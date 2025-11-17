Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Άνοιξε η αυλαία του 4ου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στο Νέο Ηράκλειο
Η αίθουσα «Ηλέκτρα Αποστόλου» θα φιλοξενήσει μια σειρά παραστάσεων με ομάδες από την ευρύτερη περιοχή, δίνοντας βήμα σε δημιουργούς που υπηρετούν το θέατρο
Ο δήμος Ηρακλείου Αττικής ανοίγει και φέτος την αυλαία του 4ου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, ενός θεσμού που έχει πλέον εδραιωθεί στη συνείδηση των κατοίκων και των φίλων των παραστατικών τεχνών.
Από τις 16 έως τις 30 Νοεμβρίου, η αίθουσα «Ηλέκτρα Αποστόλου» θα φιλοξενήσει μια σειρά παραστάσεων με ομάδες από την ευρύτερη περιοχή, δίνοντας βήμα σε δημιουργούς που υπηρετούν το θέατρο.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα διαφορετικής θεματικής και ύφους: από το κλασικό δικαστικό δράμα «Οι 12 Ένορκοι» της Θεατρικής Σκηνής του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, μέχρι τις παιδικές παραστάσεις όπως «Η Μάχη των Μάγων» της ομάδας Ε.ΠΑ.Φ.Η. και τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις του Θεάτρου Τέχνης Δήμου Πεντέλης.
Ξεχωριστή θέση στο φετινό φεστιβάλ έχει η εκδήλωση της Τρίτης 25 Νοεμβρίου, όταν η θεατρική ομάδα του Θύμιου Μανάφα θα παρουσιάσει τα «Μονόπρακτα». Ο Θύμιος Μανάφας, με πολυετή παρουσία στο θεατρικό σανίδι, έχει μαθητεύσει δίπλα σε σπουδαίες μορφές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, κουβαλώντας μια παράδοση που σπάνια συναντά κανείς σήμερα.
Η συμμετοχή της ομάδας του δίνει στο φεστιβάλ μια επιπλέον διάσταση, συνδέοντας τη νέα γενιά ερασιτεχνών με την κληρονομιά εκείνων που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή.
Η διοργάνωση συνεχίζεται έως το τέλος του μήνα, με παραστάσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών: από τη λαογραφική προσέγγιση του «Δεν γυρεύω να ζήσω παρά να ζήσω ευτυχισμένη» του χοροστασίου, μέχρι τη δραματική «Αγία Ιωάννα των Σφαγείων» από το θέατρο «Εργάτες για Εργάτες».
Το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου αποτελεί για τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής μια σταθερή γιορτή πολιτισμού, που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και τη συλλογικότητα των ομάδων της πόλης αλλά και όλης της Αττικής.
