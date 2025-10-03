Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Άννα Βίσση: Ετοιμάζεται για περιοδεία στην Ευρώπη - Σε ποιες μεγάλες πόλεις θα δώσει συναυλίες
Η δημοφιλής τραγουδίστρια θα αφιερώσει ολόκληρο τον Οκτώβριο σε ζωντανές εμφανίσεις στο εξωτερικό
Μια μίνι περιοδεία στην Ευρώπη ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η Άννα Βίσση μετά τις δύο θριαμβευτικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου η τραγουδίστρια θα επισκεφθεί τέσσερις διαφορετικές χώρες, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και το Βέλγιο προκειμένου να δώσει συναυλίες για τους Έλληνες αλλά και τους ξένους φανς της.
Συγκεκριμένα το ευρωπαϊκό συναυλιακό της πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανές εμφανίσεις στις 9 Οκτωβρίου στη Mitsubishi Electric Halle στο Ντίσελντορφ, στις 11 Οκτωβρίου στην Porsche-Arena της Στουτγκάρδης, στις 17 Οκτωβρίου στο Circus Krone στο Μόναχο, στις 21 Οκτωβρίου στο Afas στο Άμστερνταμ, στις 23 Οκτωβρίου στο Salle Pleyel στο Παρίσι και στις 27 του ίδιου μήνα στο Cirque Royal στις Βρυξέλλες.
Έχοντας διαγράψει μια καριέρα του μετρά πέντε δεκαετίες κατά τη διάρκεια της οποίας έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια δίσκους, η Άννα Βίσση αποδεικνύει πως δικαίως έχει κερδίσει τον τίτλο της απόλυτης ελληνίδας σταρ. Παραμένοντας καλλιτεχνικά ενεργή, χωρίς διαλείμματα, τόσο δισκογραφικά όσο και σε επίπεδο ζωντανών εμφανίσεων, και με τις ερμηνευτικές και τις σκηνικές της ικανότητες να παραμένουν σε εξαιρετικό επίπεδο, αποδεικνύει πως έχει καταφέρει να κερδίσει τη μάχη με τον χρόνο, ανανεώνοντας διαρκώς το κοινό της.
Τώρα είναι η σειρά των Ελλήνων του εξωτερικού αλλά και του ευρωπαϊκού κοινού να την απολαύσει πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για να ανοίξει έναν νέο κύκλο εμφανίσεων, τον Δεκέμβριο, στο Hotel Ermou.
