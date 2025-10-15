Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Σύγχρονο Θέατρο: 100.000 ευρώ τώρα ή 1.000.000 σε σε δέκα χρόνια; Μπορεί μια απλή ερώτηση να διαλύσει μια σχέση;
Σύγχρονο Θέατρο: 100.000 ευρώ τώρα ή 1.000.000 σε σε δέκα χρόνια; Μπορεί μια απλή ερώτηση να διαλύσει μια σχέση;
Το βραβευμένο θεατρικό έργο συγγραφέα Τζόρντι Βαγιέχο Ντουάρι ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Εκατό χιλιάδες ευρώ τώρα ή ένα εκατομμύριο σε δέκα χρόνια; Γύρω από το παραπάνω ερώτημα περιστρέφεται η πλοκή του θεατρικού έργου «Το Τεστ», που ανεβαίνει την 1η Νοεμβρίου στο Σύγχρονο Θέατρο, σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη, με πρωταγωνιστές τους Ηλέκτρα Νικολούζου, Νίκο Πολυδερόπουλο, Ναταλία Σουίφτ και Χάρη Τζωρτζάκη.
Το βραβευμένο θεατρικό έργο συγγραφέα Τζόρντι Βαγιέχο Ντουάρι, που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποτελεί μια αιχμηρή ιστορία για το τι σημαίνει αγάπη, εμπιστοσύνη και επιλογή. Μια παράσταση που θα σε κάνει να γελάσεις, να προβληματιστείς και ίσως να κοιτάξεις με διαφορετικό τρόπο τον άνθρωπο δίπλα σου αλλά και τον ίδιο σου τον εαυτό.
Ένα παντρεμένο ζευγάρι που αγωνίζεται για να ανταποκριθεί στις οικονομικές δυσκολίες, αντιμετωπίζει ένα δίλημμα που τίθεται από τον καλύτερό τους φίλο: Εκατό χιλιάδες ευρώ τώρα ή ένα εκατομμύριο σε δέκα χρόνια; Το δίλημμα αναφέρεται σε ένα τεστ προσωπικότητας που ανέπτυξε η νυν σύντροφός του, μια επιτυχημένη ψυχολόγος.
Εκατό χιλιάδες ευρώ τώρα ή ένα εκατομμύριο σε δέκα χρόνια; Η απόφαση που θα πρέπει να πάρει το ζευγάρι, φαίνεται απλή: να συμβιβαστεί με μια μικρή περιουσία αμέσως ή να περιμένει δέκα ατελείωτα χρόνια για να την πολλαπλασιάσει.
Αυτό όμως, που ξεκινά ως ένα υποθετικό ερώτημα, θα αποκαλύψει σταδιακά άγνωστες πτυχές των χαρακτήρων, αναγκάζοντάς τους να κοστολογήσουν τις αρχές τους με αποτέλεσμα να πάρουν μια απόφαση που θα αλλάξει τη ζωή τους. Ποιος ξέρει, ίσως για πάντα...
Η σκηνοθετική γραμμή ερμηνεύει το έργο όχι μόνο ως ηθικό δίλημμα, αλλά ως ένα πολύπλευρο πεδίο σύγκρουσης όπου έννοιες όπως «αγάπη», «εμπιστοσύνη», «επιθυμία» και «προδοσία» καταρρέουν και επαναπροσδιορίζονται. Μια αφηγηματική προσέγγιση που ξεκινά από την αθωότητα ενός τεστ προσωπικότητας και καταλήγει σε μια υπαρξιακή αναμέτρηση με τα πιο προσωπικά μας «θέλω», δημιουργώντας άλλοτε στιγμές αιχμηρού χιούμορ και άλλοτε επώδυνες σιωπές.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Ειδήσεις σήμερα:
«Πλατεία Καραϊσκάκη προσοχή, κόβουν κ...ς» - Δείτε τα μηνύματα στα γκρουπ στο Viber για τα μπλόκα της Τροχαίας
Τι λένε οι γείτονες του φερομένου ως δράστη της Φοινικούντας - «Είχα να τον δω μέρες, έγινε μετακόμιση στον όροφό του»
Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: Επιχειρηματίας σκότωσε 29χρονο μοντέλο, ενώ η αστυνομία ήταν έξω από την πόρτα της για να τη σώσει
«Πλατεία Καραϊσκάκη προσοχή, κόβουν κ...ς» - Δείτε τα μηνύματα στα γκρουπ στο Viber για τα μπλόκα της Τροχαίας
Τι λένε οι γείτονες του φερομένου ως δράστη της Φοινικούντας - «Είχα να τον δω μέρες, έγινε μετακόμιση στον όροφό του»
Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: Επιχειρηματίας σκότωσε 29χρονο μοντέλο, ενώ η αστυνομία ήταν έξω από την πόρτα της για να τη σώσει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα