Μικ Τζάγκερ: Η τολμηρή ταινία που εξερευνά τη σεξουαλικότητά του στο 14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας

Μικ Τζάγκερ εξερευνά τη σεξουαλικότητά του συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα του 14ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας, που διοργανώνει, για μία ακόμη χρονιά, η Ταινιοθήκης της Ελλάδος, από τις 3 έως τις 18 Δεκεμβρίου.

Η τολμηρή ταινία «ΠαράστασηΠαγκόσμιες και πανελλήνιες πρεμιέρες, ειδικές προβολές, βωβές ταινίες συνοδεία ζωντανής μουσικής, συζητήσεις, masterclasses, καταξιωμένοι αλλά και νέοι καλλιτέχνες σκιαγραφούν το προφίλ της φετινής, πολυσυλλεκτικής διοργάνωσης.«Η φετινή έκδοση προσφέρει μια ευκαιρία στοχασμού σε καίρια ζητήματα: την επιβίωση του κινηματογράφου («ο κινηματογράφος πέθανε - ζήτω ο κινηματογράφος!»), την επικαιρότητα του αρχείου ως θεωρητικής αλλά και πρακτικής ενασχόλησης, τη σχέση του κινηματογράφου με την Ιστορία, καθώς και τα κρίσιμα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα της συγκυρίας, όπως πόλεμοι, μεταναστευτικά ρεύματα και ενδυνάμωση αυταρχικών πολιτικών. Αναδεικνύεται επίσης η ανάγκη συγκρότησης μακροπρόθεσμης αρχειακής πολιτικής από την ελληνική πολιτεία. Οι προβληματισμοί αυτοί συγκινούν δημιουργούς, ακαδημαϊκούς, επιμελητές και πολιτιστικούς φορείς, και τους ευχαριστούμε ολόψυχα για την υποστήριξή τους» σημειώνει η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ταινιοθήκης της ΕλλάδοςΌπως ανακοινώθηκε κατά τη σημερινή συνέντευξη τύπου παρουσίασης του προγράμματος το φετινό Φεστιβάλ παρουσιάζει σε πρώτη προβολή τις νέες ταινίες ου Σο Μιγιάκε και της Λουκρέσια Μαρτέλ,στον Θανάση Ρεντζή και τον Θάνο Αναστόπουλο και παγκόσμια πρεμιέρα για το Πικρό Ψωμί του Γρηγόρη Γρηγορίου σε νέα ψηφιακή αποκατάσταση από το Εργαστήριο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.Ανάμεσα στουςπου θα φιλοξενήσει η φετινή διοργάνωση βρίσκονται οι Ράντου Ζούντε, Μπεν Ρίβερς, Καμάλ Αλτζαφαρί (υποψήφιος για το Bραβείο Kαλύτερου Nτοκιμαντέρ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου), Μπάνι Χοσνούντι, Αμπάς Φαντέλ, Ρίτα Αζεβέδο Γκόμες, Μορίν Φαζειντέρο και πολλά νέα ταλέντα.Σημαντική θέση στη διοργάνωση κατέχουν τα δύο, το διαγωνιστικό τμήμα Reframing Images, σε συνεργασία με την ARTWORKS, και το καθιερωμένο Διεθνές Διαγωνιστικό. Και τα δύο περιλαμβάνουν ταινίες σε πρώτη προβολή που στοχάζονται πάνω στα όρια του κινηματογράφου και καταπιάνονται με καυτά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα του σήμερα.Επιπλέον ταινίες για όλα τα γούστα θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το κοινό στο πλαίσιο της ενότητας « Αποκατεστημένες και υπέροχες».Στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, θα προβληθεί σε ελληνική πρεμιέρα η ταινία Δύο εποχές, δύο άγνωστοι του Σο Μιγιάκε, ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου ιαπωνικού σινεμά. Ο Μιγιάκε διασκευάζει δύο διαφορετικά μάνγκα του εμβληματικού Γιοσιχάρου Τσούγκε και τα παντρεύει ευρηματικά σε μια ταινία που ξεκινά με τον αέρα ενός πειραματικού δοκιμίου πάνω στην αέναη διελκυστίνδα μεταξύ σκέψης και λόγου, για να εξελιχτεί βαθμιαία σε μια αισθαντική, σπάνιας θέρμης μελέτη των μοναχικών ψυχών και της ανάγκης για αλληλοκατανόηση. Η ταινία κέρδισε τη Χρυσή Λεοπάρδαλη στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο.Η Λι, μια Κορεάτισσα σεναριογράφος που ζει και εργάζεται στην Ιαπωνία, σε μια κρίση έμπνευσης παλεύει να γράψει μια ιστορία έρωτα ανάμεσα σε δύο νέους που συναντιούνται σε μια παραλία. Βρίσκει καταφύγιο στο ορεινό πανδοχείο ενός φαινομενικά αγροίκου μεσήλικου, ο οποίος κατατρύχεται από τα δικά του λάθη και ενοχές.Η απονομή βραβείων των δύο διαγωνιστικών τμημάτων του φεστιβάλ, την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί με την πρώτη παρουσίαση του Kontinental ’25, της νέας ταινίας του αγαπημένου και παλιού γνώρισμου του ΦΠΚΑ Ράντου Ζούντε ο οποίος θα παρευρεθεί στην Αθήνα για να παρουσιάσει και το ντοκιμαντέρ του Η αναχώρηση των τρένων. Ο ανατρεπτικός Ρουμάνος δημιουργός, βραβευμένος με Χρυσή Άρκτο στο Βερολίνο, είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του νέου Ρουμάνικου κινηματογράφου. Η ταινία του Ατυχές Πήδημα ή Παλαβό Πορνό αγαπήθηκε πολύ στη χώρα μας.Στην αιχμηρή μαύρη κωμωδία Kontinental ’25, η Ορσόλια, δικαστική επιμελήτρια στο Κλουζ της Τρανσυλβανίας, καλείται να απομακρύνει έναν άστεγο που ζει στο υπόγειο μιας πολυκατοικίας. Ένα απρόβλεπτο γεγονός τη φέρνει αντιμέτωπη με τις ίδιες της τις αντιφάσεις και ένα βαθύ ηθικό δίλημμα. Πιο αιχμηρός και καυστικός από ποτέ, ο Ράντου Ζούντε συνθέτει μια lo-fi προσωπική οδύσσεια, ένα κλείσιμο του ματιού στο Ευρώπη ’51 του Ροσελίνι, στο οποίο η ηρωίδα αναζητά υπαρξιακές απαντήσεις μέσα στη σύγχρονη κοινωνία του υπερ-καπιταλισμού και της αναζωπύρωσης του εθνικισμού. Η ταινία τιμήθηκε με την Αργυρή Άρκτο Καλύτερου Σεναρίου στο φετινό Φεστιβάλ του Βερολίνου.