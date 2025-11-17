Άνοιξε η αυλαία του 4ου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στο Νέο Ηράκλειο

Η αίθουσα «Ηλέκτρα Αποστόλου» θα φιλοξενήσει μια σειρά παραστάσεων με ομάδες από την ευρύτερη περιοχή, δίνοντας βήμα σε δημιουργούς που υπηρετούν το θέατρο