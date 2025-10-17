Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Γιώργος Νταλάρας - Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Ξανά μαζί στη σκηνή
Γιώργος Νταλάρας - Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Ξανά μαζί στη σκηνή
Πότε θα κάνουν πρεμιέρα και πότε ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων
Η περσινή μουσική συνάντηση του Γιώργου Νταλάρα με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στη σκηνή του «VOX» αποδείχτηκε κάτι παραπάνω από επιτυχημένη καθώς όλες οι παραστάσεις τους ήταν sold out από πολύ νωρίς. Το αίτημα λοιπόν για την επανάληψή της δεν θα μπορούσε να μείνει ανικανοποίητο και έτσι οι δύο σημαντικοί ερμηνευτές θα πραγματοποιήσουν έναν νέο κύκλο κοινών εμφανίσεων, από τις 4 Δεκεμβρίου και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, στον ίδιο χώρο.
Στην κοινή μουσική τους παράσταση, που σκηνοθετεί ο Άγγελος Τριανταφύλλου, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αφηγούνται την ιστορία των γεγονότων και των αισθημάτων της νεότερης Ελλάδας, μέσα από σπουδαία τραγούδια Μαζί τους επί σκηνής και συγγραφέας των κειμένων ο Οδυσσέας Ιωάννου, που αφηγείται κομμάτια από προσωπικές και συλλογικές ιστορίες που συνθέτουν την ακριβή κληρονομιά του ελληνικού τραγουδιού.
Το φετινό πρόγραμμά τους, όπως μαθαίνουμε, θα είναι διαφοροποιημένο από το περσινό καθώς θα υπάρχουν αλλαγές τόσο όσον αφορά στα τραγούδια της πλούσιας προσωπικής τους δισκογραφίας όσο και στις επιλογές από το σύνολο του ελληνικού ρεπερτορίου.
ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:
Πέμπτη-Παρασκευή
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Στην κοινή μουσική τους παράσταση, που σκηνοθετεί ο Άγγελος Τριανταφύλλου, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αφηγούνται την ιστορία των γεγονότων και των αισθημάτων της νεότερης Ελλάδας, μέσα από σπουδαία τραγούδια Μαζί τους επί σκηνής και συγγραφέας των κειμένων ο Οδυσσέας Ιωάννου, που αφηγείται κομμάτια από προσωπικές και συλλογικές ιστορίες που συνθέτουν την ακριβή κληρονομιά του ελληνικού τραγουδιού.
Το φετινό πρόγραμμά τους, όπως μαθαίνουμε, θα είναι διαφοροποιημένο από το περσινό καθώς θα υπάρχουν αλλαγές τόσο όσον αφορά στα τραγούδια της πλούσιας προσωπικής τους δισκογραφίας όσο και στις επιλογές από το σύνολο του ελληνικού ρεπερτορίου.
ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:
Πέμπτη-Παρασκευή
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Τζένιφερ Λόρενς για τη συνεργασία με τον Ρόμπερτ Πάτινσον: «Η σκηνοθέτιδα μας ζήτησε να χορέψουμε γυμνοί, έπρεπε να είχα πει όχι;»
Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango που είχε πέσει από ύψος 150 μέτρων: Έρευνα για ανθρωποκτονία με ύποπτο τον γιο του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Τζένιφερ Λόρενς για τη συνεργασία με τον Ρόμπερτ Πάτινσον: «Η σκηνοθέτιδα μας ζήτησε να χορέψουμε γυμνοί, έπρεπε να είχα πει όχι;»
Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango που είχε πέσει από ύψος 150 μέτρων: Έρευνα για ανθρωποκτονία με ύποπτο τον γιο του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα