ, μουσική και μαγικές εικόνες που θυμίζουν τις πιο όμορφες στιγμές των γιορτών, ο Αλαντίν και τα Μαγικά Χριστούγεννα έρχεται να μιλήσει για την πίστη, την καλοσύνη, την ελπίδα και το θαύμα που όλοι περιμένουμε κρυφά αυτές τις μέρες. Ένα χριστουγεννιάτικο μιούζικαλ που υπόσχεται να μεταφέρει μικρούς και μεγάλους στη χώρα που κάθε ευχή βγαίνει αληθινή.
Ο Αλαντίν, η Ναραμίν, το Τζίνι, ο Σουλτάνος, η Σίρα η Τίγρη και ο πιστός φίλος Κίκο μάς παρασύρουν σε μια ιστορία μαγείας, ρυθμού και συγκίνησης. Ένα μελωδικό και οπτικά εντυπωσιακό μιούζικαλ που μεταμορφώνει τη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε έναν φωτεινό κόσμο γεμάτο χρώμα και μουσική.
