Το εργοστάσιο πυρίτιδας στο χωριό των καμηλιέρηδων και άλλες 39 «Ιστορίες Παλιάς Θεσσαλονίκης»

Διαβάστε την ιστορία για το εργοστάσιο πυρίτιδας στο χωριό των καμηλιέρηδων

Κλείσιμο

Από την άγνωστη Αγία και το χαμένο μοναστήρι της, μέχρι την εκρηκτική Γερμανίδα κατάσκοπο κι από τη Στέλλα Χασκίλ με τη λαμπρή καριέρα στα ρεμπετάδικα της παραλίας, μέχρι το Ισλαχανέ -το πρώτο Πολυτεχνείο της πόλης-, το βιβλίοπου εξέδωσε και κυκλοφορείαναδεικνύει στιγμές ιστορίας που έχουν αφήσει έντονο το αποτύπωμά τους στην πόλη.Από το εργοστάσιο πυρίτιδας και το χωριό των καμηλιέρηδων στα δυτικά, μέχρι τον πάγο από τα έγκατα τουκι από το αόρατο νεκροταφείο τωνμέχρι τα ανέμελα καλοκαίρια στο κάμπινγκ τουστηνοι ιστορίες βγαίνουν από την αχλή της μνήμης, του ονείρου, του χρόνου, με έντονο άρωμα νοσταλγίας.Ιστορίες μυστηρίου και άλλες, ευχάριστες και συγκινητικές, που αναδύουν λάμψη και χλιδή ή πόνο και θλίψη από τα σκοτεινά χρόνια του πολέμου, αφηγήσεις για οικογένειες, πρόσωπα, κτήρια, γεγονότα, συνθέτουν ένα βιβλίο που πρέπει να διαβαστεί για να θυμίσει, να συστήσει, να εξάψει την περιέργεια για περισσότερη έρευνα.Μια φορά κι έναν καιρό, στον μακρινό 17ο, ίσως και στον 16ο αιώνα, ήταν ένα μέρος στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης που ονομαζόταν Νταούντ Μπαλί. Στο Νταούντ Μπαλί συναντούσε κανείς καμήλες, πολλές καμήλες, που κουβαλούσαν στις καμπούρες τους πολεμοφόδια και διένυαν τεράστιες -για την εποχή τους- αποστάσεις, φτάνοντας ως το Βελιγράδι κι ακόμη πιο μακριά, στη Βοσνία.Το παραμύθι δεν έχει δράκο και δεν είναι ακριβώς παραμύθι. Είναι η ενδιαφέρουσα ιστορία ενός οικισμού με λιγοστούς κατοίκους Χριστιανούς και Οθωμανούς, με αναπτυγμένη καμηλοτροφία κι ένα μεγάλο πυριτιδοποιείο.Το Νταούντ Μπαλί είναι το σημερινό Ωραιόκαστρο με τους γύρω οικισμούς το Γραδεμπόρι (Πεντάλοφος), το Γενί Κιόι (Νεοχωρούδα), το τσιφλίκι του Ντούντουλαρ (Διαβατά) και 4,5 χιλιόμετρα νοτιότερα το Χαρμάνκϊοι, που σημαίνει το μέρος όπου βρίσκονται σωροί σιταριού για άλεσμα (Ελευθέριο Κορδελιό). Η ιστορία του χάνεται στα βάθη του 17ου, πιθανόν και του 16ου αιώνα, με πρώτους οικιστές εύπορα πρόσωπα που ήθελαν να ασχοληθούν με την επιχειρηματική δραστηριότητα.Μια μικρή παρένθεση θα γίνει για την περιοχή βόρεια από το Ντούντουλαρ, στο δρόμο προς το Κιλκίς, που ονομαζόταν Ουτς Χανλάρ (Τρία Χάνια) επειδή εκεί έβρισκαν κατάλυμα οι ταξιδιώτες που κινούνταν εντός και εκτός της Μακεδονίας με τα άλογα. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα όλα τα ταξίδια γινόταν με τα άλογα και στον μικρό οικισμό με τις 15 χριστιανικές οικογένειες, υπήρχαν τρία χάνια που μπορούσαν να φιλοξενήσουν ως και 300 άλογα και τους αναβάτες τους, που έφταναν μετά το σούρουπο και δεν προλάβαιναν ανοιχτές τις πύλες της Θεσσαλονίκης.Επιστροφή στην ιστορία του Νταούντ Μπαλί και της γύρω περιοχής, την οποία έχει μελετήσει και έχει καταγράψει μετά από πολύχρονη διεξοδική έρευνα σε ιστορικά αρχεία, χάρτες και αναφορές περιηγητών, ο ιστορικός της οικονομίας, Ευάγγελος Χεκίμογλου, δίνοντας σημαντικές πληροφορίες, αλλά και την... είδηση για τις καμήλες και το εργοστάσιο πυρίτιδας.Όπως αναφέρει ο κ. Χεκίμογλου «σε έγγραφο του 17ου αιώνα αναφέρεται το χωριό Νταούντ ή Νταβούντ Μπαλί, που το 1936 ονομάστηκε Παλαιόκαστρο και υπήρξε ένας από τους οικισμούς του σύγχρονου δήμου Ωραιοκάστρου».