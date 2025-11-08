Ο Λευκός Πύργος το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάσσεται στους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

Η ένταξη του Λευκού Πύργου εορτάστηκε χθες Παρασκευή, στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Mike Downey, να τονίζει τη σημασία της δημιουργίας δικτύου κινηματογραφικών μνημείων σε όλη την Ευρώπη